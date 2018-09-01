Илья Прокопьев: «Потребность в водителях закроем за два года»

Глава Крымтроллейбуса рассказал газете «Крымский ТелеграфЪ», как снова сделать предприятие доходным

В длинных коридорах административного здания Крымтроллейбуса царит устойчивый советский дух. Всё вокруг напоминает о давно ушедшей эпохе и моментально окунает в неё с головой. Сегодня это очень кстати: вместе с руководителем предприятия Ильёй Прокопьевым мы отправляемся в святая святых — музей троллейбусного парка. О настоящем и будущем порой интересней говорить в контексте прошлого.

О плате за проезд и зайцах

Первое, что бросается в глаза ещё у входа в музей, — небольшой настенный механизм. Это так называемая автоматизированная система оплаты проезда. Пассажиры самостоятельно опускали в аппарат деньги и получали билет. С этой машинки и начинается наш разговор с представителями предприятия.

— Сейчас планируется вернуться к автоматизированной оплате, установив в троллейбусах валидаторы. Как будет работать эта система?

Илья Прокопьев, генеральный директор ГУП РК «Крымтроллейбус»:

— Будут выпущены специальные карты, содержащие в том числе информацию Министерства труда и социальной защиты Крыма, чтобы пассажиры имели возможность в полной мере пользоваться положенными им льготами. Как вы знаете, в республике очень много льготников — более тридцати категорий.

В целом суть работы системы проста: человек может пополнить карту любым удобным способом и платить с её помощью за проезд, прикладывая к установленному в троллейбусе валидатору. До конца года планируется полностью сформировать проект, чтобы с начала 2019-го граждане смогли начать пользоваться системой автоматизированной оплаты проезда. Вообще хочу отметить, что с 1 февраля этого года наше предприятие перешло на использование платёжных терминалов для покупки единоразовых билетов: рулонные талоны и компостеры ушли в историю. Это позволило снять ряд вопросов и отчасти решить проблему безбилетного проезда.

— Кстати, о зайцах. Говорят, в вашем музее есть коллекция фальшивых проездных и льготных удостоверений?

Андрей Славный, руководитель музея ГУП РК «Крымтроллейбус»:

— Это правда. Но в музее выставлена лишь тысячная часть того, что было изъято у находчивых граждан. Вот, например, записная книжка с кармашками для билетов. Видите, здесь указаны бортовые номера троллейбусов. А в соответствующем кармашке — билетик, подходящий к номеру. Как это работает? Человек стоит на остановке, видит номер приближающегося троллейбуса и тут же находит в книжечке подходящий билет — уже прокомпостированный. В случае необходимости он показывает его кондуктору, а потом прячет обратно — до следующей поездки.

Встречаются вымышленные документы. Как, например, вот этот: удостоверение члена общества по делам насилия и разврата. Но бывают и подделанные реальные. Вот, скажем, пенсионное удостоверение, которое было изъято у молоденькой девушки. В документ вклеена её фотография, а все остальные данные принадлежат девяностолетней бабушке.

О комфорте и конкуренции

— Музей впечатляет обилием экспонатов. А что, по-вашему, можно назвать самым важным достижением предприятия за его многолетнюю историю?

Андрей Славный:

— Главное достижение Крымтроллейбуса, на мой взгляд, в том, что в течение двадцати четырёх лет подряд предприятие давало прибыль государству в размере миллиона долларов в год. Этот период пришёлся на 1970-е годы.

— При столь впечатляющем опыте почему сейчас не удаётся даже приблизиться к подобным показателям?

Илья Прокопьев:

— Думаю, наращивание доходов предприятия нужно начать с оптимизации маршрутной сети, поскольку сейчас каждое троллейбусное направление дублируется несколькими номерами маршруток. При этом автобусы останавливаются где попало, ездят как хотят. А у нас всё-таки есть определённые ограничения по скорости. То же самое касается пригородных и междугородных маршрутов. Вот, например, расписание 1979 года: троллейбусы на Ялту уходили с интервалом в две-три минуты, 500 рейсов в день. Сейчас пускать такое количество нет смысла — автобусное сообщение составляет слишком большую конкуренцию. Не говоря уже о частниках.

Тем не менее троллейбусы, безусловно, должны быть конкурентоспособными. На данный момент надо обеспечивать весь пакет качественных пассажирских услуг, чтобы привлечь пассажиров. Это в том числе бесплатный wi-fi, валидация, кондиционеры. Могу сказать, что уже сейчас проезд в троллейбусе намного комфортней, чем в маршрутке.

— В свете этого напрашивается вопрос о состоянии подвижного состава. В предыдущие годы предприятие усиленно занималось его обновлением. В каком состоянии машины сегодня?

Илья Прокопьев:

— В начале этого года действительно были определённые вопросы по этому поводу. Мы закупили запчасти на довольно приличную сумму. Благодаря этому удалось решить первоочередные проблемы. Однако до сих пор нельзя сказать, что мы обеспечены запчастями в полной мере. Да, они есть, и мы продолжаем закупку по мере финансовых возможностей, но хотелось бы сформировать такой склад, чтобы при любой потребности у нас всё было доступно. Дело в том, что сейчас правила госзакупки тормозят процесс приобретения необходимых комплектующих, и от поломки до поставки и ремонта проходит примерно два месяца. Создание запаса на месте позволит этого избежать.

