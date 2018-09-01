История одного пляжа

Россия вернула нам море и берег. И так везде?

В советские времена все пляжи были открыты для народа, за исключением разве что пляжей санаториев, пионерлагерей, ну и резиденций партийной верхушки. При Украине их дербанили самым бессовестным образом, отгораживали заборами и брали с людей плату за вход. Прекрасный и бесконечно любимый с детства «Новый пляж» в Евпатории, куда симферопольцы так любили ездить на электричке, наслаждаясь его бескрайними золотыми просторами, ушлые дельцы перегородили, превратив в убогие загоны. Даже по берегу пройти с одного пляжа на другой не получалось. «Девушка, тут бегать нельзя! Тут загорают уважаемые люди!», — кричал в спину моей подруге, бегущей ранним утром по кромке воды, охранник пляжа с громким названием VIP. Стать «уважаемым человеком» можно было легко, заплатив 100 гривен за вход, что было в разы дороже платы на обычных пляжах. А потом Крым вернулся в Россию...

Как испортить впечатление

Я не буду тут перечислять все бонусы, которые крымчане получили, сделав свой выбор на референдуме-2014. Да многие и не знали, что, помимо гордого звания «Я — гражданин РФ», мы получим и фактически бесплатную медицину, и восстановление запущенной инфраструктуры, и, конечно же, море, берег, пляжи.

Согласно статье № 6 Водного кодекса РФ, любой человек имеет право прогуливаться по берегу моря, купаться либо загорать на берегу на расстоянии до 20 метров от кромки воды. Исключения составляют лечебные либо детские пляжи. А как быть с отелями? Пляжи отелей также открыли. Да, так и должно быть, однако и на фоне этой лучезарной картины остаются недовольные.

Отель «Рибера», расположенный у самого моря в Евпатории, имеет категорию «4 звезды». Построен он уже при России, в 2015 году, и на месте, где фактически не было подхода к воде. Строители территорию облагородили, возвели красивую и уютную набережную, гордость этого района. Внизу, прямо под набережной, берег укрепили плитой. Сбоку обустроили пляж. На территории действуют летнее кафе и ресторан. По закону строительство в 200-метровой зоне от берега моря должно быть ограничено. И среди горожан бытовало мнение, что владельцам разрешили строиться на самом берегу с условием, что по этой набережной будут гулять все желающие. В первые два года так и было, но время идет и все меняется. В нашу редакцию стали поступать жалобы от евпаторийцев и гостей города, что доступ к набережной теперь закрыт.

«Когда я хотела пойти и посидеть на лавочке на набережной отеля, мне преградил путь охранник, и сказал, что это частная территория и здесь ходить нельзя, — рассказывает отдыхающая Людмила Григорьева. — Дети хотели искупаться на пляже вечером, подошел охранник и выгнал нас».

«Мы с дочкой шли по тротуару мимо отеля, а охранник начал кричать на нас, — жалуется жительница Евпатории Дарья Еловенко. — Для меня это было дико, оказывается, и мимо ходить нельзя! Правда муж вступился за нас, и мы все же там прошли».

«Да, охрана там быкует, — говорит бывший постоялец отеля Андрей Елецкий. — Мы приехали в отель на праздники, встретили нас неважно, охрана с ходу испортила настроение».

Закон или желание?

Так все же частная ли это территория или государственная? И как согласуется с законами России ограничение доступа людей в 20-метровой зоне от берега моря?

Борис Осьминин, начальник отдела курорта и туризма администрации Евпатории:

«Пляж „Риберы“ открыт как для гостей отеля, так и для всех остальных граждан. Там две калитки — с центральной части входа и с боковой. А вот вход на набережную напротив отеля действительно ограничили с точки зрения безопасности. Там изначально было место, опасное для купания, сейчас там официально открыта база стоянки маломерных судов».

Вилор Османов, представитель собственника, генеральный директор отеля «Рибера»:

«Наш отель является частной собственностью, а территория, на которой он расположен, используется на условиях долгосрочной аренды сроком на 49 лет. Двадцатиметровая зона у нас соблюдается. В этих пределах у нас берегоукрепительная бетонная плита шириной 21 метр, а набережная, расположенная ярусом выше, — это уже территория отеля. Статус бетонной плиты, как сказал Борис Осьминин, — это база стоянки маломерных судов. Дно там мигрирует, и если сегодня там глубина метр, и ребенок нырнет и все сойдет гладко, то завтра может стать мелко и случится беда, а спасение там не обеспечивается. Пляж наш открыт для всех и работает с 9:00 до 20:00, в иное время службам отеля необходимо убрать мусор, очистить песок, провести санитарную обработку туалетов и душевых. Что касается тротуара, который проходит с внешней стороны через территорию нашего отеля, то это собственность муниципальная, мы его облагородили, но не ограничиваем там проход людей. Я не могу утверждать категорично, что случая, который произошел с Дарьей Еловенко, не могло быть, возможно, просто наши новые сотрудники превысили свои полномочия, но могу точно сказать, что такого быть не должно. Охрану мы в этом году усилили, ведь наша задача обеспечить гостям не просто комфортные, но и безопасные условия. Да, иногда могут допустить ошибку, и порядочного человека принять за того, кто ранее дебоширил на пляже, это — человеческий фактор. Если подобное случилось, рекомендую звонить по нашим телефонам, и это станет предметом нашего внутреннего разбирательства. Кафе и рестораны наши открыты для всех, мы даже даем в городе рекламу, приглашая людей».

Стоит ли овчинка выделки

Есть в архитектуре такой прием, когда набережные обустраиваются в двух уровнях. Верхний непосредственно примыкает к отелю, и доступ там открыт только гостям. Нижний же располагается в пределах пресловутой 20-метровой зоны, он благоустроен чуть скромнее, но там могут прогуливаться все желающие. В случае «Риберы» там лишь бетонная плита, к тому же, как выясняется, аварийная.

Михаил Емельянов, инженер-проектировщик, кандидат технических наук, экс-доцент кафедры ЖБК КАПКС:

«Изначально здание на берегу построено в нарушение всех правил и законов — как российских, так и украинских. Если там аварийность, то ее надо ликвидировать. А иначе и набережная отеля вверху — тоже аварийная, она может уплыть в море. А так, сегодня пускаю людей, завтра организую себе аварийность — если аварийный объект построил, значит, за свой счет будешь его сносить».

Стоит ли, спросит читатель, овчинка выделки? Да бог с ней, с «Риберой», пусть закрывают свою набережную, лишь бы налоги платили. И все же нам хотелось бы, чтобы это не стало тенденцией, ладно, одна «Рибера» не удосужилась 20-метровую зону перед отелем починить да набережную для людей там построить, но не хотелось бы, чтобы потихонечку вот так вот весь берег нашего любимого моря стал опять доступен только за дополнительную плату. Ведь мы в России, где море открыто для всех!

Когда верстался номер, мы снова связались с Вилором Османовым, и он заверил нас, что в будущем аварийную плиту непременно починят и люди смогут там гулять...