Только по любви

Как рождаются игрушки симферопольской мастерицы?

Ничто не погружает в детство так, как плюшевый мишка. Стоит только прикоснуться к его мягкой шёрстке, посмотреть в трогательную мордочку, и кажется, что долгих лет жизни как не бывало. Радость детства и очаровательные талисманы создаёт для всех желающих талантливая крымская мастерица — Анжелика Сидоренко.

Игрушки как профессия

Вообще Анжелика по образованию архитектор. Но ещё во время учёбы девушка почувствовала тягу к рукоделию. Несколько лет творческих поисков привели будущую мастерицу к искусству изготовления мягких игрушек Тедди. С тех пор прошло шесть лет, а интерес к любимому делу всё только растёт.

«У меня изначально был профессиональный подход к изготовлению игрушек, — рассказывает Анжелика. — Хотя начинала учиться самостоятельно, собирая везде, где можно, обрывки информации. Поначалу мои куклы-малыши очень отличались от сегодняшних. Потом было личное обучение у профессиональных мастеров. Сейчас я считаю изготовление игрушек своей профессией».

О том, что увлечение Анжелики — это не хобби, а именно профессия, свидетельствуют и регулярное участие в специализированных выставках, и две победы в престижных международных конкурсах. Сейчас игрушки, сделанные симферопольской умелицей, знают почти во всём мире: созданные в Крыму малыши живут в странах СНГ, Европе, Америке и Китае.

Но некоторые работы, наиболее дорогие сердцу, Анжелика всё-таки оставляет у себя. Они фактически члены семьи. Не зря же мастерица ласково называет свои творения «мои малыши». Среди любимчиков, например, панда — первая победительница конкурса. А ещё слоник, которого девушка сшила, будучи в положении, чтобы затем подарить новорожденной дочке. Сейчас это её талисман.

Всё самое лучшее

За шесть лет Анжелика успела сделать больше двухсот игрушек. На создание одной может уйти от недели до месяца — в зависимости от сложности и детализации. Для некоторых изделий приходится делать эскизы или даже пластилиновый макет, чтобы ничего не упустить. Работа начинается с выкройки. Затем элементы сшиваются и начинается оформление деталей, украшение малыша.

«Создание игрушек Тедди — это очень трудоёмкий процесс, который занимает много времени и требует большой усидчивости и концентрации, — поясняет Анжелика. — Этим делом можно заниматься только по любви, поскольку работа на самом деле очень тяжёлая и кропотливая, требующая большого мастерства и напряжённых усилий. Мне кажется, что если не любить своё дело всей душой, результата не получится».

Крымская мастерица в своей работе использует только профессиональные и натуральные материалы. Её игрушки сшиты из специального мохера (шерсть на хлопковой основе) или японского шёлка. На лапках — кожаные пяточки и пальчики. Набивка тоже натуральная. Например, опилки. Особую выразительность милым мордочкам придают стеклянные глазки — никакого пластика. Даже нитка для шитья используется необычная: это специальная жила, которая выдерживает нагрузку, создаваемую при стягивании деталей. Для украшения малышей Анжелика использует шёлковые ленты ручной окраски, тончайшие французские кружева и винтажные украшения. Исключительно натуральные материалы в изделии гарантируют, что и через много лет игрушка сохранит достойный внешний вид и по-прежнему будет радовать своего обладателя.

Талисман в подарок

А желающих поселить у себя красивую куклу предостаточно. Как правило, покупатели находят Анжелику через социальную сеть Instagram или знакомятся с её творчеством на выставках. К новому хозяину куклы-малыши отправляются в специальной упаковке. Причём у каждого есть паспорт, из которого можно узнать, как зовут игрушку, из каких материалов она сделана, а также особенности по уходу.

Есть несколько типов людей, которые покупают игрушки Тедди. Первые — коллекционеры, которые разбираются в красивых куклах и целенаправленно их собирают. Вторые — те, кому такие игрушки просто нравятся, вызывают умиление и будят внутреннего ребёнка.

«Мой посыл в том, что это игрушки, которые могут стать семейной реликвией. Ведь это та вещь, которую можно подарить любимому человеку или ребёнку, — объясняет мастерица. — Она создана не столько для активных игр, сколько для того, чтобы её передавали из поколения в поколение в качестве талисмана. Я всегда очень радуюсь, когда после последних штрихов игрушка словно оживает в моих руках. Но при этом очень легко отдаю малышей в новые семьи, чтобы там они приносили ещё большую радость».