Страсти по-симферопольски, или Как соседи из-за забора перессорились

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» периодически рассказывает о типичных конфликтных ситуациях не только между обычными гражданами и чиновниками, но и о показательных случаях конфликтов граждан между собой. Типичные бытовые случаи. Порой некрасивые. Что ж, каково общество... На этот раз наши коллеги, телеканал ИТВ, узнали об очередном ярком скандале, разгоревшемся между соседями одного из жилых домов в крымской столице, на улице Козлова.

Споры и суд

Причиной описываемого конфликта стал обычный забор, расположенный вплотную к постройке. Одним он мешает, другим, напротив, помогает чувствовать себя более защищенными. После громких криков и переходов на личности точку в споре поставила администрация, а точнее, рабочая техника, с помощью которой стену демонтировали.

Забор, согласно плану, стоял на своём месте со дня постройки жилого дома, приблизительно с середины 40-х годов прошлого века. В 2007 году его восстановили по просьбе жильцов, но потом «в дружном соседском коллективе произошел раскол», — заявляет Юрий Ольшанский, владелец одной из здешних квартир. Между двумя семьями возникли разногласия. Общение на повышенных тонах быстро перетекло в юридическое русло. Идеологический оппонент Ольшанских заявила, что восстановленный забор нужно убрать.

Юрий Ольшанский, житель дома на улице Козлова, 32:

«Произошел конфликт. Соседка сказала, что у меня забор незаконный. В 2010 году мы начали судиться, и суд вынес решение убрать часть забора, которая не соответствует техническому плану. Технического плана не было ни у кого. И как выполнять работы, мы не знали. Как будет законно, а как — нет».

Тот самый борец за свободный доступ к придомовой территории, Галина Ушакова, заявила, что у нее есть веские причины для активной гражданской позиции. Дело в том, что за забором лежат строительные материалы, которые якобы продаются семьей Ольшанских. Галина Ушакова сетует, такая бизнес-схема мешает ей жить. «Конечно, хочется, чтобы вокруг дома был аккуратный забор, чтобы под окнами не спали бомжи и не было мусора, но существовать на вечной стройке невыносимо», — подчеркивает женщина.

Галина Ушакова, жительница дома на улице Козлова, 32:

«Окна невозможно открыть. Пыль летит. Мы цементом дышим. Порвутся мешки с цементом, потом их начинают фасовать — и все летит в дом. Потом приезжает КамАЗ и высыпает песок, эта пыль просто столбом. Ужас какой-то, кошмар. Туман стоит полдня, ну разве можно так?»

Также один из жильцов высказал вот такое мнение: «Вот эта жалобщица, Ушакова, на нее мы написали заявление в прокуратуру, потому что был действительно факт вымогательства с ее стороны стройматериалов. То есть она начала жаловаться только после того, как мы ей отказали в ее необоснованных требованиях на проведение ремонта. Она подошла к Ольшанской Жанне Михайловне, которая здесь работала, и сказала, что вы — богатые, а я — бедная, так что сделайте мне ремонт».

В итоге на улице Козлова разгорелся нешуточный скандал в лучших традициях драматических кинолент. К слову, большинство жителей встали на защиту забора. Особенно когда к их дому подъехала техника для демонтажа.

Пойдут до конца?

А после появления на месте горячих событий представителей симферопольской городской администрации спор вспыхнул с новой силой. Люди апеллируют, у них есть постановление Киевского районного суда, якобы запрещающее снос забора.

Анушаван Агаджанян, начальник правового департамента администрации Симферополя:

«В 2018 году, в феврале, определением суда администрации города Симферополя дано право на снос указанного забора. Поэтому просьба: закончите спор. И не стоит путать решение суда, которое идет в судебном порядке и дает право администрации на снос, и постановление администрации о сносе в административном порядке. На сегодняшний день этот забор стоит на земельном участке, который принадлежит муниципальному образованию городского округа. Соответствующие жалобы поступали неоднократно от жителей этого дома».

Все разрешительные документы на демонтаж есть, и процесс сноса осуществлялся со всеми законными требованиями, подчеркивают в симферопольской администрации.

«Ужас, ужас, ужас! Мы категорически против. Из-за одного человека. Из-за одной скандальной соседки вот такое творится. Беспредел!», — прокомментировала ситуацию журналистам одна из жительниц этого дома.

Уже после того как общественные волнения немного стихли, представители администрации еще раз объяснили ситуацию: городские власти исполняют решение суда 2010 года, а люди поданными апелляциями приостановили процесс административного сноса.

Анушаван Агаджанян:

«Административное решение. 222 ст. Гражданского кодекса говорит о том, что если на нашем земельном участке расположены самовольно возведенные объекты, капитальные, не капитальные, то орган местного самоуправления вправе принять решение о сносе. Собственники забора обжаловали это решение, и оно сейчас является предметом рассмотрения в суде. Но судебное решение есть. И оно вступило в силу раньше, в 2010 году, и на основании этого решения заключен муниципальный контракт, по которому осуществляется снос».

В администрации также отметили, если собственники здешних домов считают, что их права были ущемлены, они могут повторно обратиться в высшие инстанции.

Чем закончится эта история, неизвестно. Но судя по недовольству местных жителей, они намерены идти до конца.