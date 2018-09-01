Сокровища особого рода, или Какие тайны скрывает морская гладь

Сотрудники Центра морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета и Черноморского центра подводных исследований рассказали о новых находках, сделанных на дне возле крымского побережья. Море по-прежнему хранит множество исключительно интересных вещей и объектов, а учёные всё так же упорно ищут и изучают оказавшееся на дне наше культурное наследие.

С небес под воду

В 2018 году Черноморским центром подводных исследований проведен ряд экспедиций. Об одной из них, во время которой был найден немецкий бомбардировщик Heinkel-111, рассказал директор Черноморского центра подводных исследований Сергей Казанник. В мае 2015 года в районе мыса Тарханкут сотрудники Черноморского центра подводных исследований занимались штурмовиком Ил-2, погибшим во время Великой Отечественной войны. Во время работ к ним подошел местный житель, который рассказал, что в начале 90-х годов в район приехало такси, откуда вышли двое неизвестных. Они о чем-то разговаривали и жестикулировали в сторону моря. Позже выяснилось, что этими людьми была пожилая немецкая пара, и супруг был пилотом сбитого здесь немецкого самолета. Мол, он хотел показать жене место, где когда-то выжил. Полученная информация стала поводом для того, чтобы исследовать с помощью гидролокаторов бокового обзора это место. И специалисты действительно обнаружили на глубине около 40 метров большой подводный объект, похожий на самолет. Затем и идентифицировали объект как стратегический бомбардировщик Heinkel-111. Но только в июне этого года были совершены более полные исследования этого самолета, сделаны фото- и видеодокументация, демонтирован пулемет MG-15f, который сейчас находится на реставрации в музее Феодосии, где после необходимых процедур будет выставлен как экспонат. Одновременно проводятся работы в архиве, чтобы точно узнать, где был произведен самолет, кто были летчики, в общем, создать историю, связанную с данным объектом.

Что в сосуде?

Для выявления объектов культурно-археологического наследия в последнее время проводился ряд охранно-спасательных исследований, своего рода разведки. Ярким примером стала экспедиция в акватории набережной им. Терешковой в Евпатории. «В 2016 году во время проектирования реконструкции набережной нами была проведена археологическая разведка, по результату которой под водой, на расстоянии от 5 до 30 метров от уреза воды, было выявлено несколько кораблекрушений», — вспоминает замдиректора по научной работе, директор филиала «Музей подводной археологии» Черноморского центра подводных исследований Виктор Вахонеев.

Один из объектов поставили на учет как объект кораблекрушения времен Крымской войны, находящийся напротив церкви Святого Ильи в Евпатории. И три, которые датированы второй половиной XIX и началом XX века. И вот спустя два года, когда строительство набережной вошло в активную фазу, были приглашены сотрудники Черноморского центра подводных исследований. При достаточном финансировании за месяц удалось раскопать три корабля. Как оказалось, кораблей-то не четыре, а три: два маленьких и один большой, расколотый пополам. Вот он и находится в пяти метрах от уреза воды, и старая набережная, которая строилась в 50–60-е годы прошлого века, обрезала его половину. Корабль этот был около 20 метров в длину, затонул в конце XIX века. Это тот уникальный случай, когда сотрудники попали в затруднительное положение, они не ожидали такой сохранности объекта кораблекрушения в данных условиях.

Также много чего интересного было найдено: керамическая посуда с английскими клеймами, стеклянные сосуды, в том числе один небольшой сосудик, где были, скорее всего, духи, и предмет, который точно помог определить это судно. Это свинцовая печать с надписью «братья Синадино». Эти братья — известные винопроизводители в Бессарабии, которые поставляли свою винную продукцию во многие страны в позапрошлом веке.

Поскольку эти объекты представляют культурный интерес, то, безусловно, задача, которую ставят перед собой исследователи, очень важна. «Мы после сдачи нашего научно-технического отчета в Государственный комитет по охране культурного наследия по Республике Крым будем разговаривать о возможном переносе кораблей. Дело в том, что Евпаторийская набережная после реконструкции будет подразумевать создание нескольких волноломов на расстоянии 250 метров от берега, которые будут защищать эту набережную от размывов. И наша задача перенести найденные объекты под волнолом, где не будет активных течений. Сложность в том, что в России переносом таких вот объектов практически никто не занимался. И у нас есть уникальный шанс отработать эту методику и ввести ее в действие в качестве примера на будущее. Если проект переноса будет согласован, то это будет такой уникальный опыт на всю Россию», — делится планами Виктор Вахонеев.

Сохранение наследия

Еще один любопытный момент выяснился на пресс-конференции, посвящённой подводным исследованиям в этом году. Оказывается, в ближайшие месяц-два запускается программа в Севастопольском государственном университете при взаимодействии с научными партнерами, как крымскими, так и федеральными. Программа уникальная, запускается в России впервые и будет направлена на развитие кадрового потенциала в области морской археологии. «У нее существует свой слоган: готовим к действию в морских условиях, воспитываем морское сознание», — говорит директор Центра морских исследований и технологий Севастопольского государственного университета Дмитрий Татарков. Программа будет уникальна тем, что в классическое историческое образование вводится ряд модулей, которые позволят подготовить будущих исследователей к действию в специфической водной и морской среде. Также стоит отметить, что подготовка будущих кадров будет проводиться не только с помощью теории, но и при помощи специалистов-практиков. Почти 40% дисциплин будут читать уже состоявшиеся ученые.

«На сегодняшний день мы видим спад грабительства под водой. Дело популяризации охраны сохранения подводного культурного наследия через музеи, через СМИ дает плоды», — поделился Виктор Вахонеев. Практически со всеми крупными дайвинг-центрами проводятся консультации, чтобы они доносили до начинающих дайверов важность сохранения культурного наследия. Конечно же, есть дайверы-одиночки, которые не могут удержаться от соблазна и берут с собой находку из-под воды, но это не носит массового характера.