Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
Крымские дачники
История одного пляжа
Тайны дна морского
«Полная анархия!»
Симферополь упорядочивают
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... пострадавшим из Армянска создали нечеловеческие условия

Юлия Г. шокирована негостеприимностью курортной Евпатории: «Вот в такие условия доблестные власти Евпатории расселяют людей, которых они сами же пригласили из Армянска. А как трубили? Приезжайте скорее, всё самое лучшее для вас. Стыд и позор! Лагерь имени Гагарина. Здесь сумку страшно на пол поставить, не говоря уже о ребёнке, которому нет и двух лет! Питание рассчитано на детей от 7 до 16 лет! Напрашивается вопрос, что здесь делать детям нашего возраста?! Мы уехали от химии, а приехали в номера с тараканами, пылью, грязью, мусором, не говоря уже о постельном белье, состоянии мебели и комнаты в целом! Радует, что постельное свое взяли! Неужели мы заслуживаем такое отношение к себе?»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 69 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 18:43

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2018 (38)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru