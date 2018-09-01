В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пострадавшим из Армянска создали нечеловеческие условия Юлия Г. шокирована негостеприимностью курортной Евпатории: «Вот в такие условия доблестные власти Евпатории расселяют людей, которых они сами же пригласили из Армянска. А как трубили? Приезжайте скорее, всё самое лучшее для вас. Стыд и позор! Лагерь имени Гагарина. Здесь сумку страшно на пол поставить, не говоря уже о ребёнке, которому нет и двух лет! Питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет! Напрашивается вопрос, что здесь делать детям нашего возраста?! Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом! Радует, что постельное свое взяли! Неужели мы заслуживаем такое отношение к себе?» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года Еще статьи: Молодые «регионалы» Евпатории создали бесплатный консультационный центр «Уп ... Говорят, что... в санатории «Южный» издеваются над сотрудниками Говорят, что... ялтинским детям негде гулять Говорят, что... в хирургическом отделении царит тихий ужас Армянские репрессии