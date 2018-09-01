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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... заставляют содержать улицы

Говорят, в районе Старого города крымской столицы начался ремонт дорог. Однако местных жителей он не обрадовал, а показался «каким-то странным». Оказалось, что «тротуары прокладываться будут только там, где стена, забор... а вход (въезд) во двор требуют оплатить с каждого двора 10 000 (десять тысяч) рублей и более». Попытки выяснить у рабочих, почему так, успехом не увенчалась – инициаторам диалога ответили, что таков проект и находится он у прораба, и увидеть его нельзя. Как называется организация-исполнитель и фамилии ответственных лиц выяснить тоже не удалось... В итоге письма-жалобы были написаны, отправлены, но везде время рассмотрения жалоб 30 дней, за это время от этой бригады след простынет. «Как же так? Если нам самим придется содержать улицу, то на что тогда тратятся деньги из бюджета?» – вопрошают люди.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

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Просмотров: 67 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:26

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