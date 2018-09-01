Страшилки для слабонервных

Украинские СМИ продолжают пугать свой народ

На этой неделе по ту сторону Перекопа издания и сайты, рассказывающие о событиях, связанных с Крымом, решили понагнетать и в связи с ситуацией в Азовском море, и, конечно, в связи с ситуацией в Армянске...

Азов — «горячее» море

Теперь Украина, первой начавшая задерживать российские суда в Азовском море, кричит о некой «аннексии Россией Азовского моря», дескать, это «последний эпизод дестабилизации Украины», и «форма экономической войны», и «блокада судоходства». Антироссийским экспертам вторят американские, в частности, в вашингтонском аналитическом центре Atlantic Council. Так, сотрудник этого центра Александр Вершбоу, который в начале 2000-х был послом США в Москве и четыре года — заместителем генерального секретаря НАТО, сообщил: «Это будет стоить украинской промышленности потери экспортных поступлений и от сельскохозяйственной продукции, и от производства стали. Лишит работы тысячи докеров в портах...» Впрочем, экс руководитель НАТО добавил, что не видит возможностей улучшить ситуацию военным путем. «Россия очень нервно реагирует на присутствие НАТО в Черном море вообще. Поэтому присутствие в Азовском море стало бы еще одним вызовом России, который мог бы еще более навредить Украине».

Плохая конспирология

Хорошую конспирологию не так часто встретишь. Это такой жанр, в котором один неверный шаг может превратить любую теорию заговора в цирк. Судите сами. На фоне ситуации в Армянске и многочисленных теорий относительно причин случившегося на Украине запустили в СМИ вот такую версию. Дерзкую, но совершенно безосновательную. «Причиной химического загрязнения на севере Крыма стало попадание снарядов в технологические емкости во время тренировок Вооруженных сил РФ», — сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины. Дескать, 13–19 августа, в ходе тренировки по прикрытию границы с Херсонской областью, подразделения ВС РФ проводили стрельбы в районах расположения отстойников отходов химического производства титанового и содового заводов, и эти объекты были повреждены. Примечательно, что эту ахинею сообщает официально спикер Минобороны Украины Дмитрий Гуцуляк. А украинские эксперты массово ему поддакивают.

Нашего полку прибыло

Одиозный сайт «Миротворец» продолжает составлять списки «врагов Украины». На этот раз сообщается, что известный российский актер Дмитрий Орлов попал в раздел «Чистилище» украинского сайта «Миротворец» после посещения Крыма. «Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в... Крым. Незаконная гастрольная деятельность на территории... Крыма», — говорится в сообщении, густо усеянном самой резкой антироссийской риторикой. В стиле «Миротворца». В частности, поводом для внесения Дмитрия Орлова в список лиц, приезд которых на Украину нежелателен, стало его выступление со спектаклем «Волшебные рогоносцы» в августе этого года в Крыму. Конечно, этот актер известен не только театралам, а также и кинозрителям по фильмам «Брат—2», «Сестры», «У Бога свои планы», «Доставить любой ценой» и другим. Также он проявил себя в роли режиссера, сценариста и телеведущего.

Политический анекдот

За посещение Крыма иностранцев вновь пытаются наказать украинские власти. В частности, посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного производства в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии «Альтернатива для Германии». Об этом заявил украинский посол Андрей Мельник. «Мы должны использовать и заочное осуждение, и другие механизмы, чтобы показать немецкой стороне, что речь идет о нарушителях украинского законодательства», — сказал он. Посол подчеркнул, что, по законам Украины, за посещение территории Крыма без согласия Киева (а именно так немецкие депутаты прибыли на полуостров, не посчитав нужным спрашивать разрешения у Украины для визита на территорию России) может грозить наказание до восьми лет лишения свободы. Надо ли говорить, что в Германии сие заявление расценили как политический анекдот! К тому же добиться наказания для немецких депутатов априори будет сложно, поскольку в уголовном кодексе Германии нет статьи об аналогичном преступлении, а страна не выдает своих граждан.