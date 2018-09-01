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Спорт

Пока ещё под впечатлением

Россия начала сражение в Лиге наций УЕФА

Блестящее проведение мирового чемпионата, впечатляющая игра команды Станислава Черчесова, вошедшей в восьмёрку сильнейших сборных мира, в корне изменили отношение многих к главной команде страны нынешнего состава. А она уже на минувшей неделе начала сражение в Лиге наций УЕФА.

Третий по рангу

Итак, у европейских национальных сборных по футболу появился в арсенале третий престижный турнир — Лига наций УЕФА, который по значимости стоит за чемпионатами мира и Европы, по сути, придя на смену контрольным матчам, которые перестали пользоваться интересом у поклонников футбола в разгар сезона. Это привело к немалым потерям в бюджете Европейского футбольного союза, с чем в Ньоне уже давно не могут согласиться.

В первом турнире — 2018/2019 участвуют все 55 сборных национальных федераций нашего континента, входящие в УЕФА. Они, согласно особому рейтингу, специальным решением распределены на четыре дивизиона, каждый из которых, в свою очередь, теперь уже жребием, делится на четыре группы. В дивизионе A и B играют по 12, в дивизионе C — 15 и в D — 16 команд. В группах двух первых дивизионов выступают по три сборные, которые сыграют друг с другом четыре матча. Поэтому в каждом туре одна из них бывает «выходной», и по собственному желанию может подбирать себе столь же «свободного» партнёра для контрольного поединка, причём не только из Европы, но и с любого другого континента.

Обладатель Кубка Лиги наций — 2018/2019 станет известен после полуфинальных и финального матчей, которые пройдут с 5 по 9 июня 2019 года в стране одного из чётырёх полуфиналистов. В ней выступят сборные, которые станут первыми в группах дивизиона A, а те сборные, которые в группах будут третьими, в следующем турнире Лиги наций будут выступать в группе B. На их места придут те сборные, которые победят в четырёх группах дивизиона B. Такая же рокировка произойдёт между зонами B и C, С и D.

Сентябрьская сессия

Она проходила во всех четырёх дивизионах с 6 по 11 сентября. И вот какие принесла результаты.

Дивизион A

Группа 1. Центральной в ней была встреча чемпионов мира — 2014 немцев с чемпионом мира — 2018 французами, состоявшаяся в Мюнхене. Она прошла в равной борьбе. Но временами высокое мастерство приходилось проявлять опытнейшему голкиперу немцев Мануэлю Нойеру, и, конечно же, 25-летнему вратарю сборной Франции Альфонсу Ареоле. Благодаря шести его великолепным сэйвам нынешнему чемпиону мира удалось сохранить сухой счёт — 0:0. Зато, играя через несколько дней у себя на поле со сборной Голландии, чемпионы мира отпраздновали победу — 2:1 и с четырьмя очками стали лидерами группы.

Группа 2. Как говорят, под танк здесь попала сборная Исландии, которая произвела сильное впечатление на всех во время Евро-2016. В первом матче её разгромили швейцарцы — 6:0, а во втором бельгийцы — 3:0.

Группа 3. В ней неубедительно стартовала сборная Италии, с которой стал работать недавний коуч санкт-петербургского «Зенита» Роберто Манчини. На своём поле итальянцы не смогли переиграть поляков (1:1), а в гостях уступили действующим чемпионам Европы португальцам — 0:1, что сразу же поставило их в трудную ситуацию. Ведь им остаётся сыграть лишь два матча.

Группа 4. Сборная Испании, как пишут все газеты страны Сервантеса, «восстала из пепла» после поражения от россиян на мундиале-2018. Об этом свидетельствуют её победа на легендарном лондонском «Уэмбли» над сборной Англии — 2:1 и разгром, учинённый экс-чемпионами мира и Европы серебряному призёру ЧМ-2018 сборной Хорватии — 6:0! Шесть очков из шести возможных, добытых испанцами на старте! Отличная заявка на победу в группе.

Дивизион B

Группа 1. Столь же полновесным явился старт сборной Украины — тоже шесть очков из шести. Но результаты побед в гостях над чехами (2:1), и во Львове над словаками (1:0) не столь оглушительны, тем более что матч на своём поле команда Андрея Шевченко провела без зрителей — за предыдущее хулиганское поведение националистов на трибунах стадиона в Киеве.

Коль речь зашла об украинском футболе, следует отметить, что сейчас ФИФА повела разбор коррупционных дел, в которых оказался замешан вице-президент УЕФА, почётный президент ФФУ Григорий Суркис. К его рукам якобы прилипло немало средств, выделенных на организацию чемпионата Европы, проводимого совместно Украиной и Польшей, а также за участие во многих махинациях, проводимых Платини и его окружением. Сейчас этот вопрос разбирается и в УЕФА, и если американские сыщики из ФБР, начавшие это расследование, окажутся правыми, то Григория Суркиса и его брата Игоря, хозяина киевского «Динамо», могут ожидать большие неприятности. Вот таковы реалии европейской футбольной жизни.

Группа 2. Разумеется, эта группа в центре внимания всех россиян, и не только ярых поклонников футбола, но и тех, кто был рад запоминающейся, наконец-то, игре сборной России под руководством Станислава Черчесова на мундиале на полях нашей страны. Поэтому нелёгкая победа в Трабзоне над помолодевшей сборной Турции (2:1), у руля которой стоит хорошо знакомый нам по многолетней работе в донецком «Шахтёре» румынский коуч Мирча Луческу, как бы явилась продолжением чемпионата мира. И в этом принципиальном поединке отличились, забив голы, Денис Черышев и Артём Дзюба, которые стали любимцами нашей «торсиды». Ну а то, что турки серьёзные соперники, они продемонстрировали во время визита к шведам. Когда в начале второго тайма играющий в «Краснодаре» Виктор Классен сделал счёт 2:0 в пользу хозяев поля, вряд ли кто-нибудь, разумеется, кроме турок, мог предположить, что те в состоянии спасти игру. Но гости превзошли себя. Они не только сумели отыграть один гол, но и под занавес матча забили в ворота шведов подряд два мяча, отпраздновав победу, как говорят сами футболисты, в столь дохлом матче — 3:2. В этот день не сидели без дела и наши парни. В Ростове-на-Дону они провели контрольный поединок со сборной Чехии и разгромили её по всем статьям — 5:1.

Группа 3. Две победы имеет в своём активе сборная Боснии и Герцеговины. В гостях она обыграла сборную Северной Ирландии (2:1), а на своём поле буквально вырвала победу у австрийцев (1:0).

Группа 4. Здесь наблюдается равновесие. Сборная Уэльса на своём поле разгромила ирландцев — 4:1, но, приехав в гости к датчанам, валлийцы безропотно уступили им победу — 0:2.

В дивизионах C и D

В каждой из четырёх групп: у первых лидируют Шотландия, Финляндия, Болгария, Сербия, у вторых — Грузия, Люксембург, Косово, Македония.

Ровно через месяц в Лиге наций УЕФА — 2018/2019 начнётся октябрьская сессия.

Гарик ОРЛОВ
Фото Архив «КТ», eveningtimes.co.uk
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

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Просмотров: 62 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 08:38

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