Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Внерыночные отношения
Крымские дачники
Тайны дна морского
Симферополь упорядочивают
Что прячется за цифрами, или Суть крымск ...
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... отказывают в оказании первой помощи

Жительница Ялты на условиях анонимности рассказала: «Крик души! Позор Ялтинской инфекционной больнице! Возмущению нет предела. Вчера по направлению врача мы приехали в инфекционку, где просидели в очереди два с половиной часа. Дети больные, с рвотой лежали на скамейках, медперсонал не шевелился. В итоге подошла наша очередь и нас отправили в Ливадию, а ребенок уже терял соз­нание. Не оказали даже первой медицинской помощи. Куда писать, жаловаться?.. Люди, это же настоящая бездушная и бессердечная мафия...»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 237 |   Комментарии (3) Дата публикации: Сегодня, 19:22

:: Комментарий #1 написал: Андрей Сомов   |   Сегодня, 19:29   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
у нас точно также .

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Комментарий #2 написал: Украинец   |   Сегодня, 20:15   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Нет, деточка, это Россия!

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Комментарий #3 написал: Вася   |   Сегодня, 22:20   |  



Группа: Гости
Публикаций: 0
Комментариев: 0
Врачей не хватает, а за сверхнормативных пациентов фонд медстрахования платит по пониженному тарифу при тех же расходах медучереждения. Фактически они приносят убыток больнице или поликлинике. Российская медицина - она такая.

Зарегистрирован: --   |   ICQ: --   |   ЦИТИРОВАТЬ    


:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2018 (19)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru