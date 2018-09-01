Право жить

Почему симферопольская семья оказалась на улице?

На страницах «Крымского Телеграфа» не раз появлялись истории крымчан, недовольных тем, как изменилась реальность после перехода республики в состав России. За десятки предшествовавших лет граждане привыкли жить по определённым правилам, многие из которых сейчас не работают. И не у всех получается вписаться в новые условия. В итоге люди возмущены и страной, и существующей властью, и действующими законами. Кто прав, кто виноват в подобных ситуациях? Редакция оставляет за собой право не давать оценок: пусть читатель всё решает сам.

Бог дал, Бог взял

Дом на улице Поповкина, 20, в Симферополе был построен издательством «Таврида» ещё в 1970 году. В нём три подъезда по 15 квартир, плюс ещё одно помещение — в цокольном этаже. Судя по всему, оно задумывалось в качестве служебного: для проживания дворника или сантехника. После того как в районе был построен детский сад «Сказка», квартиру стали использовать для размещения работников этого учреждения.

«Мы прожили в этой квартире 25 лет. Мне эту комнату предоставили как работнику детского сада, — рассказывает бывшая жительница дома Светлана Школенко. — Я не верю, что руководитель „Сказки“, уважаемый человек, депутат Государственного совета республики, могла вселить меня туда незаконно. Кроме того, в той квартире люди жили и до нас. Квартира отгорожена капитальной стеной, там большие полутораметровые оконные проёмы, проведены газ, центральное отопление, вода — это всё было сделано ещё до того, как мы вселились».

Спокойная жизнь Светланы и её семьи закончилась после того, как Крым перешёл в состав России. Жильцы дома организовали товарищество собственников недвижимости и приняли решение, что квартира в цоколе является частью подвала и необходима для обслуживания общедомовых нужд. А живущей там семье предложили незамедлительно съехать. С точки зрения закона, всё правильно: использование цокольного помещения в качестве жилого, согласно российским нормативам, недопустимо. С точки зрения семьи Школенко, люди за 25 лет успели сделать в квартире ремонт, вывели плесень, вложили немалые деньги. Да и претензий к ним прежде не было: Светлана с мужем Андреем и квартиру, и придомовую территорию содержали в очень хорошем состоянии. И тут на тебе: выселяйтесь — и точка!

Кстати, аналогичный прецедент в этом районе уже был: жильцы цокольного этажа одного из соседних домов тоже чуть не остались на улице. Правда там речь шла о нескольких квартирах, и дело было ещё в украинские времена. В общем, тогда людям через суды удалось добиться на свое жилье получения статуса коммунальных квартир с выдачей соответствующих ордеров. Насколько такой исход вписывался в украинское законодательство, сейчас судить сложно. Так или иначе, российские нормативы рассматривают помещения в цокольном этаже в качестве нежилых, а значит, приватизированы они не могут быть в принципе.

Решение принято

Тем не менее семья обратилась в суд в надежде отстоять свои права на квартиру. Правосудие признало претензии Светланы и Андрея на помещение необоснованными и выдало ордер на выселение. Апелляционный суд это решение поддержал. Попутно люди писали и главе республики Сергею Аксёнову, и в приёмную президента. Но всё тщетно.

А тут новая беда: Андрею ампутировали ногу. Он чудом остался жив, но стал инвалидом. В связи с такими обстоятельствами Прокуратура РК от лица семейства подала в суд иск о незаконности выселения людей из цокольной квартиры. Тем более что, в соответствии с Гражданским кодексом РФ, лицо, не являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее им в течение пятнадцати лет, приобретает право собственности. Но и этот иск был проигран в суде.

«Мы никогда не стремились владеть этим помещением, но дайте нам хотя бы право жить нормально, — сетует Светлана. — В наших условиях, когда муж инвалид, жильё в цокольном этаже — это большое подспорье: три ступеньки, и человек вышел на улицу. Кроме того, мы уже оборудовали квартиру и специальными поручнями. То есть жилище максимально приспособлено для нормальной жизни инвалида. Сорок пять лет эта квартира никому не была нужна, а сейчас вдруг понадобилась. Причём жильцы не скрывают, что собираются сдавать помещение в коммерческих целях. Нам объявили о выселении, а чтобы мы быстрее думали, отключили электричество. Жилище уже два года стоит без света, и нам пришлось переехать на съёмную квартиру».

Интересно, кстати, что все эти годы семья Школенко была прописана в цокольном помещении. Кроме того, при Советском Союзе велась домовая книга, в которую вписывались все жильцы. Семья Светланы значится там невыписанной по сей день. Как так вышло, если люди жили в квартире незаконно?

Другой взгляд

После того как Крым стал российским, жильцы дома № 20 на улице Поповкина приняли решение о создании товарищества собственников недвижимости. Управляющей организации стала Людмила Филипповец.

«Передо мной встал вопрос: на каком основании люди проживают в нежилом помещении цокольного этажа? — говорит представитель ТСН „Поповкина, 20“. — Кроме того, в их квартиру в подвальном помещении был подведён газ — это запрещено законом, поскольку ставит под угрозу безопасность жильцов многоквартирного дома и их имущества. С 2016 года состоялось уже три суда о получении Школенко права собственности. Причём ещё во время первого заседания выяснилось и было документально подтверждено, что у семьи вообще не было оснований для вселения. Это помещение никогда не было в статусе общежития. В итоге суд принял решение отказать в выдаче права собственности».

Дополнительным аргументом в пользу отказа в праве собственности послужили материалы инвентарного дела ГУП РК «КрымБТИ». В нём чётко указано, что помещение в цоколе является нежилым, а сорок шестой квартиры в доме попросту не существует. Получается, что документов на право проживания здесь не могло быть в принципе, и потому неясно, как люди получили прописку: штампы о ней вторичны по отношению к праву собственности, ордеру на временное проживание или договору социального найма.

«С 1992 года семья не оплачивала коммунальные услуги, поскольку в их жилище отсутствовали приборы учёта. Более того, было несанкционированное подключение к электрическим сетям дома, — комментирует Людмила Филипповец. — Получается, что люди незаконно вселились, прожили в помещении 25 лет, ни за что не платили, а сейчас, естественно, очень возмущены, что управляющая компания поставила вопрос об их выселении. Позиция следующая: нас не интересуют законы, мы хотим, чтобы было так, как нам удобно. И понимая, что ничего не смогут добиться легальным путём, сейчас они всячески пытаются поднять шумиху».

Поскольку даже после получения соответствующих судебных решений Светлана и Андрей отказались выселяться, в июне этого года администрация ТСН подала исковое заявление о лишении их права на регистрацию. При этом управляющая добаляет, на самом деле семье есть где жить: у обоих супругов имеются доли в квартирах, принадлежавших их родителям.

Вот и вся история: взгляд с двух сторон. Имеет ли право семья Школенко жить в пятиэтажке на Поповкина, суд уже решил. А соглашаться с правосудием или нет — это личное дело читателей.