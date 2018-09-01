Качество бытия

Зеленая колыбельная

5 растений, которые существенно улучшат качество вашего сна

Наличие загрязняющих веществ в воздухе могут вызвать у человека многочисленные проблемы со здоровьем, в том числе и нарушение сна. Однако, универсальная панацея есть. Очистить воздух в помещении и дать возможность спать спокойно могут комнатные растения.

Пальма

Это растение очищает воздух от токсинов и углекислого газа. А также выделяет в воздух влагу, что делает ее особенно полезной в отопительный период, когда воздух в помещении особенно сухой.

Алоэ вера

Это растение, кроме своих лечебных свойств, снижает содержание в воздухе формальдегидов и других вредных веществ. В ночное время суток выделяет кислород, что обычно несвойственно для других растений. Кроме того, фитонциды, которые выделяет алоэ, благоприятно воздействуют на организм и повышают иммунитет.

Фикус Бенджамина

Один из рекордсменов по очистке воздуха. Удаляет из воздуха больше 70% бензола, аммиака, толуола и других вредных примесей, которые могут выделяться из некачественных синтетических покрытий, линолеума и ДСП. Он перерабатывает все эти соединения, а также уничтожает половину всех существующих микробов. Благоприятно влияет на сон и к тому же хорошо смотрится в спальне.

Сансевиерия трифасциата

Это растение хорошо влияет на состояние дыхательной системы и иммунитета. Если в доме есть это растение, то люди, живущие в нем, меньше страдают от головных болей и скачков давления, связанных с переменой погоды. Ночью, во время сна, он также выделяет кислород и сохраняет приятную прохладу.

Папоротник Бостон

Полезные свойства папоротника — в его ценном химическом составе. Растение богато эфирными маслами, флавоноидами и другими веществами. Поэтому этот цветок благоприятно влияет на работу нервной системы, помогает справиться со стрессами.