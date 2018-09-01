В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... отказывают в оказании первой помощи

Жительница Ялты на условиях анонимности рассказала: «Крик души! Позор Ялтинской инфекционной больнице! Возмущению нет предела. Вчера по направлению врача мы приехали в инфекционку, где просидели в очереди два с половиной часа. Дети больные, с рвотой лежали на скамейках, медперсонал не шевелился. В итоге подошла наша очередь и нас отправили в Ливадию, а ребенок уже терял соз­нание. Не оказали даже первой медицинской помощи. Куда писать, жаловаться?.. Люди, это же настоящая бездушная и бессердечная мафия...»