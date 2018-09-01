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Говорят, что... отказывают в оказании первой помощи
Жительница Ялты на условиях анонимности рассказала: «Крик души! Позор Ялтинской инфекционной больнице! Возмущению нет предела. Вчера по направлению врача мы приехали в инфекционку, где просидели в очереди два с половиной часа. Дети больные, с рвотой лежали на скамейках, медперсонал не шевелился. В итоге подошла наша очередь и нас отправили в Ливадию, а ребенок уже терял сознание. Не оказали даже первой медицинской помощи. Куда писать, жаловаться?.. Люди, это же настоящая бездушная и бессердечная мафия...»
Фома СЛУХАЧЁВ Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года
Врачей не хватает, а за сверхнормативных пациентов фонд медстрахования платит по пониженному тарифу при тех же расходах медучереждения. Фактически они приносят убыток больнице или поликлинике. Российская медицина - она такая.
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