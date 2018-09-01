Сюжеты великой битвы

9 сентября — День памяти воинов, павших в Крымской войне 1853–1856 годов

В школьной программе содержится рекомендация: «Для подготовки восприятия романа „Война и мир“ в 10-м классе обратиться к изучению „Севастопольских рассказов“, особо выделяя при этом образы защитников крепости и авторское отношение к героям». Правильно. Но еще правильнее было бы упомянуть, что собственно с Севастополя, с Крыма и началось величие Льва Николаевича...

Бюстик и земельная сделка

Лев Толстой бывал на полуострове трижды: во время Севастопольской обороны 1854–1855 гг., в марте 1885-го и в 1901–1902 гг.

В январе 1854 года Толстому не исполнилось еще и 26 лет, он был прапорщиком, а его путевка в Крым была по-настоящему «горящей» — из Дунайской армии его отправили в осажденный Севастополь. Он сам добивался перевода в действующую армию, но поначалу снова оказался в тылу. 7 ноября 1854 года его прикомандировали к третьей лёгкой батарее 14-й артиллерийской бригады, которая дислоцировалась в татарской деревне Эски-Орда (ныне село Лозовое). 20 ноября Толстой поселился в доме местного помещика Тодорова. Тогда же он сделал в своем дневнике следующую запись: «Живу совершенно беспечно, не принуждая и не останавливая себя ни в чём: хожу на охоту, слушаю, наблюдаю, спорю».

И, кстати, Толстого в Лозовом можно наблюдать и поныне. В виде почти неузнаваемого безбородого памятника. Бюст установлен в год столетия Крымской войны поблизости остановки общественного транспорта «Лозовое-2».

Наверное, Толстой одобрил бы, что его память увековечили именно здесь, ведь позже он с ностальгией вспоминал время, проведенное под Симферополем: «Я прожил больше месяца в Эски-Орде, под Симферополем. Казалось скучно, а теперь с сожалением вспоминаю о той жизни. Впрочем, есть отчего пожалеть о 14-й бригаде, попав в 11-ю. Лучше первой и хуже второй я не видел в артиллерии».

Памятник памятником (их по Крыму много), но мало кто знает, что Толстого могли в Крыму и похоронить. Во время третьего визита графа в Крым он с семьей поселился в имении графини Софьи Владимировны Паниной, в Гаспре, и простудился во время прогулки по Царской тропе. Состояние Льва Николаевича представлялось эскулапам весьма тяжелым, и родные вынуждены были всерьез задуматься об уходе писателя из жизни и сопутствующих сложностях с погребением. Толстой не желал родным лишних хлопот с перемещением собственного тела по всей России-матушке, потому было принято решение, что похороны состоятся в Крыму. С этой целью семья Толстых купила неподалеку земельный участок.

Однако, несмотря на опасения врачей, Толстой выздоровел. И 7 сентября он отправился в дорогой его сердцу Севастополь. Участок по целевому назначению использован не был.

Вдохновение для «Властелина колец»

Однако не только русских классиков сюжеты Крымской войны возвысили до ощущения сопричастности к общечеловеческой истории и подвигли на написание нетленных произведений, которые обязан знать культурный человек любой национальности. Для англичан таким сюжетом стала атака их легкой кавалерии против русской артиллерии. Более того, после Крымской войны выражение «атака легкой кавалерии» стало обозначать какой-то очень храбрый, но абсолютно безумный и бессмысленный поступок. А 25 октября по сей день считается днем траура в английской армии.

Нет смысла пересказывать, что произошло в тот день 164 года назад. Трактовка тех трагических событий, изложенная профессиональными историками, достаточно известна. С различными источниками можно ознакомиться в интернете. В нескольких словах все выглядело следующим образом. В 1854 году, во время Балаклавского сражения, английская легкая кавалерийская бригада предприняла самоубийственную лобовую атаку на артиллерийские позиции русских войск. Позднее ее объяснили неточностью в переданном приказе. И тем, что англичане, мол, охотились за русскими орудиями, чтобы пустить их на переплавку, поскольку именно из русских бронзовых пушек отливали высшие военные награды Великобритании — Кресты Виктории.

В итоге благодаря снобизму противника нашим удалось за считанные минуты уничтожить цвет английской нации. И это не преувеличение. Ведь эта кавалерийская бригада, на момент атаки состоявшая из 600 человек, в Великобритании была элитной, большая часть — представители благороднейших семейств.

«Мы не верили своим глазам! Неужели эта горстка людей собралась атаковать целую армию, выстроенную в боевой порядок? Увы, так оно и было: их отчаянная храбрость не знала границ настолько, что позабыто было то, что называют ее самым верным спутником, — благоразумие», — писал об этой атаке очевидец событий, военный корреспондент Times Уильям Рассел.

В Великобритании принято уважать павших героев, вне зависимости от обстоятельств, при которых они погибли. А кавалеристов, что полегли под Балаклавой, не просто почитают, их романтизируют и мифологизируют, как рыцарей, умерших во имя своей чести и славы отчизны. Существует также фанатская версия о том, что события тех дней в Крыму вдохновляли и режиссера Питера Джексона при создании последней части трилогии «Властелин колец» по роману Дж. Р. Р. Толкиена. Речь, конечно же, идет об одном из самых душещипательных моментов киносаги — сцене атаки кавалерии гондорцев на Осгилиат («Властелин колец: Возвращение короля», 2003).

Памятник британцам, павшим в Крымской войне 1854–1856 гг., установлен неподалеку от Сапун-горы, возле дороги Севастополь — Балаклава, в честь 150-летия окончания Крымской войны.

Тимоти продержался дольше всех

Интересную версию ответа на вопрос «Когда скончался последний очевидец событий Крымской войны?» выдвинул опять-таки англичанин, Терри Пратчетт. Мол, произошло это относительно недавно, в 2004 году. «Последним ветераном Крымской войны, закончившейся в 1856 году, был Тимоти, средиземноморская черепаха, — пишет Пратчетт. — Считалось, что Тимоти было примерно 160 лет, так что страна (Великобритания) одновременно потеряла и своего старейшего жителя».

История этой легендарной черепахи такова. В 1854 году капитан военно-морских сил Великобритании Джон Кортни Эверард подобрал Тимоти на борту португальского капера. До 1892 года Тимоти служил в ранге талисмана на нескольких военных судах, в том числе и на британском корабле «Куин», который участвовал в боевых действиях во время осады Севастополя в период Крымской войны. Впоследствии Тимоти «вышел в отставку» и обосновался в замке Паудерхэм, где его приютил родственник Эверарда, десятый граф Девон.

По свидетельству Рори Найт-Брюса, биографа Тимоти, те немногие, кому разрешалось брать черепаху на руки, «обращались с доблестным ветераном настолько бережно, точно боялись разбить, несмотря на то, что весил Тимоти, как хороший чугунный котелок „Ле-Крезе“».

Похоронена черепаха на семейном погосте Девонов на территории замка.