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Зачем деревьям метки?

Несколько недель назад на улицах Симферополя появились люди, которые вешают на деревья крымской столицы некие бирки с номерами и записывают что-то в журнал. Эти действия заинтересовали симферопольцев, преимущественно тех, кто опасался, что таким образом городское власти метят деревья, которые хотят спилить. Но оказалось, что таким образом администрация Симферополя приступила к созданию реестра городских зеленых насаждений. Как сообщил, в частности, глава администрации Игорь Лукашёв, уже промаркировано несколько тысяч деревьев. «Учтено несколько тысяч деревьев, все они промаркированы специальными табличками. По результатам выполненных работ будет составлен реестр городских зеленых насаждений. В него будут внесены особо ценные породы деревьев и кустарников, а также насаждения, имеющие историческую или культурную ценность. Все высаженные в текущем году деревья и кустарники также будут учтены в реестре», – сообщил градоначальник. По его словам, в реестр также вносятся данные о больных и аварийных деревьях. «После завершения этой работы мы получим четкую картину по всему зеленому каркасу. Сможем сформировать единую концепцию работ по данному направлению, планировать спил и высадку», – также отметил Лукашёв. Кроме того, реестр нужен и для того, чтобы в следующем году можно было получить бюджетное финансирование на проведение мероприятий по лечению зелёных насаждений.

Художник Артём Куркин
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

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Просмотров: 93 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:39

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