«Билялов внес бесценный вклад в театр, но его уход развязал руки молодёжи»

Новый сезон Крымскотатарский театр начинает с новым руководством

Единственный в мире крымскотатарский театр недавно пережил стресс: был уволен Билял Билялов, директор театра, многолетний его руководитель и творческий лидер. Смена руководства всегда момент болезненный, особенно в такой сложной структуре, как театр. Не будем вдаваться в перипетии скандала, заметим лишь, что Билялов намерен защищать свои права в суде, и его возвращение на пост как минимум нельзя исключать. Сегодня директором назначена Меджиде Мельгазиева. Свое первое интервью она дала газете «Крымский ТелеграфЪ» и призналась, что решение прийти на место предыдущего руководителя театра далось ей нелегко.

«Мама» театра

Меджиде МЕЛЬГАЗИЕВА, директор Крымскотатрского государственного академического музыкально-драматического театра:

— Признаюсь, интервью вашей газете — вообще первое в моей жизни. И мы очень рады, что вы решили выслушать нашу сторону, потому что в основном интерес прессы направлен на Биляла Шевкетовича. Знаете, после его увольнения у меня до сих пор тяжело на душе, я как будто заняла его место, но театр должен работать. И скажу сразу: несмотря на то, что увольнение директора стало для нас ударом, театр переживает сегодня особый подъём. Мы открыли сезон большим концертом, название которого переводится с крымскотатарского примерно как «Давайте споём, давайте станцуем». А на днях уезжаем на гастроли в Оренбург в рамках федеральной программы «Большие гастроли», в то время как в нашем здании начинает свои выступления Оренбургский драматический театр имени Горького. Кстати, очень сильный коллектив!

— Можно ли сказать о вашем театре то же самое? Будет в Оренбурге интерес к творчеству крымскотатарских артистов?

— Я буквально сегодня звонила — там уже проданы все билеты! Мы везем концертную программу, волнуемся, конечно, потому что Оренбург — театральный город. Но вообще для нас гастрольная жизнь привычна, мы театр выездной, на карте мира много наших следов. У нас были спектакли в Шотландии, куда мы возили «Гамлета», в Швейцарии, где большой успех имели наш концерт и наша «Кармен». А уж Крым мы объездили до самых дальних уголков. Вы же понимаете, большинство крымскотатарских зрителей живёт именно в сельской местности.

— И они ходят в театр?

— О, это большая работа! Когда я была администратором, обязательно выезжала в глубинку, на место будущих гастролей, чтобы правильно организовать их. Представьте, в селах, особенно отдалённых, живут люди, не знающие гаджетов, зачастую без телевизоров и даже без газет. Вся их жизнь — это бесконечный труд на земле, с минимальным досугом. Нужно найти слова, которые заставят их потратить свой краткий отдых на посещение театральной постановки или концерта. Мы играли обычно в домах культуры, и на наших спектаклях всегда были полные залы — приходили и старики, и дети, добирались из соседних сёл. И всегда потом просили приехать ещё. Мы играли концерты, возили к ним «Золотую невесту», каждую осень открывали сезон «Крымским ковчегом».

— А на репертуарных спектаклях в Симферополе у вас бывают аншлаги?

— Бывают?! В нашем зале 300 мест. Так вот, я не помню, когда у нас бы не было аншлага.

— А как же язык? Откуда столько зрителей, которые понимают крымскотатарский?

— У нас бывает много гостей из республик и стран, где схожие языки — из Татарстана, Башкирии, Турции. В большом восторге были азербайджанские гости, когда посмотрели нашу постановку «Аршин-малалан» — эту чудесную музыкальную комедию зрители знают благодаря старому советскому фильму. На гастролях мы обычно даём перевод через наушники, с этим бывали смешные ситуации. Например, играли в Казани — сидят зрители, кто в наушниках, кто без. Смотрю, первыми засмеялись казанские татары, они могут и без перевода понять, а затем, через паузу, — все остальные, кто в наушниках сидел. Забавно было, как наши шутки ходили по зрительному залу как бы волной... А в прошлом году Владимир Магар (сегодня — директор Крымского русского драматического театра) поставил в нашем театре «Женитьбу» Гоголя — на русском языке. Но вообще вы задали правильный вопрос, мы как раз сейчас работаем над тем, чтобы все спектакли на крымскотатарском шли с переводом через наушники. Так мы сможем охватить нашим творчеством зрителей всех национальностей.

— В театре не бывает без интриг и конфликтов. У вас такое тоже имеет место? Часто ли уходят от вас актёры?

— А от нас вообще никто на моей памяти не уходил. Мы одна семья, как ни пафосно это звучит. И у нас практически не бывает конфликтов, как это ни удивительно. Национальная черта крымскотатарского народа — дипломатичность. Возможно, в этом тоже наша уникальность. Вот я пришла на сбор труппы 29 августа, посмотрела в зал и вижу — сидят мои родные люди! Вообще своей задачей как директора театра я считаю обеспечить комфортную работу актёрам. Точнее, всем сотрудникам театра. Можно сказать, формально я директор, а фактически — мама...

