Всё идёт по графику... но лучше всё же ускориться

Итак, масштабный ремонт симферопольских дорог начался в соответствии с графиком. Реконструкция нескольких улиц, как магистральных, так и примыкающих к ним небольших, в разгаре. Работы, конечно, окончательно застопорили городской трафик. Зато уже через месяца два столица сможет похвастаться несколькими качественными дорогами.

Пролог

Капитальный ремонт, в отличие от ямочного, быстро и без ограничения проезда сделать никак нельзя. Он выполняется с частичной или полной заменой основания, обустройством дорожного полотна с покрытием его тремя слоями асфальта, со сменой бордюров и перекладкой тротуаров. То есть речь идёт о сложном виде ремонта, серьёзнее которого только укладка дороги заново.

При этом подрядчики чрезвычайно ограничены в сроках: все работы, согласно заключённым контрактам, должны быть завершены до декабря, а лучше ещё раньше. Причины спешки очевидны. Во-первых, близится к завершению бюджетный год и нужно успеть освоить выделенные средства. Во-вторых, согласно техническому регламенту, дорожные работы не могут выполняться при температуре ниже плюс 5 градусов. А к декабрю погода точно испортится, вплоть до появления снега и мороза. Словом, и городские, и республиканские власти уже обратились к подрядчикам с просьбой максимально ускорить темп работ, чтобы закончить реконструкцию до наступления холодов. Сейчас на всех объектах ремонт, как и было обещано, идёт в режиме нон-стоп: круглосуточно, все семь дней в неделю.

Игорь Лукашёв, глава городской администрации:

«Пока по поводу организации ремонта у нас нареканий нет. Правда ещё не все подрядчики приступили к работе — некоторые не успели оформить контракты. Но на следующей неделе процесс начнётся на всех запланированных объектах. Ещё раз прошу всех горожан, и в первую очередь автомобилистов, отнестись с терпением к тем неудобствам, которые возникают из-за ремонта».

Предвосхищая многие вопросы, скажем сразу, что капитальный ремонт коснётся не только центральных улиц: постепенно реконструкция доберётся до всех районов Симферополя. До 2024 года из федерального бюджета на ремонт дорог крымской столицы будет выделено 144 млрд руб. При этом проектные работы в республике поручено проводить за счёт местного бюджета. А они, к слову, тоже стоят недёшево. Тем более что у большинства симферопольских улиц до сих пор нет паспортов. До конца этого года будет паспортизировано 813 дорог. Остальные — по мере возможности. При этом город не может капитально ремонтировать участки, не имеющие главного документа. Поэтому до 2020 года администрация надеется завершить паспортизацию всех улиц столицы, чтобы можно было смело планировать дальнейшие дорожные работы.

Объект первый. Улица Объездная

Этот объект на сегодняшний день считается самым проблемным из всего списка улиц, переживающих капремонт. Не успел подрядчик приступить к работам, как прямо под дорогой обнаружился плывун — воды подземной реки поднялись близко к поверхности, так что грунт сильно раскис. В итоге потребовалось снять слой почвы почти 1,5–2 метра (при норме, предусмотренной технологией, 60 см) и полностью менять основание дороги. В частности, для укрепления пришлось использовать довольно много бутового камня — это дополнительные расходы как средств, так и времени. А между тем, согласно муниципальному контракту, работы на Объездной должны быть завершены в декабре.

Геннадий Садыков, главный инженер компании-подрядчика:

«На участке длиной 302 метра пришлось выполнить замену основания: удалить намокший грунт и уложить бутовый камень. Тем не менее на сегодняшний день мы практически выполнили около 30% работ. Так что, несмотря на непредвиденные сложности, сроки нарушены не будут. Наоборот, планируем сдать объект раньше: по контракту должны закончить до 20 декабря, а намерены успеть до 25 октября».

Объект второй. Микрорайон Каменка

Здесь капитальному ремонту подвергнутся более 8 км основной дороги: отрезок между перекрёстками переулка Кубанского — улицы Центральной и переулка Советского — улицы Кубанской. Общая сумма контракта составляет 294 млн руб. В данный момент идёт фрезировка старого асфальтового покрытия, замена щебёночного основания, устройство тротуаров. В итоге получится двухполосная дорога с шириной проезжей части от 6 до 9 метров.

С началом реконструкции у обитателей Каменки также появились определённые неудобства в плане напряжённости трафика. Как-никак работы кипят на единственной дороге, ведущей в микрорайон. Тем не менее местные жители не нарадуются происходящему. Будущую магистраль здесь даже прозвали «дорогой жизни». В частности, люди надеются, что после капремонта перевозчики будут с большей охотой обслуживать удалённый микрорайон. Горадминистрация уже рассматривает возможность увеличения количества маршрутов, соединяющих Каменку с городом, после завершения дорожных работ.