— Крымтроллейбус — всё ещё убыточное предприятие? Или кризис удалось преодолеть?

Илья Прокопьев:

— 2017 год мы, впервые за много лет, закрыли с прибылью, хотя и небольшой. В настоящее время, чтобы сохранить прибыльность предприятия, назрела необходимость в изменении тарифа. Повышаются затраты на энергоресурсы, увеличиваются расходы на материалы и запасные части. При действующем тарифе сохранить прибыльность не представляется возможным.

— Ещё одна давняя проблема Крымтроллейбуса — это кадры. Одно время люди попросту не шли работать на предприятие. Почему? Работать здесь стало невыгодно?

Андрей Славный:

— В советское время устроиться на Крымтроллейбус было очень сложно. Работа здесь считалась чем-то элитарным. Отбор был жесточайший. Например, водителей брали только первого и второго класса — работа на трассе требовала особой квалификации.

Илья Прокопьев:

— Когда в ноябре прошлого года я пришёл на предприятие в качестве руководителя, кадровый дефицит водителей составлял более ста человек. Проблема в том, что в Крыму, кроме самого Крымтроллейбуса, таких специалистов готовить больше некому. При этом учебно-курсовой комбинат простаивал четыре года. Так что первым делом мы бросили все усилия на то, чтобы возобновить кадровую подготовку. В этом году предприятие получило лицензию на право заниматься образовательной деятельностью. Весной учкомбинат выпустил первые шестнадцать человек, а в сентябре закончат обучение ещё 27 специалистов. Так постепенно, каждые три месяца, мы до двадцати водителей сможем выпускать на линию. Это позволит, в свою очередь, нарастить количество действующего подвижного состава на тех маршрутах, где сейчас не хватает техники. В целом потребность в водителях мы закроем в ближайшие два года.

Кроме того, получив лицензию, предприятие сможет подготовить программу переобучения других специалистов. У нас не хватает представителей нескольких специальностей, таких как электронщики, слесари, мастера производственного обучения и так далее. Теперь весь необходимый кадровый состав мы будем готовить самостоятельно.

О планах и достижениях

— Илья Александрович, какой из экспонатов музея вы считаете наиболее для себя важным? Чем вы, как руководитель предприятия, гордитесь больше всего?

Илья Прокопьев:

— Это даже не экспонат, а целая веха в истории Крымтроллейбуса — строительство горной трассы. Вот здесь есть фотографии старой дороги Симферополь — Ялта. Видите, она грунтовая. Асфальтированной дорога стала только благодаря тому, что по ней пошли троллейбусы.

Андрей Славный:

— Это верно. Строительство началось в 1959 году. Сначала построили трассу до Алушты. Причём в такой рекордно короткий срок, который до сегодняшнего дня никто так и не смог повторить, — за одиннадцать месяцев. Срезали десятки поворотов прежней трассы, расширили дорогу, прошли через Перевал.

Кстати, Симферополь может сказать спасибо Крымтроллейбусу за строительство двух улиц и моста. На этой фотографии видно, что раньше, до 1959 года, возле кинотеатра «Симферополь» было три моста через Салгир: деревянный, железный и асфальтированный. Для пешеходов, трамваев и автомобилей соответственно. А для троллейбуса построили один полноценный мост, которым мы пользуемся до сих пор. В том же году проложили улицу Гагарина и проспект Вернадского.

— В заключение традиционный вопрос о перспективах. Что в ближайших планах развития предприятия?

Илья Прокопьев:

— Прежде всего освоение нового подвижного состава. Глава республики Сергей Аксёнов объявил, что в дальнейшем можно будет использовать электробусы. Мы уже испытывали их весной этого года. Электробусы — это такой вид общественного транспорта, который заряжается ночью и в течение дня ходит без контактной сети. Однако введение подобных машин в наш подвижной состав не означает, что мы отказываемся от использования традиционных троллейбусов. Они останутся как на городских направлениях, так и на междугородных. Однако электробусы дают возможность оптимизировать маршруты и использовать электротранспорт там, где отсутствует контактная сеть.

Помимо этого, хотелось бы реконструировать собственно контактную сеть, поскольку она довольно старая и сейчас находится в аварийном состоянии. Из-за этого и происходят периодические обрывы. Понятно, что обслуживание сети ложится на плечи нашего предприятия.

Третье — постройка новых троллейбусных маршрутов. В 2016 году мы получили 111 новых троллейбусов, 27 из которых — на автономном ходу. Их хватает на 20 км, что позволило расширить сеть в такие районы, как улица Маршала Жукова, сельскохозяйственная академия, Хошкельды, аэропорт. По мере того как Симферополь будет разрастаться, мы сможем задействовать тот подвижной состав, который позволяет работать без контактной сети, и таким образом увеличить число обслуживаемых направлений.

И, наконец, четвёртое — модернизация троллейбусных парков. К счастью, в этом плане есть поддержка главы республики: нам выделена субсидия, которую мы потратим на реконструкцию зданий и сооружений, ремонт крыш и проведение капремонтов.