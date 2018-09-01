Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
История одного пляжа
«Полная анархия!»
Тайны дна морского
Симферополь упорядочивают
Легальный Крым, нелегальный бизнес
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
СоциумПотребитель

Только по любви

Анжелика Сидоренко

Как рождаются игрушки симферопольской мастерицы?

Ничто не погружает в детство так, как плюшевый мишка. Стоит только прикоснуться к его мягкой шёрстке, посмотреть в трогательную мордочку, и кажется, что долгих лет жизни как не бывало. Радость детства и очаровательные талисманы создаёт для всех желающих талантливая крымская мастерица — Анжелика Сидоренко.

Игрушки как профессия

Вообще Анжелика по образованию архитектор. Но ещё во время учёбы девушка почувствовала тягу к рукоделию. Несколько лет творческих поисков привели будущую мастерицу к искусству изготовления мягких игрушек Тедди. С тех пор прошло шесть лет, а интерес к любимому делу всё только растёт.

«У меня изначально был профессиональный подход к изготовлению игрушек, — рассказывает Анжелика. — Хотя начинала учиться самостоятельно, собирая везде, где можно, обрывки информации. Поначалу мои куклы-малыши очень отличались от сегодняшних. Потом было личное обучение у профессиональных мастеров. Сейчас я считаю изготовление игрушек своей профессией».

О том, что увлечение Анжелики — это не хобби, а именно профессия, свидетельствуют и регулярное участие в специализированных выставках, и две победы в престижных международных конкурсах. Сейчас игрушки, сделанные симферопольской умелицей, знают почти во всём мире: созданные в Крыму малыши живут в странах СНГ, Европе, Америке и Китае.

Но некоторые работы, наиболее дорогие сердцу, Анжелика всё-таки оставляет у себя. Они фактически члены семьи. Не зря же мастерица ласково называет свои творения «мои малыши». Среди любимчиков, например, панда — первая победительница конкурса. А ещё слоник, которого девушка сшила, будучи в положении, чтобы затем подарить новорожденной дочке. Сейчас это её талисман.

Всё самое лучшее

За шесть лет Анжелика успела сделать больше двухсот игрушек. На создание одной может уйти от недели до месяца — в зависимости от сложности и детализации. Для некоторых изделий приходится делать эскизы или даже пластилиновый макет, чтобы ничего не упустить. Работа начинается с выкройки. Затем элементы сшиваются и начинается оформление деталей, украшение малыша.

«Создание игрушек Тедди — это очень трудоёмкий процесс, который занимает много времени и требует большой усидчивости и концентрации, — поясняет Анжелика. — Этим делом можно заниматься только по любви, поскольку работа на самом деле очень тяжёлая и кропотливая, требующая большого мастерства и напряжённых усилий. Мне кажется, что если не любить своё дело всей душой, результата не получится».

Крымская мастерица в своей работе использует только профессиональные и натуральные материалы. Её игрушки сшиты из специального мохера (шерсть на хлопковой основе) или японского шёлка. На лапках — кожаные пяточки и пальчики. Набивка тоже натуральная. Например, опилки. Особую выразительность милым мордочкам придают стеклянные глазки — никакого пластика. Даже нитка для шитья используется необычная: это специальная жила, которая выдерживает нагрузку, создаваемую при стягивании деталей. Для украшения малышей Анжелика использует шёлковые ленты ручной окраски, тончайшие французские кружева и винтажные украшения. Исключительно натуральные материалы в изделии гарантируют, что и через много лет игрушка сохранит достойный внешний вид и по-прежнему будет радовать своего обладателя.

Талисман в подарок

А желающих поселить у себя красивую куклу предостаточно. Как правило, покупатели находят Анжелику через социальную сеть Instagram или знакомятся с её творчеством на выставках. К новому хозяину куклы-малыши отправляются в специальной упаковке. Причём у каждого есть паспорт, из которого можно узнать, как зовут игрушку, из каких материалов она сделана, а также особенности по уходу.

Есть несколько типов людей, которые покупают игрушки Тедди. Первые — коллекционеры, которые разбираются в красивых куклах и целенаправленно их собирают. Вторые — те, кому такие игрушки просто нравятся, вызывают умиление и будят внутреннего ребёнка.

«Мой посыл в том, что это игрушки, которые могут стать семейной реликвией. Ведь это та вещь, которую можно подарить любимому человеку или ребёнку, — объясняет мастерица. — Она создана не столько для активных игр, сколько для того, чтобы её передавали из поколения в поколение в качестве талисмана. Я всегда очень радуюсь, когда после последних штрихов игрушка словно оживает в моих руках. Но при этом очень легко отдаю малышей в новые семьи, чтобы там они приносили ещё большую радость».

Белла ДОБРОНРАВОВА
Фото В. Зайцев
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 74 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 12:34

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2018 (47)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru