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Креветкин закон

На этой неделе Министерство сельского хозяйства РФ ввело зап­рет на ловлю креветок в Черном море, который продлится как минимум до конца года. Об этом сообщила пресс-служба Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства. ­«Исключение составляет лов в научно-исследовательских и контрольных целях», – говорится в сообщении. Незаконная добыча креветок будет пресекаться на основании требований части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил, регламентирующих рыболовство). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пяти тысяч рублей с конфискацией судна и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без такового. Кроме того, нарушитель должен будет возместить ущерб из расчета 25 рублей за одну креветку травяную и 17 рублей – за креветку каменную.

На вопрос, когда же снова можно будет ловить креветок, в Минсельхозе отвечают: в зависимости от погодных условий добыча креветки у берегов Крыма может быть официально возобновлена в феврале-марте следующего года.

Также, учитывая вышеизложенное, нужно понимать, что с этой недели и как минимум до начала следующего года продавцы черноморских креветок автоматически становятся нарушителями закона, вне зависимости от того, имеют они право на торговлю или нет.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

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Просмотров: 111 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:48

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