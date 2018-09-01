Разборки и любопытство

Западные СМИ обратили внимание на ужасный Армянск, бесцеремонного льва и крымскую нефть

На этой неделе в иностранных СМИ, рассказывающих о ситуации на полуострове, конечно, не могли обойти вниманием ситуацию в Армянске, а также рассказали о продолжении спора из-за нефти между Россией и Украиной и о том, как американцы, побывавшие в Крыму, не боятся украинских санкций.

Спор о нефти

Нефтяные разборки между Украиной и Россией продолжаются. Несколько дней назад одно из крупнейших западных информагентств сообщило, что Международный постоянный арбитражный суд в Гааге рассмотрит вопрос юрисдикции по спору между Украиной и Россией о правах на добычу нефти у побережья Крыма. В частности, суд решил заслушать предварительные возражения России относительно юрисдикции арбитража на предыдущем этапе разбирательств. Также сообщается, что пока рассмотрение по существу отложили, а судья должен установить временные границы для подачи документов по юрисдикции после выяснения позиций сторон. В общем, как можно видеть, сложные формулировки получились у проблемы. Как и вопрос о нефти в целом...

Повелись на льва

Явная пиар-акция руководства крымского сафари-парка «Тайган» заинтересовала иностранных журналистов. «В крымском сафари-парке „Тайган“ лев по кличке Филя залез в машину к туристам, чтобы пообниматься. На ролике видно, что хищник забрался на сиденье, выпихнув с него водителя, а потом полез в салон к туристам. При этом лев вел себя спокойно. Животное ласкалось к людям, те отвечали ему взаимностью», — пишет издание, добавляя, что в «Тайгане» живут около 60 африканских львов, которых более пяти лет собирали из различных зоопарковых коллекций России, Украины, Европы, а некоторые были специально привезены из Южно-Африканской Республики.

Не обошли вниманием и инцидент в «Тайгане», произошедший в июле этого года, когда один из львов напал на туристку и прокусил ей руку. По словам женщины, за экскурсию она заплатила шесть тысяч рублей. В момент нападения хищника директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но не смог сразу утихомирить животное.

Бесстрашные визитёры

Делегация из США в составе четырех человек находилась в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе, в частности, были представители американской организации «Центр гражданских инициатив». По итогам визита, в числе прочего, стало известно, что американская делегация не опасается реакции украинских властей из-за визита на полуостров. Так заявила журналистам представитель делегации, юрист Сильвия Демарест. «Для того чтобы достичь мира, в этом деле риски неизбежны», — сказала Демарест. Член Ассоциации врачей-пенсионеров Гленн Реннелс также заявил, что у него нет опасений из-за визита в Крым относительно возможной реакции со стороны Украины. «Я думаю, если бы мы могли посетить Украину с такой же целью, мы бы с удовольствием это сделали. Пообщались бы с людьми не только в Крыму, но и на Украине тоже, чтобы разобраться с точкой зрения каждого и понять ситуацию в целом», — сказал журналистам экс-директор компании «Сиско» («Силиконовая долина») Майкл Мец.

Армянск гудит — весь мир слышит

«Крымский город Армянск буквально за несколько дней стал непригоден для жизни, но власти предпочитают не признавать истинный масштаб проблемы... Растительность увяла, птицы улетели, металлические предметы заржавели... Автомобили и заборы покрылись маслянистой слизью, похожей на отработанное моторное масло... Люди шлют друг другу фотографии своего нового быта...», — так показывают за рубежом происходящее в Армянске. Если исключить расстановку акцентов в этой истории, картина уже, увы, знакомая крымчанам. Также и то, что виновником называют предприятие «Крымский Титан». «Местные общаются со СМИ анонимно, так как большинство работают на предприятии „Титан“ — виновнике вредных выбросов. Детей из города вывезли, и больше всего это было похоже на эвакуацию, хотя само это слово здесь тоже под запретом. Взрослые, кому некуда или не на что ехать, остались в городе на свой страх и риск», — добавляют западные журналисты. Впрочем, уточняют, что «проблема зрела уже четыре года — с тех пор, как Украина перекрыла канал, питающий регион пресной водой». В целом, повторимся, ничего нового жители полуострова из сообщений западных СМИ о ситуации в Армянске и близлежащих сёлах узнать не смогут, но то, что за рубежом крупнейшие издания обратили внимание на Армянск, — показательно.