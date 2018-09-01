Говорят, что... в Феодосии затопило две школы

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Говорят, в Феодосии после сильного ливня затопило две школы. По словам горожан, речь идет об общеобразовательных школах № 19 и № 17, где строители не успели к началу нового учебного года сделать ремонт кровли. В первом учебном заведении в результате непогоды на парты и лестничные пролеты посыпалась штукатурка с потолка. Во втором затопило библиотеку, пострадали десятки учебников, которые теперь, по всей видимости, придется списать.

«Все было готово к учебе, а потом ливень. И вот результат. Школу закрыли, а детей по другим школам распределят до наведения порядка», «Там решили крышу ремонтировать, как всегда, вовремя. А мебель была, хорошо, хоть детей не было», «Значит, ремонт школы за счет подрядчика, не выполнившего в срок свои обязательства, вследствие чего государственному имуществу был нанесен крупный урон. Главный вопрос, как быстро смогут заставить возместить», – говорят родители.