В интересах телевидения

Коммерческий подход распространяется всё активнее

Профессиональные виды спорта крепкими узами связаны с различными коммерческими проектами, которые приносят федерациям солидные деньги. И если раньше лидерами здесь считались футбол, хоккей с шайбой, баскетбол, бокс, теннис, то теперь свои доллары и евро стараются заработать лёгкая атлетика, плавание, спортивная гимнастика.

Новый наряд королевы

Да, и королева спорта — легкая атлетика, крупные состязания по которой длятся на протяжении нескольких дней, по шесть—семь часов, чтобы вместить в программу свыше сорока дисциплин, тоже задумалась о смене своих «нарядов». И площадкой всех этих изменений, по предложению ведущих телеканалов мира, прежде всего, американских, стал Кубок мира IAAF (Международный союз легкоатлетических федераций). В нём с 1977 года сроки были разные, и в них отдельно друг от друга участвовали мужские и женские сборные СССР, США, ГДР, которые сражались против сборных Европы, Америки, Африки, Азии. Такие розыгрыши проводились десять раз, но затем из-за геополитических событий исчезли сборные СССР и ГДР, да и сборная США не оставалась таким колоссом, которому по силам было обыгрывать, как говорится, в одни ворота сборные остальных континентов.

Начиная с 2010 года турнир стал называться Континентальным кубком УЕФА, за который ведут сражение раз в четыре года объединённые мужские и женские сборные Америки, Европы, Африки, Азии-Океании. В каждой дисциплине от континента участвуют по два спортсмена, и по одной команде в эстафете 4×100 м. Но отныне ликвидированы мужская и женская эстафеты 4×400 м, которые заменила одна смешанная эстафета 4×400 м, в ней бегут по двое мужчин и женщин. Исключена и дистанция 5000 м, на преодоление которой у мужчин уходит больше тринадцати минут, а у женщин — пятнадцать. Короче стали состязания в прыжках в длину и тройным, во всех метаниях и толкании ядра. Да и на средних и длинных дистанциях введены более жесткие меры против отстающих бегунов, которые снимаются с дистанции. Одним словом, вечерняя финальная часть состязания сокращается отныне на час-полтора, что позволяет телевидению значительно сокращать эфирное время, отводимое на королеву спорта, и тратить его на другие рейтинговые программы.

Новый «наряд» был испробован в минувшие субботу и воскресенье на третьем розыгрыше Континентального кубка IAAF в чешской Остраве. Если в первом розыгрыше Кубка в хорватском Сплите места в квартете распределились следующим образом: Америка, Европа, Африка, Азия-Океания, то через четыре года, в 2014-м в марроканском Марракеше европейцы сумели взять реванш у американцев, а африканцы сохранили своё преимущество над азиатами.

И опять американцы

Читатели «Крымского Телеграфа» догадались, что вторую победу из трёх возможных отпраздновали американцы, набравшие 262 очка. И победу им принесли те атлеты, которые стали победителями в 37 разыгрывавшихся на этот раз дисциплинах. Увы, в отличие от прошлых состязаний, из-за дискриминации Всероссийской федерации лёгкой атлетики, в Остраве на старт было допущено лишь пятеро наших ведущих атлетов, поэтому эти состязания весьма скромно освещались в нашей стране. Читателям нашего еженедельника интересно будет познакомиться, кто и с какими результатами победил в личном зачёте на Континентальном кубке.

Среди сильного пола у американцев на этот раз первенствовали: 100 м Нуа Лайлс (США) — 10.01. 3000 м Пол Челимо (США) — 7.57,13. Высота. Дональд Томас (Багамы) — 2.30. Шест. Сэм Кендрикс (США) — 5.85. Тройной. Ристиан Тейлор (США) — 17.69. Ядро. Дарлан Романи (Бразилия) — 21.89. Диск. Федрик Дакрес (Ямайка) — 67.97. Почти на одном уровне с мужчинами выступали и женщины с Американского континента. 200 м Шонд Миллер-Уйбо (Багамы) — 22.16. 100 м с/б. Даниэль Уильямс (Ямайка) — 12.49. 400 м с/б. Джанив Расселл (Ямайка) — 53.62. Длина и тройной. Катрин Ибаргуэн (Колумбия) — 6.93 и 14.76. Диск. Яйме Перез (Куба) — 65.30. Молот. Дианна Прайс (США) — 75.46.

Как видите, в Америке по-прежнему в королеве спорта тон задают атлеты США, но теперь уже без помощи коллег из Центральной и Южной части континента они не могут рассчитывать на успех в дуэли с европейцами.

А последние просто-напросто «выстрелили себе в ногу», призвав в свою сборную лишь пятёрку россиян, из которых трое стали обладателями золотых медалей: мастер бега на 110 м с барьерами Сергей Шубенков (13.03), прыгуньи в высоту Мария Ласицкене (2.00) и с шестом Анжелика Сидорова (4.85). Увы, кроме наших чемпионов, смогли отличиться лишь немецкий метатель копья Томас Рёлер (87.07) и бывшая кенийка, а теперь «голландская» бегунья на 3000 м Сифан Хассан (8.27,50). Вам ясно, почему европейцы уступили американцам двадцать девять очков!

А вот за третье место разыгралась острейшая борьба между постоянными соперниками из Африки и Азии-Океании. И впервые третьими стали азиаты, опередившие африканцев на 46 очков. Азия-Океания может гордиться победами в следующих дисциплинах: 400 м Абдалелах Харун (Катар) — 44.72. 400 м с/б. Абдеррахман Самба (Катар) — 47.37. Молот. Дильшод Назаров (Таджикистан) — 77.34. 400 м. Сальва Эйд Насер (Бахрейн) — 49.32. Ядро. Гун Лицзяо (КНР) — 19.63. Копьё. Люй Хуэйхуэй (КНР) — 63.88. Разумеется, африканцы были сильны своими бегунами на средние и длинные дистанции, но оказались весьма незаметными в прыжках и в метаниях, что не позволило им занять привычное третье место. Хотя они тоже гордятся своими чемпионами. 800 м Эммануэль Корер (Кения) — 1.46,50. 1500 м Элайджа Манангои (Кения) — 3.40,00. 3000 м с/п. Консеслус Кипруто (Кения) — 8.22,55. Длина. Рушвал Самааи (ЮАР) — 8.16. 100 м Мари-Жозе Та Лу (Кот-д«Ивуар) — 11.14. 800 м. Кастер Семеня (ЮАР) — 1.54,77. 1500 м Винни Чебет (Кения) — 4.16,01. 3000 м с/п. Беатрис Чепкоеч (Кения) — 9.07,92.

И самое главное — на состязаниях не были установлены мировые и национальные рекорды. Увы, нынешние результаты в Остраве далеки от тех, которые демонстрировали атлеты на играх в Рио-де-Жанейро-2016, куда не были допущены россияне. Получается, допинг приходил на помощь и нашим зарубежным «партнёрам», но это никого в ВАДА и МОК особо не волнует...