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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Феодосии затопило две школы

Говорят, в Феодосии после сильного ливня затопило две школы. По словам горожан, речь идет об общеобразовательных школах № 19 и № 17, где строители не успели к началу нового учебного года сделать ремонт кровли. В первом учебном заведении в результате непогоды на парты и лестничные пролеты посыпалась штукатурка с потолка. Во втором затопило библиотеку, пострадали десятки учебников, которые теперь, по всей видимости, придется списать.

«Все было готово к учебе, а потом ливень. И вот результат. Школу закрыли, а детей по другим школам распределят до наведения порядка», «Там решили крышу ремонтировать, как всегда, вовремя. А мебель была, хорошо, хоть детей не было», «Значит, ремонт школы за счет подрядчика, не выполнившего в срок свои обязательства, вследствие чего государственному имуществу был нанесен крупный урон. Главный вопрос, как быстро смогут заставить возместить», – говорят родители.

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

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Просмотров: 211 |   Комментарии (0) Дата публикации: Вчера, 18:46

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