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Не по профилю

Почему Госкомрегистр объявил войну мусору

Признаемся, это было неожиданно. На днях сотрудники республиканского комитета сменили офисные принадлежности на садовый инвентарь и вышли на улицы Симферополя. Они, как действительно неравнодушные граждане, провели субботник на участке в районе школы No 24. Из реки Салгир подняли десяток килограммов отходов, а из парковой зоны вывезли несколько грузовиков скошенной травы.

Ныть — и делать

Прежде чем рассказать об экологической акции, на которую отважились в Симферополе крымские чиновники, совершенно далёкие по долгу службы от уборки городского пространства или защиты экологии, хочется заметить, что уже давно среди крымских общественников и активистов появилась мода ныть. То есть люди видят проблему (порой явную, реальную, на которую действительно нужно обратить внимание) и начинают «размусоливать её по интернету» — писать бесконечные сообщения в соцсетях, жаловаться на ухудшающуюся жизнь и так далее... И единицы из них способны выйти на улицу и просто навести порядок у себя возле дома. Элементарно позаботиться о себе и близких. Конечно, ответственность с тех служб и ведомств, которые должны наводить порядок и убирать, никто не снимает. Но... есть, повторимся, такая мода. А вот есть другие, кто не просто способен по собственному желанию сделать город чище, лучше, а готов сделать это и для других. И теперь, собственно, — к делу.

Люди оценили

Вместо зарослей амброзии, пустых бутылок и фантиков — чистые и опрятные лужайки. Территория находится рядом со школой, потому выполненная работа вдвойне ценна, так как Госкомрегистр уверен: дети должны расти в чистом городе. Именно поэтому всем трудовым коллективом решили облагородить набережную.

Евгений Водолазский, сотрудник Госкомрегистра РК:

«Хотелось бы, чтобы каждый симферополец вышел и провел уборку определенной территории. Просто выбрал бы себе сектор какой-то и убрал там, чтобы он осознал, насколько много мусора на самом деле у нас по всему городу».

Задач действительно было много: покос травы, вывоз мусора, побелка деревьев и даже очистка русла реки Салгир. Участники субботника уверены: если столица станет чище, это принесет пользу абсолютно всем.

Алексей Костюк, сотрудник Госкомрегистра РК:

«Акция, безусловно, очень интересная. И полезная. Когда идешь по набережной и видишь красоту, это приятно эстетически да и просто хорошо. И если есть возможность принять хоть какое-то участие, то, безусловно, мы всегда готовы. Потому что это посильная работа, которая по плечу любому жителю Симферополя».

Площадь уборки — почти гектар. К слову, работы велись на протяжении нескольких дней. И за все время было вывезено свыше пятидесяти мешков травы, на свалку было отправлено более трех больших контейнеров отходов. Старания сотрудников Госкомрегистра оценили и местные жители.

Валентина, местная жительница:

«Такой актуальный вопрос. Он стоит на повестке дня. У нас город просто в свалку превратили. И спасибо тем, кто изъявляет свою волю убирать».

Татьяна, местная жительница:

«Я отношусь положительно к этому всему процессу. Когда-то в молодости мы все принимали участие в субботниках и даже по воскресеньям. Мы чистили скверы, парки. У нас был чистый город. У нас дороги мыли. Улицы были все в розах, в цветах. Было приятно выйти в город и подышать этим воздухом».

«Проблема в том, что территория набережной не имеет ведомственно-балансовой принадлежности», — сказал глава комитета Александр Спиридонов. Чтобы решить здешнюю проблему с мусором, необходимо разбить территорию на сектора и проводить очистку добровольно. Это позволит перейти к следующему этапу работ.

Александр Спиридонов, председатель Госкомрегистра РК:

«Ближе к глубокой осени проведем еще один субботник, уберем листву, и местные, по совету специалистов, высадят многолетние зеленые насаждения. Скорее всего, фруктовые деревья: яблони, груши...»

Ну, а пока сотрудники намерены установить здесь две лавочки и восемь урн. При этом организаторы субботника предлагают гражданам поддержать акцию и выйти на уборку мусора в других микрорайонах города.

Нина АРХИПОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

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Просмотров: 56 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:59

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