Хроники большой беды

Есть ли будущее у Армянска?

О том, как начинались крайне неприятные во всех отношениях события на сервере Крыма, «Крымский ТелеграфЪ» рассказывал в № 494. В середине прошлой недели (спустя неделю после первых сообщений о том, что «что-то не так») ещё не было точных сведений о причине появления в Армянске (и в других северных населённых пунктах полуострова) неприятного запаха, аллергии, пятен ржавчины, липкой слизи, затруднённого дыхания, умирания растительности, но к минувшей пятнице стало ясно — дело в кислотонакопителе завода «Крымский Титан». С тех пор события разворачивались стремительно. При этом власти уверяют, что причин для паники нет, а люди, в большинстве своём, как раз таки склонны паниковать. Причём не только на севере полуострова — уже и в Симферополе поползли слухи о грядущих кислотных дождях. Мы приводим некоторые основные эпизоды хроники этой большой беды. Просто даём общую картину, которая динамично меняется. впрочем, Тот самый случай, когда продолжение, увы, следует...

Как высох кислотонакопитель

Что такое пресловутый кислотонакопитель титанового завода в Армянске? Говоря просто, это огромный искусственный резервуар площадью 42 квадратных километра, в который было закачано более 30 миллионов кубометров пресной воды, в которую, в свою очередь, сбрасывались некоторые отходы производства «Титана» и в результате оставались в пределах водоёма. Солёную морскую воду для этих целей использовать нельзя. После перекрытия Украиной Северо-Крымского канала в 2014 году это, отравленное химией, озеро начало постепенно высыхать. И вот теперь практически высохло, и «освобождённая химия» вырвалась на волю, в атмосферу. В связи с этим называется вещество — сернистый ангидрид. Отсюда и неприятный запах, и ржавчина, и аллергия, и всё остальное...

Скажем честно, не верится, что о проблеме не знали ответственные работники, службы и ведомства все эти годы. Чего ждали?.. И как теперь собираются разруливать ситуацию, и как призывать к ответственности собственника завода (собственником называют украинского олигарха Дмитрия Фирташа). Также непонятно пока, как будут заполнять водой кислотонакопитель. Во-первых, неясно, где взять столько воды. Во-вторых, даже если проложат трубы и по ним потечет вода, то, как говорят эксперты, потребуется минимум два месяца, чтобы кислотонакопитель наполнился. А как будет действовать завод всё это время? Где будут работать люди (практически весь Армянск завязан на это производство)? Что произойдёт с экологией региона вообще? Будет ли регион безопасным для жизни? Как будут дальше строиться отношения Крыма с собственником завода? Кого назначат виновным? Ответы на все эти вопросы ещё предстоит получить.

*Со стороны может показаться, что город вполне себе нормально живёт. Граждане ходят по улицам, занимаются своими делами. Но среди них появляется всё больше людей в защитных масках. У некоторых появилась какая-то сыпь... Приступы кашля. И везде этот отвратительный запах...

*Специальная коммунальная техника участвует в обработке водой улиц Армянска и прилегающих сел. Каждую ночь машины обрабатывают водой улицы города и сел, которые входят в городской округ. Днём также работают поливальщики. Как отметили в местном горсовете, было принято решение проводить мытьё без применения каких-либо веществ, чтобы не возникало химических реакций. Кроме обработки улиц, водой также моют подъезды, здания школ и детских садов. Коммунальные службы функционируют в штатном режиме, также работают магазины и рынки, заверили в горсовете.

*Необходимости вводить режим чрезвычайной ситуации в Армянске нет. Об этом на заседании оперативного штаба сообщил заместитель начальника Главного управления МЧС по республике Алексей Фридман. По его словам, на данный момент для нейтрализации загрязнения уже обработано водой более 500 км дорог и 2,5 тысячи кв. м поверхностей. «Полагаю, что данные мероприятия необходимы и показывают свою эффективность», — подчеркнул представитель МЧС и уточнил, что в этой работе задействовано 15 машин.

