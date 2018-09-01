Брошенный рынок

Почему в Белогорском районе невозможно заправить газовый баллон

Центральный газопровод успел добраться лишь до 50% крымских сёл. Жители остальных вынуждены пользоваться баллонным топливом, но добыть его в последнее время не так-то просто. Дело в том, что частных заправщиков массово закрывают, а Крымгазсети заправляют только новые баллоны своих абонентов.

Газа нет. Информации тоже

Редакции газете «Крымский ТелеграфЪ» об этой проблеме сообщили жители Белогорского района. Там газификация началась ещё в 2012 году, но так до сих пор и не закончилась. Между тем здесь расположено 80 сёл, в которых живёт около 70 тыс. человек. Всем этим людям нужно как минимум на чём-то готовить. И самый финансово доступный способ принести огонь в жилища — покупать газ в баллонах. Вот только заправлять их стало всё сложнее.

«Я покупаю баллонный газ вот уже пять лет, но с такой проблемой столкнулся впервые, — рассказывает житель села Балки Белогорского района Владимир Шахалай. — Сейчас пришло время заправлять баллон, я позвонил в одно место, в другое — везде мне отказали. Одни говорят, что нужно покупать новый, другие — что в Крыму нет газа. Где правда, непонятно — какой-то достоверной информации мы не нашли».

Раньше люди заправляли баллоны либо на автозаправочных станциях, либо у частников. У последних, кстати, можно было также обменять пустые ёмкости на полные. Удобно и стоило недорого: около 1–1,2 тыс. руб. Но сейчас все частники куда-то пропали.

А тут ещё пошёл слух, будто старые баллоны заправлять теперь не будут вовсе: мол, где-то был случай взрыва, и теперь все перестраховываются. Более того, отныне срок работы ёмкости будет ограничен двумя годами, после чего её нужно снова менять. А новый баллон, между прочим, стоит недёшево — почти 3 тыс. руб. В общем, озадаченные люди теперь тратят уйму времени и сил на поиски возможности наполнить свои газовые баллоны. Либо начинают пользоваться электроплитами, что, конечно, обходится значительно дороже.

Баллонные тонкости

Что же делать селянам теперь, когда на официальных заправках Крымгазсетей отказываются заправлять баллоны, мотивируя тем, что они не соответствуют требованиям и нужно покупать новые? И насколько подобные заявления правомерны: может быть, здесь имеет место некая мошенническая схема?

Оказывается, дело в том, что частные компании, которые занимаются реализацией сжиженного газа, сейчас должны получать лицензию на свою деятельность. Учитывая, что большинство заправщиков работали нелегально и без соблюдения мер безопасности, они предпочли попросту уйти с рынка.

«Частники зачастую осуществляют заправки старых и просроченных баллонов, что приводит к аварийным ситуациям, — комментирует директор ГУП „Крымгазсети“ Сергей Тарасов. — На нашем предприятии установлена единая и самая низкая стоимость заправки газового баллона — 760 руб. за наполнение стандартной ёмкости в 50 литров вместе с доставкой. Но есть два условия для желающих купить сжиженный газ по низкой цене. Во-первых, мы обязаны заполнять только исправные баллоны, которые соответствуют техническим характеристикам. Во-вторых, клиент должен быть абонентом Крымгазсетей: обязательно наличие технического паспорта индивидуальной баллонной установки. Если эти условия соблюдены, наши сотрудники без вопросов заполняют баллон».

По всей видимости, тут-то и находит коса на камень: не у многих потребителей заключён договор с ресурсопоставляющим предприятием. Кроме того, есть и другие проблемы. В Министерстве топлива и энергетики РК сообщают, что в ходу у населения до сих пор осталось большое количество старых, изношенных и не прошедших необходимое освидетельствование газовых баллонов. Их заправка и использование, предупреждают в ведомстве, грозит несчастным случаем. Кстати, именно освидетельствование, как выяснилось, нужно проводить раз в два года — менять баллон на новый, если он в порядке, ни к чему.

Не одобряют в крымском правительстве и привычку граждан заправлять баллоны на АЗС. Там нет специального оборудования, и из-за отсутствия контроля наполнение ёмкости может превысить 85% объёма. Это запрещено нормами безопасности: чуть нагреть такой переполненный баллон — и взрыва не избежать.

И ещё. Минтопэнерго предупреждает, что с 1 января 2019 года ёмкости, срок службы которых превышает двадцать лет, наполнению и обслуживанию не подлежат вовсе. При этом, уточняют в ведомстве, Крымгазсети не проводит обмен старых баллонов на новые — приобретать их придётся самостоятельно.

Опять придётся подождать

Вообще в крымском правительстве обещают, что газификация всё-таки доберётся до Белогорского района. Согласно проекту, подача голубого топлива будет осуществляться от двух распределительных станций: уже действующей в Белогорске и той, что появится в перспективе, — в Симферополе. Срок ввода в эксплуатацию последней запланирован на второй квартал будущего года. А вообще для газоснабжения потребителей региона нужно будет проложить 271,1 км межпоселковых газопроводов, 587,8 км уличных сетей и соорудить 75 газораспределительных пунктов.

Тем временем обеспечение населения сжиженным газом в Белогорском районе возложено на Зуйский участок УПРСГ «Спецгаз» ГУП РК «Крымгазсети». Продажа голубого топлива осуществляется по заявкам населения, согласно графику. Заказать доставку сжиженного газа можно по телефонам: (36559) 2-67-37 или +7 (978) 009-70-40. Полный список точек реализации и контактных телефонов опубликован на сайте госпредприятия: crimeagasnet.ru/kupit-bsg.

В целом газа в Крыму достаточно, — уверяют в Минтопэнерго. Предприятие «Крымгазсети» ежемесячно закупает 400 тонн топлива, что позволяет обеспечить потребности населения в полном объёме.