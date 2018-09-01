Дольше, но больше

Сколько денег дополнительно дадут Крыму и на что их потратят

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно писал о ходе выполнения федеральной целевой программы на полуострове. Рассказывали в своё время мы и о намерении продлить сроки выполнения программы на различных объектах, и о причинах, которые породили такую ситуацию. Были и соответствующие заявления властей полуострова. И вот теперь точно известно: Правительство РФ приняло решение продлить федеральную целевую программу развития Крыма на два года: на её реализацию планируется дополнительно направить 27,6 млрд рублей в 2021 году, 12,7 млрд рублей — в 2022-м. Общий объём выделяемых на ФЦП средств, таким образом, достиг 877,8 млрд рублей. Журналисты изучили новую редакцию ФЦП и составили список объектов, которые планируется завершить в 2021–2022 годах.

В Республике Крым

Общие планы

Согласно модернизированному плану ФЦП на полуострове, можно составить и некоторую общую картину, кроме тех конкретных примеров, о которых мы рассказываем. Итак. В Республике Крым в течение 2021–2022 годов планируется ввести в эксплуатацию несколько десятков километров систем водоснабжения, а также очистные и канализационные сооружения. Кроме этого, будут введены в строй одна взлётно-посадочная полоса, два объекта портовой инфраструктуры, 15 детсадов и две школы, выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного наследия, проведены работы по формированию четырёх новых туристско-рекреационных кластеров. Но на некоторых моментах мы акцентируем внимание особо.

Водоснабжение

Безусловно, вопросы (вернее, проблемы) водоснабжения на полуострове — одна из самых насущных тем на сегодняшний день и как минимум на ближайшую перспективу. В Республике Крым в течение 2021–2022 годов планируется ввести в эксплуатацию более 30 км новых и реконструированных объектов систем водоснабжения, пять канализационных очистных сооружений и две канализации. В частности, как стало известно из документов, мероприятия, связанные с водоснабжением в Республике Крым, предусматривают выделение в 2021–2022 годах около 5 млрд рублей на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма и 1,2 млрд рублей на сооружение тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи.

Столичный коллектор

Хороший, мощный коллектор столице республики нужен уже очень давно. И его строительство — долгоиграющая тема многих лет. Сейчас мы не будем вдаваться в историю, заметим только, что теперь у города, наконец, есть реальный шанс закончить данную стройку. В частности, известно, что на реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе (16,6 км) в последние два года реализации ФЦП запланировано почти 7,1 млрд рублей. Кстати, не только для Симферополя актуальна в этой связи «канализационно-коллекторская» тема. Также известно, что ещё 300 млн рублей в 2021 году направят на реконструкцию канализационных очистных сооружений в посёлке Миндальное (Судак).

Два порта

В начале 2018 года ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Республики Крым сообщило о провале выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» в части развития крымских морских портов. Причиной невыполнения этой госпрограммы была названа недобросовестность контрагента, с которым был заключен договор на реализацию ФЦП. Но, естественно, эта часть программы нуждается в выполнении. И теперь, при принятии новых сроков и нового финансирования, сообщается, что развитие транспортного комплекса (1,1 млрд в 2021 году) предусматривает строительство и реконструкцию объектов портовой инфраструктуры морских портов Керчи и Ялты.

Детские сады и школы

С детскими садами, так же, как и с крымскими портами. Некоторое время назад сообщалось: из-за недобросовестных подрядчиков в Крыму сорвано строительство нескольких десятков детских садов, а сумма невозвращенных авансов составляет более полумиллиарда рублей. А теперь новости другие: в начале 2019 года очередь в детсады Крыма сократится на 4,5 тыс. мест. Во всяком случае, так обещают власти. И это, говорят, только начало. Ведь в связи с новыми условиями ФЦП для Крыма, на строительство новых детсадов в республике в 2021 году направят 1,5 млрд рублей. То же самое касается и школ. До 2022 года на эти нужды выделят и должны освоить примерно 239 млн рублей.

Туризм и отдельно — Коктебель

Не обошли вниманием и курортную сферу, конечно. Так, на формирование туристско-рекреационных кластеров в Крыму запланировано 8,4 млрд рублей в 2021 году и 3,74 млрд рублей — в 2022 году. В частности, средства пойдут на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление» и реконструкцию улично-дорожной сети в Евпатории, инфраструктуру туристско-рекреационных кластеров в районе озера Чокракское, «Черноморский», «Коктебель».

Что же касается Коктебеля, вернее, его многострадальной набережной, которую во всей «красе» смогли оценить приезжие минувшим летом — всю эту вонь и депрессивные виды, то её обещают начать реконструировать уже в следующем году. А до 2022 года планируется завершить эту реконструкцию.

В городе федерального значения Севастополе

Общие планы

Так же, как и по Республике Крым, по городу Севастополю можно сделать некую общую картину намеченных работ. Вкратце: в Севастополе в 2021–2022 годах построят шесть объектов здравоохранения, три объекта культуры, два детсада, школу и объект дополнительного образования детей. Также планируется ввести в эксплуатацию индустриальный парк, 11 объектов физической культуры и спорта, один объект ветеринарного и фитосанитарного назначения и выполнить работы в двух новых туристско-рекреационных кластерах.

Здоровье и медицина

Согласно новой редакции федеральной целевой программы для региона (здесь, впрочем, не слишком большие расхождения с прежними планами, о выполнении и невыполнении которых «Крымский ТелеграфЪ» также неоднократно рассказывал), в Севастополе в 2021–2022 годах главный упор будет сделан на развитие медицины. В 2021 году планируется достроить многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера на 150 коек (1,4 млрд рублей в 2021 году), севастопольскую больницу скорой медицинской помощи на 393 койки (482 млн в 2021 году), городскую инфекционную больницу на 200 коек (683 млн рублей в 2021 году). На детсады в Севастополе направят в 2021 году 277 млн рублей, на школу в 2021–2022 годах — 228 млн рублей, на объекты культуры — 669 млн рублей, физкультуры и спорта — почти 2 млрд рублей.

Здесь же будет уместно упомянуть и то, что на некий «объект ветеринарного и фитосанитарного надзора» в Севастополе в последние два года реализации ФЦП планируется направить 212 млн рублей.

Индустриальный парк

Долгая песня получилась в городе-герое и с широко разрекламированным ещё несколько лет назад индустриальным парком. На самом высоком уровне в городе обсуждался этот проект, выделялась земля, были созданы соответствующие структуры, задействована Корпорация развития Севастополя, проект презентовался на выездных экономических форумах и тому подобных встречах ведущих промышленников и бизнесменов. Но... Теперь, опять же, есть надежда, что этот проект всё-таки состоится. К примеру, как стало известно, на индустриальный парк в Севастополе в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 697 млн рублей.

Яхты и туризм

Не отодвинули в городе и туристическую сферу, хотя, как известно газете «Крымский ТелеграфЪ», среди представителей руководства города есть и противники слишком сильного развития этой сферы. Итак, теперь документально известно, что на создание яхтенной марины (13 270 кв. метров) будет выделено 2,85 млрд рублей. А на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекрёсток культур» — 870 млн рублей.