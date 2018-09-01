В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время



Говорят, что... Алушта превратилась в столицу бомжей

Говорят, в нынешнем году курортная Алушта пользовалась наибольшей популярностью среди лиц без определенного места жительства. Во всяком случае, именно так показалось остальным курортникам, которые на каждом углу натыкались на не особо комплексующих маргиналов. Туристы просят власти города навести порядок и не позорить Крым.