Когда земля — своя

Признание права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем о признании права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Время и право

Право собственности на недвижимое имущество возникает по основаниям, предусмотренным законом, например, в результате сделки (купли-продажи, дарения и др.). Переход права собственности подлежит государственной регистрации, после которой имущество официально переходит от одного лица к другому.

Но бывают ситуации, когда гражданин продолжительное время владеет земельным участком, а документы на него должным образом так и не оформлены. В этом случае, основанием для регистрации права собственности на земельный участок может послужить признание права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности.

Согласно статье 234 Гражданского Кодекса РФ, гражданин, не являющийся собственником земельного участка, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющий им как своим собственным в течение 15 лет, приобретает право собственности на это имущество в силу приобретательной давности. Признание права собственности такого лица на земельный участок осуществляется только в судебном порядке.

Веские основания

Рассмотрим, какие необходимы основания для признания права собственности в силу приобретательной давности.

Для признания права собственности на земельный участок в силу приобретательной давности необходимо, чтобы владение имуществом являлось:

1) добросовестным, то есть гражданин, получая земельный участок во владение, не знал и не должен был знать об отсутствии основания возникновения у него права собственности;

2) открытым, то есть гражданин не скрывает факта нахождения имущества в его владении. При этом принятие обычных мер по обеспечению сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества;

3) непрерывным, то есть гражданин владеет земельным участком в течение 15 лет (владение в этот период не прекращалось). При этом передача имущества во временное владение другого лица не прерывает срока такого владения. Ко времени своего владения гражданин может присоединить время, в течение которого этим земельным участком владело лицо, правопреемником которого он является.

Кроме того, гражданин должен владеть земельным участком как своим собственным, то есть не по договору (например, аренды и т. п.).

Также перед обращением в суд с исковым заявлением владельцу необходимо убедиться, что земельный участок:

. сформирован и может быть идентифицирован (проведено межевание);

. не относится к земельным участкам, ограниченным в обороте или изъятым из оборота;

. не находится в государственной или муниципальной собственности.

В зависимости от того, известен ли прежний собственник земельного участка и имеется ли спор о праве, требования в суд могут быть заявлены в порядке особого или искового производства. Заявление подается в суд по месту нахождения земельного участка. По общим правилам искового производства гражданские дела рассматриваются и разрешаются судом до истечения двух месяцев со дня поступления искового заявления в суд.

Решение суда об установлении факта добросовестного, открытого и непрерывного владения земельным участком как своим собственным в течение срока приобретательной давности, а также решение суда об удовлетворении иска о признании права собственности на него в силу приобретательной давности, подлежит государственной регистрации является основанием для регистрации права собственности в Росреестре (Госкомрегистре).

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