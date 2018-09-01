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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... разваливается здание школы

Говорят, в крымской столице разваливается школа «Открытый космический лицей», что находится в районе центрального автовокзала. Правда, родителей учащихся удручающее состояние здания уже не удивляет, они утверждают, что в таком виде учебное заведение встречает далеко не первый День знаний. Забота о безопасности детей проявляется лишь в том, что на фасаде появились таб­лички «Опасно для жизни. К стене не подходить». Но ведь первоклашки могут и не прочитать эту предупредительную надпись... А еще, рассказывают родители, характерными особенностями этой школы являются «перила с дырками (ловите своих детей сами)» и линейка, которую проводят на зад­нем пятачке, где «убогость занавешена тряпками»...

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

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Просмотров: 178 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 19:27

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