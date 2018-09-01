→ Байки, сонеты Зачем деревьям метки? Несколько недель назад на улицах Симферополя появились люди, которые вешают на деревья крымской столицы некие бирки с номерами и записывают что-то в журнал. Эти действия заинтересовали симферопольцев, преимущественно тех, кто опасался, что таким образом городское власти метят деревья, которые хотят спилить. Но оказалось, что таким образом администрация Симферополя приступила к созданию реестра городских зеленых насаждений. Как сообщил, в частности, глава администрации Игорь Лукашёв, уже промаркировано несколько тысяч деревьев. «Учтено несколько тысяч деревьев, все они промаркированы специальными табличками. По результатам выполненных работ будет составлен реестр городских зеленых насаждений. В него будут внесены особо ценные породы деревьев и кустарников, а также насаждения, имеющие историческую или культурную ценность. Все высаженные в текущем году деревья и кустарники также будут учтены в реестре», – сообщил градоначальник. По его словам, в реестр также вносятся данные о больных и аварийных деревьях. «После завершения этой работы мы получим четкую картину по всему зеленому каркасу. Сможем сформировать единую концепцию работ по данному направлению, планировать спил и высадку», – также отметил Лукашёв. Кроме того, реестр нужен и для того, чтобы в следующем году можно было получить бюджетное финансирование на проведение мероприятий по лечению зелёных насаждений. Художник Артём Куркин

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года Еще статьи: Говорят, что... началась стихийная заготовка дров Говорят, что... озеленители что-то знают Изумрудный город Изуродовали... Мода на изуродованные деревья Просмотров: 93 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:39