В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... в Саках не выполняют ФЦП

Алла М. возмущена популизмом сакских городских властей: «С декабря 2016 года в рамках ФЦП строится набережная на соленом озере, срок окончания строительства – 31.08.2018. А воз и ныне там! Все побережье разрыто, но больше ничего не сделано! А в каком ужасающем виде находится городской парк, единственный на весь город! Гулять с ребенком в городе негде! Позор!»