*«Все действия, которые мы совершаем, они соответствуют, по сути, режиму ЧС. Мы его не вводим в связи с определенными нормативами. По большому счету, делаем все возможное для того, чтобы ситуацию локализовать», — сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов.

*Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин принял решение направить в Армянск государственных инспекторов центрального аппарата Росприроднадзора. «Проводится комплексная проверка кислотохранилища и производственных мощностей», — говорится в сообщении министерства. Основное внимание уделено контролю источников выбросов. Проведён отбор проб выбросов на источнике цеха производства двуокиси титана № 2 по компонентам: серная кислота, диоксид серы, суммарные углеводороды, диоксид титана, оксид углерода. По результатам анализов проб выбросов будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.

*Власти упорно игнорируют слово «эвакуация». Но выглядит это именно так. Примечательно, что вывозить детей из города местные жители начали самостоятельно ещё на прошлой неделе. К началу же нынешней количество сообщений в интернете с просьбами принять в других регионах полуострова «хотя бы детей» достигло, видимо, критической отметки (начались и реальные волонтёрские действия по вывозу), и к процессу подключились чиновники. Были объявлены, в частности, двухнедельные каникулы в школах, и детей (также и из детсадов) стали организованно отправлять подальше от Армянска. В середине недели почти три тысячи детей и сопровождающих их взрослых вывезли в оздоровительные лагеря и санатории других регионов Крыма, сообщили в пресс-службе республиканского министерства образования. Автобусы с детьми из Армянска отправились в Евпаторию и Бахчисарайский район. Затем ещё около тысячи. Затем ещё... А детей-инвалидов из Армянска отправили в санатории Крыма. Об этом сообщил замминистра труда и соцзащиты республики Леонид Михалевский: «Организовано перемещение семей, имеющих детей-инвалидов, в количестве 40 человек, в том числе 18 сопровождающих и пять здоровых детей, которые находятся в этих семьях».

*Всем людям, проживающим в Армянске и имеющим инвалидность, рекомендовано в случае ухудшения состояния здоровья незамедлительно обращаться в медучреждения. Первый замминистра здравоохранения Крыма Валентин Савченко доложил об обращении к медикам за последнее время: «На амбулаторном лечении — 54 человека: 48 — взрослых, шесть детей. Госпитализировано четыре человека. Оснований для беспокойства нет».

Ситуация в Армянске вскрыла и проблемы на заводе «Крымский Титан». Местные жители, в частности, говорят о постоянных задержках зарплаты. Но теперь крымские власти заявили о том, что предприятие будет остановлено на две недели. Однако, как сообщил гендиректор филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов, сотрудники «Крымского Титана» получат зарплату за сентябрь в полном объеме. «Предприятие невозможно остановить в один день. То есть это будет остановка в течение недели. Через неделю ни одна труба дымить не будет», — добавил Акулов. Однако сотрудники завода в соцсетях начали уже рассказывать, что руководство предприятия заставляет их уходить в отпуск за свой счёт.

*Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ на севере Крыма. «Следственным отделом по Красноперекопску Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым по результатам проведенной в порядке статьи 144–145 УПК РФ процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов)», — говорится в сообщении пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Республике Крым.

*Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что панику после выброса химикатов в Армянске создают агенты украинских спецслужб. Он призвал крымчан не реагировать на провокационные заявления, распространяемые в соцсетях. «Баламутят воду люди, не проживающие в Красноперекопске и Армянске. Это все деятели известные, персонажи, которые из любой мухи пытаются себе пиар сделать. Никто из них в Красноперекопске не был, в Армянск никто не приехал, но пишут гадости. Все они работают на украинские спецслужбы, как правило», — заявил Аксенов.

*Крымские власти заявили, что готовы в случае необходимости ввести в Красноперекопске все меры по защите населения и окружающей среды, которые предпринимаются в Армянске, но «пока оснований для этого нет».

*На украинской стороне, вблизи с границей Крыма и Армянском, сообщают также о неприятном запахе, боятся экологической катастрофы и выдают военнослужащим средства химзащиты.