Интересно, что перевозчик, работающий на маршруте № 14, который обслуживает Каменку, уже успел обновить свой автопарк. Однако состояние дорожного покрытия не давало ему возможности использовать новые машины. Зато после окончания ремонтных работ жители микрорайона смогут, наконец, ездить на новеньких автобусах — комфортно и безопасно.

Правда правительство республики, которое также пристально следит за ходом капитального ремонта, пока недовольно темпами работ в Каменке. Глава Крыма Сергей Аксёнов, осмотрев объект, заявил о необходимости ускорить процесс, чтобы успеть до начала зимы. «В холодное и дождливое время никому укладывать асфальт не дадим», — резюмировал премьер-министр.

Что дальше?

Тот же подрядчик, что работает на Объездной, уже начал ремонт на улице Севастопольской. На одном из её участков сняли старое асфальтовое покрытие. Теперь нужно провести сопутствующие работы по замене коммунальных сетей, поскольку они проложены не на той глубине, которая предусмотрена нормативами.

Игорь Лукашёв:

«Объективные проблемы возникают довольно часто: когда вскрывается старое полотно, под ним можно обнаружить всё что угодно. То инженерные сети лежат слишком близко к поверхности и их нужно опускать, то основание подпорчено какими-нибудь подземными водами. Но решение подобных проблем заранее предусмотрено в графиках, прописанных в контрактах».

По окончании переноса инженерных сетей будет заново уложено основание дороги, а потом — верхний слой асфальтового полотна. Затем бригада переместится на следующий отрезок Севастопольской. Магистральные улицы приходится ремонтировать отдельными участками, чтобы не перекрывать их полностью, парализуя городской трафик.

Следующая на очереди — улица Козлова: на участке, примыкающем к скверу возле Центрального рынка. Как вы помните, в ходе реконструкции площади не хватило денег на доведение до ума транспортных подъездов. Сейчас недоработку устранят. Здесь также предусмотрено дополнительное расширение проезжей части на участке перед остановками общественного транспорта, чтобы автобусы и троллейбусы могли спокойно осуществлять высадку пассажиров, не мешая остальному движению.

При этом улицу Козлова также не станут закрывать полностью — только одну полосу. Понятно, что общественность очень волнует вопрос, куда на время ремонта будут перенесены две остановки общественного транспорта (троллейбусная и автобусная), расположенные на этом отрезке. Всё-таки через Центральный рынок проходит 34 городских маршрута.

Сергей Круцюк, заместитель главы администрации города:

«Работы будут выполняться поэтапно, постепенно перемещаясь со стороны Севастопольской к площади Амет-Хана Султана. Соответственно, когда сделаем первую часть, остановки перенесут на готовый участок. На улицу Козлова, по другую сторону Севастопольской, переносить нельзя, поскольку дорога там слишком узкая, и из-за остановок общественного транспорта будут постоянные заторы».

И, наконец, ещё один объект, подлежащий капремонту, — проспект Кирова. Правда касательно него пока не анонсируют ничего конкретного — неясно, откуда лучше начинать, чтобы в сочетании с ремонтом Севастопольской центр города не парализовало окончательно.

Лоты/список

Приводим полный список улиц, которые должны быть капитально отремонтированы в этом году.

Лот № 1 — улицы Коммунальная, Нижнегоспитальная, Чехова, Бахчисарайская, 1-й Конной Армии и Аральская.

Лот № 2 — улицы Объездная и Севастопольская.

Лот № 3 — микрорайон Каменка.

Лот № 4 — проспект Кирова, улицы Маяковского, Авиационная, Маршала Жукова.

Лот № 5 — улица Козлова.

Общая сумма контрактов — 1,426 млрд руб.

Мини-блиц с Сергеем Круцюком

— Горожан очень волнует судьба дорожных ограждений и бордюров, которые рабочие снимают в ходе капремонта. Большую часть из них установили совсем недавно, и они были в приемлемом состоянии. Неужели городу придётся покупать новую дорожную фурнитуру?

— По поручению главы городской администрации всё, что снято, было учтено. Состояние этой дорожной одежды позволяет её повторное применение. Речь идёт об элементах придорожного ограждения, бордюрах и брусчатке, которая, в частности, была найдена при выполнении работ на Объездной.

— Как в целом можно оценить состояние симферопольских дорог? Все ли улицы нуждаются в капитальном ремонте?

— У большинства симферопольских дорог вообще отсутствует основание: асфальт фактически уложен на слой щебня толщиной до 5 см. Дело в том, что они строились в основном в 1970-е годы, когда нагрузка на дорожное полотно была в разы меньше, чем сейчас. Если всё приводить в нормативное состояние, большинство улиц нужно либо строить заново, либо проводить капитальный ремонт с реконструкцией.

— Какую гарантию дают подрядчики при проведении капремонта?

— Десять лет. Затем достаточно будет перестилать верхний слой покрытия, а добротное основание способно служить десятилетиями.