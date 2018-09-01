В ожидании чуда...

Какие виды спорта в Крыму не в почете

Почему у нас, в Крыму, напрочь отсутствует профессиональный зимний спорт, хотя от любителей тех же горных лыж на Ай-Петри или Перевале на протяжении четырёх-пяти месяцев в году нет отбоя? Ответ прост: наш регион не зимний край! Но вот почему на полуострове не развиваются стрельба из лука или женский бокс, ответ не так легко получить. Прежде всего от Министерства спорта нашей республики...

Вести из Легницы и Софии

Почему нас заинтересовали стрельба из классического и блочного лука и женский бокс? Причина — успешные выступления на чемпионатах Европы на лукодроме в польской Легнице и на ринге столицы Болгарии Софии. Ведь пулевая стрельба была и остаётся весьма популярной в Симферополе, а стендовая — в Севастополе. А почему же не пользовалась успехом стрельба из лука? Скорее всего, из-за отсутствия специалистов и надлежащей спортивной базы, хотя она менее затратная, чем для пулевой и стендовой стрельбы. Поэтому ещё нескоро в рядах сборной России мы увидим наших лучников. В то же время в рядах сборной страны на чемпионате мира по пулевой стрельбе в южнокорейском Чханвоне выступают двое симферопольских «кабанистов» (стрелки по движущейся мишени на 50 и 10 м), чемпионы Европы и России молодой Владислав Щепоткин и опытнейший Владислав Прянишников.

На нынешнем чемпионате Европы в польской Легнице было разыграно десять комплектов медалей: шесть — в классическом и четыре — в блочном луке среди мужчин и женщин. В активе россиян две золотые и одна бронзовая награды, что позволило нашей сборной занять второе место в общекомандном зачёте, уступив первое туркам (3 золотые + 1 серебряная + 1 бронзовая медали), но зато опередив соперников из Италии (1+4+1), Франции (1+2+1), Голландии (1+1+0), Великобритании и Испании (по 1+0+0).

В нашей сборной чемпионами Европы — 2018 стали мужская команда в стрельбе из классического лука (Виталий Попов, Арсалан Балданов, Галсан Базаржапов), в финале вырвавшая победу у сборной Италии — 5:4, и блестяще стрелявший из блочного лука Антон Булаев, который в финале «перестрелял» итальянца Серджио Паньи — 147:145. Бронзовая медаль досталась паре призёра Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Инны Степановой и Арсалана Балданова, которые в миксе из классического лука переиграли турецкую пару Мете Газоз и Ясмина Анагоза — 5:3.

Зато на ринге Софии наши девчата были в полном порядке. А когда российская «великолепная семёрка» прорвалась в финал в своих весовых категориях, в распределение наград пришлось вмешиваться... арбитрам. Ведь не могли же «отцы» континентального бокса допустить, чтобы чемпионат Европы превратился в открытое первенство России. Имели приличное превосходство над соперницами и были провозглашены чемпионками Европы — 2018 Екатерина Пальцева (вес до 48 кг), Светлана Солуянова (до 51 кг), Мария Уракова (до 81 кг). Но когда бой проходил с небольшим преимуществом наших девушек или в равной борьбе, как соперницам болгарке Станимире Петровой отдавалась победа, а нашей Дарье Абрамовой (вес до 57 кг), вручалось серебро, финкам Мире Потконен — над Анастасией Беляковой (до 60 кг) и Элине Густафссон — над Ярославой Якушиной (до 69 кг), итальянке Флавии Северин — над Кристиной Ткачёвой (свыше 81 кг). Медальную копилку россиянок, ставших лучшими в общекомандном зачёте, двумя бронзовыми медалями ещё пополнили Виктория Кулешова (до 54 кг) и Екатерина Дынник (до 64 кг).

Единственной, кто не удостоился награды в Софии, была выступавшая в весе до 75 кг Дарина Сандакова, которая заняла пятое место. А именно в этом весе отлично выступала на IV летней Спартакиаде молодёжи России, где стала чемпионкой, воспитанница севастопольского тренера Руслана Давиденко Елена Гапешина, которая в Раменском смогла победить чемпионку страны. Но наставники национальной сборной не рискнули повезти нашу землячку в Болгарию.

Хочется, чтобы не жалели и во многих клубах бокса полуострова о том, что не создают у себя девичьи группы. Ведь недалёк тот час, когда на Олимпийских играх по боксу женщины поведут сражение не в трёх весовых категориях, а во всех десяти, и к этому следует готовиться уже сейчас. Пора со всей серьёзностью нашему Министерству спорта относиться и к другим олимпийским видам спорта: бейсболу, скалолазанию, к той же стрельбе из лука или триатлону, которые в нашем регионе быстро найдут почитателей при наличии опытных наставников. Но где их взять? Думаем, этим вопросом должны озаботиться в министерстве...

Новая осада

Казалось бы, после допингового скандала, спровоцированного вокруг российского спорта перед летними Олимпийскими играми в Рио-де-Жанейро-2016 и продолженного на зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане-2018, спортивный мир начал убеждаться, что в Российской Федерации делается немало необходимого, чтобы искоренить эту заразу. Кстати, заразу, весьма распространённую во всех частях земного шара, но «главным подсудимым» в этом вопросе, разумеется, по наводке англосаксонского лобби, и не только спортивного, остаётся Россия.

В эти дни внимание всего спортивного мира приковано к небольшому хорватскому городку Порец, где проходит конгресс IBU (Международный союз биатлонистов), и одним из главных вопросов на нем, кроме выборов нового президента этой солидной организации, будет рассматриваться восстановление в его рядах временно отстранённого Российского союза биатлонистов. Или его исключения из этой организации, что закроет нашим парням и девушкам дорогу на все международные старты. И хотя сейчас нет, как говорится, свежих данных о поимке новых «допингёров» в российском биатлоне, это не столь важно. Достаточно покопаться в выкраденных зарубежными хакерами списках Московской антидопинговой лаборатории за 2010–2013 годы, чтобы сейчас обвинить 65 российских стреляющих лыжников в принятии допинга, в числе которых якобы значатся и олимпийские чемпионы Ванкувера-2010 и Сочи-2014. Разумеется, как всегда, в этих обвинениях отсутствуют явные доказательства. Но необходимо начать новую осаду российского спорта. Прежде всего взялись «перетряхивать» биатлон, за которым последует лыжный и конькобежный спорт, для чего в распоряжении организаторов предстоящей блокады участия россиян в зимних Играх в Пекине-2022 есть ещё немало времени. А вот до начала летних Олимпийских игр в Токио-2020 остаётся всего-то два года, и на этом фронте тоже необходимо ждать психических атак со стороны заклятых друзей всего российского.