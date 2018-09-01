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СоциумКультура, наука

Не бульварное чтиво

Константин Ефетов — биолог, биохимик, врач, историк и поэт — выпустил новые книги

 

Для того чтобы перечислить все направления его деятельности, не хватило бы и целой страницы. Вот лишь некоторые его регалии: доктор биологических наук, профессор, член-корреспондент Российской академии естествознания, академик Крымской академии наук, действительный член Крымской литературной академии, член Союза писателей России, Союза писателей РК, заслуженный деятель науки и техники Украины, трижды лауреат премий РК. Его именем названы пять биологических видов (открытых учёными Австрии, России и Франции), один подвид и подрод живых организмов.

 

Шепот правды

Недавно в симферопольской литературно-бардовской мастерской «Таласса» Константин Ефетов презентовал свои новые книги: «Шёпот правды» и «ЖэЗээЛики-2».

«Шёпот правды» — это уже сорок четвертая по счету книга автора. Первая была издана еще в 2006 году, и с тех пор творческий поток литературных произведений Константина Ефетова не иссякает. Благо есть живительные источники, из которых он черпает свое вдохновение. В этой книге три раздела. Первые два — это афористишия (стихотворения-афоризмы), созданные автором по мотивам мыслей польского писателя Станислава Ежи Леца (1909–1966). Последняя часть представлена новыми четверостишиями с усечённой последней строкой, посвященными мифологическим героям, литературным персонажам или историческим личностям.

Если отнестись с известной долей юмора к решению Ефетова публиковать свои произведения достаточно широко, свободно и затратно — одно четверостишие на одну страницу, — то между строк и даже между страниц у него «запрятано» очень и очень много! Ирония, юмор, нравоучения и, наконец, простая и глубокая (но не простецкая, конечно) народная мудрость — все это облечено в небольшие по размеру, но очень емкие по содержанию и историческому наполнению произведения.

Загадки и интеллект

Вторая книга, презентованная Константином Ефетовым в ЛБМ «Таласса», — «ЖеЗээЛики-2». Она явилась продолжением книги «ЖэЗээЛики-1», получившей в свое время много положительных отзывов читателей. Жэзээлики — это такие литературные интеллектуальные загадки. Жанр придуман самим автором. Он же его и продвигает. Впрочем, для тех, кто эти загадки разгадать не может (по разным причинам, конечно, — я и сам в различных античных персоналиях не очень силен), в конце книги — отдельная глава «Примечания» с расшифровками и описаниями персонажей. Продвигать автору свое поэтическое ноу-хау достаточно сложно. Да, есть такие жэзээлики, которые не требуют особого умственного напряжения и определенных исторических знаний. Ну, к примеру:

Кого с почтением китайцы

зовут: писатель Пу-Си-Цзин?

Ответ дают французы: это — ПушкИн.

Но есть и другие — загадки-ребусы, которые без справочной литературы разгадать невозможно и которые требуют дополнительного пояснения и объяснения. Именно поэтому автору, неоднократно печатавшему с 2011 года свои произведения в московской «Литературной газете», в публикации жэзээликов было отказано. И не потому, что они неинтересны, а по простой причине — недостаточно места в формате издания для примечаний.

Книга эта состоит из пяти глав и уже упомянутых «Примечаний». Первая — мифологическая «Две змеи» — посвящена античным сюжетам, вторая — «Два измерения» — произведениям искусства и их авторам, третья — «Две полоски» — ученым и научным открытиям, четвертая — «Две четверки» — историческим сюжетам, пятая — «Две буквы» — писателям и их творениям.

Наша встреча с Константином Ефетовым (он уже давно и традиционно презентует свои новые книги в ЛБМ «Таласса») закончилась его рассказом о последней научной экспедиции в июле этого года в горы Италии и Испании в поисках насекомых из рода с загадочным названием Рагадес. Эти удивительные существа при очень близком родстве имеют огромную разницу в числе хромосом: от 12 до 47! Изучая этот феномен, можно расшифровать загадку появления и распространения различных биологических видов в мире и, в частности, в Европе. А на вопрос о смысле жизни Константин Ефетов ответил словами известного писателя-юмориста Феликса Кривина: «Удивить предков своей изменчивостью, а потомков — своей наследственностью!» И если отнести к наследственности все то, что мы с вами делаем, друзья мои, читатели и литераторы, — то есть и наше творчество, и наши труды в целом и в частности, то я полностью согласен с этим кредо!

Владимир ГРАЧЕВ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

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Просмотров: 106 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:20

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