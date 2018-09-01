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СпецпроектНеизвестный Крым

Святые родники Крыма

Вода в Крыму — главное богатство, всегда ценившееся на вес золота

Разные народы в разное время обожествляли и поклонялись воде горных родников наравне с рукотворными культовыми сооружениями — церквями и храмами.

Небесные покровители

Поклонение источникам воды существовало на полуострове еще в античные времена. Так, в восьми километрах от Керчи находится разрушенный каптаж источника, построенного в I веке до нашей эры. Этот источник находился под покровительством древнегреческого бога-целителя Асклепия, так как обладал лечебными свойствами.

Но все же наибольшее число «святых» крымских родников связано не с античным периодом, а со временем проникновения в Таврику христианства, которое привезли с собой выходцы из Византии. Исповедовавшие христианство греки возводили десятки монастырей, при каждом из которых существовал свой источник воды. И источник, и монастырь часто имели общее название и были посвящены какому-либо христианскому святому. На карте горного Крыма до сих пор встречаются греческие названия родников, говорящие об их прошлой принадлежности к монастырю и напоминающие о своей былой славе «святых» источников. Таковы гидронимы Ай-Алексий (Св. Алексей), Ай-Андрит (Св. Андрей), Ай-Настаси (Св. Анастасия) и Ай-Ян-Петри (Св. Иоанн и Св. Петр) в окрестностях с. Генеральского, Ай-Йори (Св. Георгий) над с. Изобильным, Ай-Лия (Св. Илья) выше пос. Малый Маяк, Ай-Констанди (Св. Константин) при с. Лучистом, Ай-Ян (Св. Иоанн) около Ливадии и у с. Перевального, Ай-Кузьма (Св. Козьма) вблизи с. Высокого, Ай-Василь (Св. Василий) в окрестностях Ялты, и многие другие.

Источник-фонтан возле Предущельного

Живописные развалины

Вода некоторых из этих источников забиралась в подземную галерею, а сама церковь строилась непосредственно над ней. Так получалось, что родник вытекал прямо из-под церковного алтаря, как, например, источник Святого Андрея, расположенный в нескольких километрах от с. Генеральского. Считается, что здесь в I веке нашей эры проповедовал святой Андрей Первозванный.

В средние века (с X по XV) над родником существовала церковь, посвященная св. Андрею Первозванному. В 1896 году известный краевед Арсений Маркевич описывал вид храма: «Вход обращает на себя внимание величественностью и красотою... Под церковью свод, из-под которого бьет река Куру-Узень. Вообще скажу, что более живописных и так хорошо сохранившихся развалин церкви в Крыму я не видел».

Можно представить, какое сильное впечатление на паломников производил этот источник, вырывающийся мощным потоком святой воды из-под алтаря храма. К сожалению, остатки церкви были разобраны местными жителями весной 1913 года, и в настоящее время от храма сохранилась лишь небольшая часть кладки стен и алтаря.

Источник Св. Анастасии, Качи-Кальон

Борьба с чудовищами и недоброжелателями

Со времен Средневековья в Крыму почитают источник Святой Анастасии (Ай-Настаси), расположенный в Церковном гроте «пещерного монастыря» Качи-Кальон у с. Баштановка.

Выход источника отделан в форме небольшого округлого колодца, вырубленного в горной породе. В старых путеводителях писали, что над источником находилась «крыша на железных столбах». Рядом стояла «убогая хижина, в которой помещается полусломанная кровать для женщин, разрешающихся от бремени». Позади источника, в скале, вырублены рельефный христианский крест и три ниши для икон, в которых стояли иконы Богоматери, Св. Анастасии и евангелиста Матфея.

Народная молва донесла предание о храброй девочке Анастасии, которая, спасая свое стадо, погибла в пещерах Качи-Кальона от лап живших здесь страшных чудовищ и змей. Такого ужаса не выдержала скала и похоронила под своими обломками всех чудовищ. А поутру из безжизненной скалы начала сочиться струйка родниковой воды — то плакал Качи-Кальон по загубленной детской душе. С тех пор источник в Качи-Кальоне, получивший название Святая Анастасия, считается священным и до сих пор остается почитаемым в Крыму.

Одним из самых почитаемых в Крыму является и монастырь Святых Космы и Дамиана, расположенный у западного подножия горного массива Чатырдаг. Монастырь был построен в 1857 году при источнике Космы и Дамиана, вода которого почиталась у местного населения исцеляющей от всех болезней. Среди крымчан бытует несколько связанных с источником преданий. Одно из них говорит, что некогда в Крыму практиковал врач, имевший двух учеников — братьев-близнецов Косму и Дамиана. Со временем талантливые ученики превзошли своего учителя в умении врачевать, и тот из ревности убил обоих. Но вскоре убийца раскаялся и просил Бога, чтобы на месте гибели его учеников возникли родники, вода которых лечила бы людей вместо убитых братьев. После долгих молитв на месте убийства забили два ключа с «чудесной» водой.

Очень быстро слава о целительной воде источника разнеслась по Крыму, и ежегодно 1 июля направлялась к источнику длинная вереница воловьих подвод со всех концов полуострова. Сюда целыми семьями ехали и шли сотни паломников, причем не только христиане, но и мусульмане. Они считали, что здесь похоронен азиз, из могилы которого и вытекает источник. Святого они называли Саглысу-азизи и верили, что лучше всего вода вылечивает от дурного сглаза и меланхолии. «Магометане почитают священный источник христиан с такой же детской искренностью и суеверием, как пилигримы нашего простонародья», — писал Евгений Марков.

В настоящее время Космодамиановский монастырь является одним из самых почитаемых в Крыму: сюда, во все ещё дикую местность, направляются богомольцы и вездесущие туристы со всех концов Таврической земли.

Иван Коваленко
Фото Д. Смирнов, Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 495 от 7 сентября 2018 года

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Просмотров: 177 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:27

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