Делать добро из зла... или наоборот

Никогда ещё в Симферополе не было такого обилия сборщиков пожертвований, как в последнее время. По всему городу в открытую работают молодые люди, оснащённые ящиками для денег, папками с фотографиями детей, собак и инвалидов, а также целой грудой каких-то неведомых документов. Эти люди работают в маршрутках, магазинах, торговых центрах. И что интересно, им постоянно и очень активно жертвуют.

Псевдоволонтёры

Вопрос оправданности и необходимости пожертвований можно бесконечно долго обсуждать с точки зрения веры и морали. Мы этого делать не будем: желание помочь ближнему — это личное дело каждого. Однако в наше циничное время приходится быть бдительными и всё-таки вникать, кому и зачем мы отдаём свои деньги.

Валерия Петрусевич, руководитель некоммерческой организации «Добро Мира — Волонтёры Крыма»:

«Согласно закону РФ, чтобы получить право собирать деньги на те или иные нужды, необходимо зарегистрировать благотворительный фонд. Ни волонтёрское движение, ни какое-либо другое объединение не имеет права на подобные сборы. Благотворительные фонды действительно имеют право на установку контейнеров. Но ни одна из действующих в Крыму организаций не отправляет своих волонтёров стоять на перекрёстках, в супермаркетах или ходить по маршруткам с целью сбора средств».

Вообще сбор пожертвований сейчас — практика очень распространённая. Случись в семье или у друзей какое-то горе, и люди начинают просить деньги везде, где только можно, чтобы помочь. Дело вроде благородное, однако закон расценивает такие действия как мошенничество: крупное или мелкое — в зависимости от собираемой суммы. Почему такое суровое отношение? Да потому, что желающих заработать на добросердечии других видимо-невидимо.

Как же отличить мошенников от настоящих волонтёров? Самое главное: благотворительные фонды и легальные общественные организации не работают на улицах и в общественном транспорте.

Светлана Сахарова, председатель правления Крымской республиканской общественной организации родителей детей-инвалидов «РОСТ»:

«В маршрутках Симферополя молодые люди, представляясь волонтёрами нашей организации, собирают деньги на реабилитацию детей-инвалидов. Но я заявляю, что наши представители не ходят по маршруткам и автобусам, не стоят в магазинах и на улицах с контейнерами и не собирают деньги на реабилитацию детей другими неофициальными способами. РОСТ размещает контейнеры только по официальным договорам у своих партнёров. Никаких уличных сборов не ведётся! Убедительная просьба: если вы увидели молодых людей, которые представляются волонтёрами РОСТа и ведут сбор средств, вызывайте полицию. Или возьмите у них номер телефона руководителя и передайте нам — мы сами разберёмся с мошенниками».

Заработок на сострадании

Крымские волонтёры, кстати, больше всех возмущены действиями злоумышленников. И это не удивительно: мошенники порочат доброе дело благотворительности. При появлении сборщиков в общественных местах атмосфера всё чаще накаляется: люди постепенно понимают, что их попросту дурачат. В итоге граждане теряют доверие вообще ко всем благотворительным фондам и добровольческим организациям. И это худший итог бессовестной работы мошенников, которые наживаются на желании человека сделать добро.

Ещё одно отличие настоящих волонтёров от мошенников — состояние бокса для сбора пожертвований: он обязательно должен быть опечатан. На коробке может висеть замочек или пластиковая скоба, но главное — наличие печати. Таковой не является кусок бумаги, приклеенный поверх замка, даже если на нём присутствует некий штамп. Речь идёт о полноценной пломбе, без нарушения целостности которой бокс, собственно, не открыть. В противном случае какие гарантии, что пожертвованные вами деньги дойдут до адресата? Как можно быть уверенным, что некие недобросовестные люди не запустят руку в ящик в целях собственного обогащения?

Валерия Петрусевич:

«Распечатка бокса происходит при свидетелях. Только в таком случае можно быть уверенным, что пожертвования в полном объёме пойдут по назначению. Когда бокс распечатывается, проходит пересчёт средств, составляется акт на полученную сумму, которая должна поступить на расчётный счёт благотворительного фонда в течение суток. Лишь после этого деньги можно использовать: перечислить родителям или в клинику. Процедура сложная, зато полностью прозрачная».

Так работают настоящие волонтёры и легальные благотворительные фонды. А что мы видим на улицах и в маршрутках? Деньги собирают одни и те же персонажи: сегодня — на больных детей, завтра — на дело защиты животных, а послезавтра — на помощь одиноким старикам и инвалидам. Причём подопечные лжеволонтёров, как правило, живут на материке, в регионах, максимально далёких от Крыма. В результате проверить подлинность описываемых случаев практически невозможно. В то же время большинство крымских благотворительных фондов собирают средства на нужды местных малышей и инвалидов. Все случаи можно проверить: посмотреть обоснования сбора, историю болезни. Кстати, опытные волонтёры, как правило, даже не выдают собранные деньги на руки представителям — они отправляются напрямую в медучреждение для оплаты требуемого вида лечения. Это предотвращает риск нецелевых расходов.

Бизнес-подход к милосердию

Между прочим, мошенники частенько используют документы и данные реальных благотворительных фондов для сбора средств на помощь, которая уже давным-давно была оказана. Псевдоволонтёры могут также собирать деньги на нужды детских домов и других социальных учреждений, которых не существует вовсе, — просто жертвующие не вникают.

Жертвующие часто ведутся на прямо-таки первозданное рвение собирающих деньги ребят. Как правило, сборщикам действительно внушают, что они делают благое дело — добытые средства якобы пойдут на помощь нуждающимся. Не случайно в качестве исполнителей мошенники привлекают молодёжь — неопытные и наивные ребята легко поддаются убеждению. Есть и материальный стимул: за работу псевдоволонтёру полагается процент от собранной суммы. И это тоже незаконно. Да и вообще, вам в такой схеме «работы» не видится некий бездушный, чисто менеджерский подход, явно не имеющий ничего общего с милосердием?

Все вышеописанные приёмы являются подсудным делом. И по идее правоохранительные органы должны вмешиваться в ситуации, когда якобы волонтёры начинают собирать деньги в общественных местах. Увы, в Крыму пока не все стражи порядка знают, как вести себя в подобных случаях. Тем более, когда мошенники прикрываются реально существующими фондами и организациями. Так что граждане должны сами блюсти свои интересы. И, пожалуй, прежде чем отдавать кровные рубли, стоит задуматься: деньги идут на благое дело или я поддерживаю дельцовв в их бессовестной афере?

В тему

Андрей Клименко, священник:

«Подаяние, благотворительность — богоугодное дело. И нельзя говорить однозначно, что такой сбор пожертвований, который в общественном транспорте мы видим — плохо. С каждым волонтёром случай отдельно разбирать надо. Но нельзя забывать и о том, что, насколько я знаю, при проверке документов у таких граждан часто выясняется, что они представляют и не общественную организацию, и не благотворительный фонд, а какого-то бизнесмена, деятельность которого совсем не связана с благотворительностью».