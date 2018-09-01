В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... забыли о вывозе мусора

Не пожелавший представиться житель ЮБК сетует: «Ялта. Арендаторы пляжа у Министерства обороны РФ взимают за въезд на территорию пляжа и солярий по 300 рублей и за прочие допуслуги тоже. А за все лето они ни разу не соизволили вывезти мусор – горы мусора внизу. Где контролирующие службы?»