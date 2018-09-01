Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Внерыночные отношения
Крымские дачники
Тайны дна морского
Симферополь упорядочивают
Что прячется за цифрами, или Суть крымск ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПроблема

Делать добро из зла... или наоборот

Никогда ещё в Симферополе не было такого обилия сборщиков пожертвований, как в последнее время. По всему городу в открытую работают молодые люди, оснащённые ящиками для денег, папками с фотографиями детей, собак и инвалидов, а также целой грудой каких-то неведомых документов. Эти люди работают в маршрутках, магазинах, торговых центрах. И что интересно, им постоянно и очень активно жертвуют.

Псевдоволонтёры

Вопрос оправданности и необходимости пожертвований можно бесконечно долго обсуждать с точки зрения веры и морали. Мы этого делать не будем: желание помочь ближнему — это личное дело каждого. Однако в наше циничное время приходится быть бдительными и всё-таки вникать, кому и зачем мы отдаём свои деньги.

Валерия Петрусевич, руководитель некоммерческой организации «Добро Мира — Волонтёры Крыма»:

«Согласно закону РФ, чтобы получить право собирать деньги на те или иные нужды, необходимо зарегистрировать благотворительный фонд. Ни волонтёрское движение, ни какое-либо другое объединение не имеет права на подобные сборы. Благотворительные фонды действительно имеют право на установку контейнеров. Но ни одна из действующих в Крыму организаций не отправляет своих волонтёров стоять на перекрёстках, в супермаркетах или ходить по маршруткам с целью сбора средств».

Вообще сбор пожертвований сейчас — практика очень распространённая. Случись в семье или у друзей какое-то горе, и люди начинают просить деньги везде, где только можно, чтобы помочь. Дело вроде благородное, однако закон расценивает такие действия как мошенничество: крупное или мелкое — в зависимости от собираемой суммы. Почему такое суровое отношение? Да потому, что желающих заработать на добросердечии других видимо-невидимо.

Как же отличить мошенников от настоящих волонтёров? Самое главное: благотворительные фонды и легальные общественные организации не работают на улицах и в общественном транспорте.

Светлана Сахарова, председатель правления Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ»:

«В маршрутках Симферополя молодые люди, представляясь волонтёрами нашей организации, собирают деньги на реабилитацию детей-инвалидов. Но я заявляю, что наши представители не ходят по маршруткам и автобусам, не стоят в магазинах и на улицах с контейнерами и не собирают деньги на реабилитацию детей другими неофициальными способами. РОСТ размещает контейнеры только по официальным договорам у своих партнёров. Никаких уличных сборов не ведётся! Убедительная просьба: если вы увидели молодых людей, которые представляются волонтёрами РОСТа и ведут сбор средств, вызывайте полицию. Или возьмите у них номер телефона руководителя и передайте нам — мы сами разберёмся с мошенниками».

Заработок на сострадании

Крымские волонтёры, кстати, больше всех возмущены действиями злоумышленников. И это не удивительно: мошенники порочат доброе дело благотворительности. При появлении сборщиков в общественных местах атмосфера всё чаще накаляется: люди постепенно понимают, что их попросту дурачат. В итоге граждане теряют доверие вообще ко всем благотворительным фондам и добровольческим организациям. И это худший итог бессовестной работы мошенников, которые наживаются на желании человека сделать добро.

Ещё одно отличие настоящих волонтёров от мошенников — состояние бокса для сбора пожертвований: он обязательно должен быть опечатан. На коробке может висеть замочек или пластиковая скоба, но главное — наличие печати. Таковой не является кусок бумаги, приклеенный поверх замка, даже если на нём присутствует некий штамп. Речь идёт о полноценной пломбе, без нарушения целостности которой бокс, собственно, не открыть. В противном случае какие гарантии, что пожертвованные вами деньги дойдут до адресата? Как можно быть уверенным, что некие недобросовестные люди не запустят руку в ящик в целях собственного обогащения?

Валерия Петрусевич:

«Распечатка бокса происходит при свидетелях. Только в таком случае можно быть уверенным, что пожертвования в полном объёме пойдут по назначению. Когда бокс распечатывается, проходит пересчёт средств, составляется акт на полученную сумму, которая должна поступить на расчётный счёт благотворительного фонда в течение суток. Лишь после этого деньги можно использовать: перечислить родителям или в клинику. Процедура сложная, зато полностью прозрачная».

Так работают настоящие волонтёры и легальные благотворительные фонды. А что мы видим на улицах и в маршрутках? Деньги собирают одни и те же персонажи: сегодня — на больных детей, завтра — на дело защиты животных, а послезавтра — на помощь одиноким старикам и инвалидам. Причём подопечные лжеволонтёров, как правило, живут на материке, в регионах, максимально далёких от Крыма. В результате проверить подлинность описываемых случаев практически невозможно. В то же время большинство крымских благотворительных фондов собирают средства на нужды местных малышей и инвалидов. Все случаи можно проверить: посмотреть обоснования сбора, историю болезни. Кстати, опытные волонтёры, как правило, даже не выдают собранные деньги на руки представителям — они отправляются напрямую в медучреждение для оплаты требуемого вида лечения. Это предотвращает риск нецелевых расходов.

Бизнес-подход к милосердию

Между прочим, мошенники частенько используют документы и данные реальных благотворительных фондов для сбора средств на помощь, которая уже давным-давно была оказана. Псевдоволонтёры могут также собирать деньги на нужды детских домов и других социальных учреждений, которых не существует вовсе, — просто жертвующие не вникают.

Жертвующие часто ведутся на прямо-таки первозданное рвение собирающих деньги ребят. Как правило, сборщикам действительно внушают, что они делают благое дело — добытые средства якобы пойдут на помощь нуждающимся. Не случайно в качестве исполнителей мошенники привлекают молодёжь — неопытные и наивные ребята легко поддаются убеждению. Есть и материальный стимул: за работу псевдоволонтёру полагается процент от собранной суммы. И это тоже незаконно. Да и вообще, вам в такой схеме «работы» не видится некий бездушный, чисто менеджерский подход, явно не имеющий ничего общего с милосердием?

Все вышеописанные приёмы являются подсудным делом. И по идее правоохранительные органы должны вмешиваться в ситуации, когда якобы волонтёры начинают собирать деньги в общественных местах. Увы, в Крыму пока не все стражи порядка знают, как вести себя в подобных случаях. Тем более, когда мошенники прикрываются реально существующими фондами и организациями. Так что граждане должны сами блюсти свои интересы. И, пожалуй, прежде чем отдавать кровные рубли, стоит задуматься: деньги идут на благое дело или я поддерживаю дельцовв в их бессовестной афере?

В тему

Андрей Клименко, священник:

«Подаяние, благотворительность — богоугодное дело. И нельзя говорить однозначно, что такой сбор пожертвований, который в общественном транспорте мы видим — плохо. С каждым волонтёром случай отдельно разбирать надо. Но нельзя забывать и о том, что, насколько я знаю, при проверке документов у таких граждан часто выясняется, что они представляют и не общественную организацию, и не благотворительный фонд, а какого-то бизнесмена, деятельность которого совсем не связана с благотворительностью».

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото Primamedia.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 108 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 11:56

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2018 (18)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru