Осенние страдания

Как восемьдесят лучших клубов проведут престижные турниры?

Уже скоро стартуют розыгрыши Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА для 32 клубов из компании «чемпионов» и 48 — из «европейцев». Но начинали эти престижные турниры в сезоне 2018/19 года свыше трёхсот клубов. Приятно, что выступать в групповых турнирах обоих розыгрышей будут и россияне: «Локомотив», ЦСКА, «Спартак», санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар».

Лига чемпионов

В ней команды делятся на суперсильных и не очень. В числе первых, согласно европейскому рейтингу, заранее из 79 участников отбираются 26 клубов, которые стартуют с выступлений в восьми групповых турнирах, а остальным 53 командам предстоит пройти ряд квалификационных раундов, чтобы в итоге определить шестёрку лучших. Именно она и объединяется с заранее отобранными клубами, чтобы продолжить сражение за Кубок чемпионов. На этот раз мы стали свидетелями рождения шести таких счастливчиков европейского призыва сезона 2018/2019 года: греческий АЕК из Афин, голландский «Аякс» из Амстердама, швейцарский «Янг Бойз» из Берна, голландский ПСВ из Эйндховена, португальская «Бенфика» из Лиссабона и сербская «Црвена Звезда» из Белграда.

Небольшие подробности об этих поединках. Вспомните, какие наполеоновские планы ставили перед собой руководители ПАОК, когда отправили из «чемпионов» в турнир «европейцев» московский «Спартак». И вот теперь на глазах собственных хулиганистых болельщиков на стадионе «Тумба», словно танком, их раздавила легендарная «Бенфика» (1:4). Вылетели из чемпионского турнира и киевские динамовцы.

Жребий развёл 32 клуба по восьми квартетам, где каждой команде предстоит провести по круговой системе шесть игр. По два лучших клуба из каждой группы выходят в 1/8 финала плей-офф (матчи состоятся в феврале 2019 года), команда, занявшая третье место, переходит в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА, а четвёртая выбывает из турнира.

Вот как распорядился жребий.

Группа A. «Атлетико» Мадрид (Испания), «Брюгге» (Бельгия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Монако» (Франция).

Группа B. «Тоттенхэм Хотспурс» Лондон (Англия), «Барселона» (Испания), ПСВ Эйндховен (Голландия), «Интернационале» Милан (Италия).

Группа С. «Наполи» Неаполь (Италия), «Ливерпуль» (Англия), «Пари Сен-Жермен» Париж (Франция), «Црвена Звезда» Белград (Сербия).

Группа D. «Порту» (Португалия), «Галатасарай» Стамбул (Турция), «Локомотив» Москва (Россия), «Шальке-04» Гельзенкирхен (Германия).

Группа E. «Бавария» Мюнхен (Германия), «Аякс» Амстердам (Голландия), АЕК Афины (Греция), «Бенфика» Лиссабон (Португалия).

Группа F. «Олимпик» Лион (Франция), «Шахтёр» Донецк (Украина), «Хоффенхайм» (Германия), «Манчестер Сити» (Англия).

Группа G. ЦСКА Москва (Россия), «Реал» Мадрид (Испания), «Рома» Рим (Италия), «Виктория» Пльзень (Чехия).

Группа H. «Ювентус» Турин (Италия), «Янг Бойз» Берн (Швейцария), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Валенсия» (Испания).

Лига Европы УЕФА

Зато, в отличие от «чемпионов», у «европейцев» сразу определилась в раунде плей-офф судьба двадцати одного клуба — участников группового этапа, которым предстояло присоединиться к уже заранее отобранным 27 клубам. И здесь поклонникам российских команд пришлось пережить ряд валидольных моментов.

«Уфа», принимавшая в столице Башкирии 54-кратного чемпиона Шотландии «Рейнджерс», после поражения в Глазго (0:1), обязана была отыгрываться на глазах у переполненного стадиона. Но уже на 9-й минуте чернокожий форвард гостей Ови Эджария забил гол, и задача уфимцев осложнилась на несколько порядков. Но они, в отличие от первого поединка в гостях, не поддались панике. Вернувшийся в состав после тяжёлой травмы Дмитрий Сысуев сравнял результат. После чего из-за грубой игры с поля были выдворены двое «рейнджеров» — Альфредо Морелос и Джон Флэнаган. Хозяева поля беспрерывно вели атаки на ворота гостей, но прекрасно играл их вратарь Аллан Макгрегор, и постоянно мазали, причём из самых убойных ситуаций, дебютировавшие в зоне УЕФА уфимцы. В итоге ничья — 1:1, после которой шотландцы вышли в групповой этап, а башкиры оказались на обочине турнира.

Зато вновь по полной программе огорчил единоличный лидер нашей Премьер-лиги — питерский «Зенит», который с победой после стартового матча (3:1) прибыл на ответный поединок в малюсенький норвежский городок Мольде, с местными «горожанами». Гостям, которым повезло открыть счёт в середине первого тайма (этого добился Далер Кузяев) показалось после этого, что им море по колено. Но, увы, они чуть-чуть, образно говоря, не утонули в нём, пропустив за десять минут второго тайма два гола от Эйрика Хестада и молодой восходящей звезды норвежского футбола Эрлинга Брёута Холанда — 1:2. Ну, а в последние пятнадцать минут поединка норвежцы мутузили питерцев как хотели, но не сумели забить спасательный гол, чтобы получить право на добавочные тридцать минут. А ведь они этого заслужили. А вот питерцам предстоит задуматься (пробившись по сумме двух поединков — 4:3 в групповой этап), как при столь неубедительной игре в Минске и Мольде они собираются играть на полях соперников, которые по мастерству намного превосходят белорусов и норвежцев?

Итак, на квалификационных раундах поставлена точка. Сорок восемь клубов из двадцати четырёх стран, тоже в Монако, были жребием разведены на двенадцать групп. Из каждой группы по две лучшие команды выходят в 1/16 финала плей-офф Лиги Европы УЕФА, а занявшие третье и четвёртое места на этом заканчивают выступления на международной арене в нынешнем цикле.

Вот как в турнире «европейцев» жребий распределил клубы по группам.

Группа A. «Байер» Леверкузен (Германия), «Лудогорец» Разград (Болгария), «Цюрих» (Швейцария), АЕК Ларнака (Кипр).

Группа B. «Ред Булл» Зальцбург (Австрия), «Селтик» Глазго (Шотландия), «Лейпциг» (Германия), «Русенборг» Тронхейм (Норвегия).

Группа C. «Зенит» Санкт-Петербург (Россия), «Копенгаген» (Дания), «Бордо» (Франция), «Славия» Прага (Чехия).

Группа D. «Андерлехт» Брюссель (Бельгия), «Фенербахче» Стамбул (Турция), «Динамо» Загреб (Хорватия), «Спартак» Трнава (Словакия).

Группа E. «Арсенал» Лондон (Англия), «Спортинг» Лиссабон (Португалия), «Карабах» Агдам (Азербайджан), «Ворскла» Полтава (Украина).

Группа F. «Олимпиакос» Пирей (Греция), «Милан» (Италия), «Бетис» Севилья (Испания), «Дюделанж» (Люксембург).

Группа G. «Вильярреал» (Испания), «Рапид» Вена (Австрия), «Спартак» Москва (Россия), «Рейнджерс» Глазго (Шотландия).

Группа H. «Лацио» Рим (Италия), «Олимпик» Марсель (Франция), «Айнтрахт» Франкфурт (Германия), «Аполлон» Лимасол (Кипр).

Группа I. «Бешикташ» Стамбул (Турция), «Генк» (Бельгия), «Мальмё» (Швеция), «Сарпсборг-08» (Норвегия).

Группа J. «Севилья» (Испания), «Краснодар» (Россия), «Стандард» Льеж (Бельгия), «Акхисар» Беледиеспор (Турция).

Группа K. «Динамо» Киев (Украина), «Астана» (Казахстан), «Ренн» (Франция), «Яблонец» (Чехия).

Группа L. «Челси» Лондон (Англия), ПАОК Салоники (Греция), БАТЭ Борисов (Беларусь), «МОЛ Види» Секешфехервар (Венгрия).