— А бывшего директора, Биляла Билялова, вы ждёте? Он нужен театру?

— Скажу так: Билял Шевкетович — выдающийся человек. И большой талант. А таланты всегда нужны театру.

— Какие гастроли у вас запланированы в этом сезоне? Ведь сегодня из-за санкций разрушена полноценная гастрольная деятельность всех крымских коллективов.

— Да нам бы по России поездить! Мы так радуемся проекту театрального обмена «Большие гастроли»! В ближайших планах вступить в Союз театральных деятелей России. Знаете, мы чувствуем сегодня, как не успели и даже запоздали с некоторыми решениями. Будем навёрстывать. У нас с новым художественным руководителем театра большие планы. Мы сделали трудный шаг, взвалили на себя эту ответственность, но мы не жалеем.

«Мы хотим одного — творить»

Эльдар ДЖЕЛИЛОВ, художественный руководитель Крымскотатрского государственного академического музыкально-драматического театра:

— Скажу сразу: несомненно, Билял Шевкетович внёс в развитие нашего уникального театра огромный, просто бесценный вклад. Но в то же время после его ухода мы почувствовали, что у нас развязаны руки. Молодёжь рвётся в бой. Нам, честно говоря, хочется всего и сразу: создать студию, как у наших коллег из русского театра, чтобы готовить молодых актёров, искать и ставить современную драматургию. Хотим серьёзно включиться в фестивальный процесс, ездить по миру, приглашать режиссёров-постановщиков и актёров.

— А что останется из наследия, из прошлых спектаклей?

— Обязательно будем восстанавливать классику. Классика — это пособие профессионала. Найти авторов такого уровня сегодня очень сложно, а в классическом репертуаре тем более выписаны роли для всех актёров — главные, второй план. Задействуем всех! Мы помним, как наш «Гамлет» и наша «Кармен» брали на фестивалях первые места. В ближайшее время вернёмся к «Женитьбе» по Гоголю, поставленной у нас Владимиром Магаром. Кстати, спектакль шёл на двух языках — русском и крымскотатарском. И Владимир Владимирович говорил, как ярко, необычно звучит классика на нашем языке, он даже советовал: «Играйте на крымскотатарском на фестивалях».

— А современная драматургия на крымскотатарском есть?

— Вот это большая проблема. У нас есть поэты, сказочники, а вот драматургов пока нет. Нет стимула писать пьесы на нашем языке, ведь театр всего один. Вот один опыт у нас был такой: мы взяли пьесу казанского автора и «переложили» её на наш лад. Назывался спектакль «Симферопольская молодёжь». Сюжет был в том, что городские ребята приезжают в деревню — и с ними начинают происходить забавные истории. В постановке есть наши песни и танцы, наши традиции, а герои, как и в любой драме, вступают в соперничество, дружат, влюбляются. Только «Симферопольская молодежь» — это, конечно, не драма, а весёлая, добрая музыкальная комедия.

— Эльдар Энверович, как вам работается с новой «мамой»?

— О, Меджиде-ханум для нас действительно как мама, но она творческая мама. Мы оба сомневались в том, стоит ли приходить на эту работу, а сейчас настолько плотно взаимодействуем, что не прекращаем общаться, даже уходя из театра. Звоним и звоним другу по вечерам, наши семьи уже знают... У нас масса идей, планов. Вообще театр именно сейчас на подъёме, каждый, буквально каждый хочет творить. Литературная часть просто в запарке: перед ними стоит задача найти новый, современный материал, а также переводчиков, чтобы перевести на язык крымских татар мировую драматургию. Для крымскотатарских молодых авторов, наверно, будем устраивать конкурсы, их нужно мотивировать писать для нашего репертуара. Мне Билял Шевкетович говорил: «Эльдар, мы идём правильным путём, наша душа чиста, когда мы сохраняем свою культуру».

— А вы не ждёте возвращения своего мэтра?

— Я-то, может, и жду. Но есть те, кто не ждет. Понимаете, он очень много сделал для театра. Но мы хотим посмотреть на театр по-новому, хотим идти вперёд. Мне 39 лет, я молодой худрук, но я хочу, чтобы в театр приходили в 22–23 года. Вот у меня даже кабинета нет, я а всё думаю, как бы найти помещение под студию для обучения молодых. Мы очень тяжело пережили то, что произошло с Биляловым. Но мы — не театр одного человека. Это театр целого народа, и его надо сохранять, он сам говорил. И мы все сплотились, мы — команда, мы поняли, что нужно держаться. Крымскотатарский театр в Крыму должен и будет работать.

Досье

Меджиде Мельгазиева получила музыкально-педагогическое образование. В Крымскотатарском театре работает 14 лет — администратором, заместителем директора. С 2018 года — директор театра.

Эльдар Джелилов закончил Киевский институт театрального искусства, работает в театре 18 лет. Руководит двумя детскими коллективами, играет на сцене, снимается в кино. С 2018 года — художественный руководитель Крымскотатарского театра.