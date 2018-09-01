Статьи по rss Крымский ТелеграфЪ в Twitter Крымский ТелеграфЪ в google+ Крымский ТелеграфЪ в Вконтакте Крымский ТелеграфЪ в Facebook
Популярное за месяц
История одного пляжа
«Полная анархия!»
Тайны дна морского
Симферополь упорядочивают
Легальный Крым, нелегальный бизнес
Мнение
| Карта сайта | Сделать стартовой | Добавить в Избранное |
Логин Пароль
| Регистрация на сайте
ПолитикаВласть

Дольше, но больше

Сколько денег дополнительно дадут Крыму и на что их потратят

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» неоднократно писал о ходе выполнения федеральной целевой программы на полуострове. Рассказывали в своё время мы и о намерении продлить сроки выполнения программы на различных объектах, и о причинах, которые породили такую ситуацию. Были и соответствующие заявления властей полуострова. И вот теперь точно известно: Правительство РФ приняло решение продлить федеральную целевую программу развития Крыма на два года: на её реализацию планируется дополнительно направить 27,6 млрд рублей в 2021 году, 12,7 млрд рублей — в 2022-м. Общий объём выделяемых на ФЦП средств, таким образом, достиг 877,8 млрд рублей. Журналисты изучили новую редакцию ФЦП и составили список объектов, которые планируется завершить в 2021–2022 годах.

В Республике Крым

Общие планы

Согласно модернизированному плану ФЦП на полуострове, можно составить и некоторую общую картину, кроме тех конкретных примеров, о которых мы рассказываем. Итак. В Республике Крым в течение 2021–2022 годов планируется ввести в эксплуатацию несколько десятков километров систем водоснабжения, а также очистные и канализационные сооружения. Кроме этого, будут введены в строй одна взлётно-посадочная полоса, два объекта портовой инфраструктуры, 15 детсадов и две школы, выполнены научно-исследовательские, противоаварийные и ремонтно-реставрационные работы на двух объектах культурного наследия, проведены работы по формированию четырёх новых туристско-рекреационных кластеров. Но на некоторых моментах мы акцентируем внимание особо.

Водоснабжение

Безусловно, вопросы (вернее, проблемы) водоснабжения на полуострове — одна из самых насущных тем на сегодняшний день и как минимум на ближайшую перспективу. В Республике Крым в течение 2021–2022 годов планируется ввести в эксплуатацию более 30 км новых и реконструированных объектов систем водоснабжения, пять канализационных очистных сооружений и две канализации. В частности, как стало известно из документов, мероприятия, связанные с водоснабжением в Республике Крым, предусматривают выделение в 2021–2022 годах около 5 млрд рублей на реконструкцию тоннельного водовода на Южном берегу Крыма и 1,2 млрд рублей на сооружение тракта водоподачи от сбросов в Северо-Крымский канал до Феодосии и Керчи.

Столичный коллектор

Хороший, мощный коллектор столице республики нужен уже очень давно. И его строительство — долгоиграющая тема многих лет. Сейчас мы не будем вдаваться в историю, заметим только, что теперь у города, наконец, есть реальный шанс закончить данную стройку. В частности, известно, что на реконструкцию канализационного коллектора в Симферополе (16,6 км) в последние два года реализации ФЦП запланировано почти 7,1 млрд рублей. Кстати, не только для Симферополя актуальна в этой связи «канализационно-коллекторская» тема. Также известно, что ещё 300 млн рублей в 2021 году направят на реконструкцию канализационных очистных сооружений в посёлке Миндальное (Судак).

Два порта

В начале 2018 года ТАСС со ссылкой на Министерство транспорта Республики Крым сообщило о провале выполнения федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя до 2020 года» в части развития крымских морских портов. Причиной невыполнения этой госпрограммы была названа недобросовестность контрагента, с которым был заключен договор на реализацию ФЦП. Но, естественно, эта часть программы нуждается в выполнении. И теперь, при принятии новых сроков и нового финансирования, сообщается, что развитие транспортного комплекса (1,1 млрд в 2021 году) предусматривает строительство и реконструкцию объектов портовой инфраструктуры морских портов Керчи и Ялты.

Детские сады и школы

С детскими садами, так же, как и с крымскими портами. Некоторое время назад сообщалось: из-за недобросовестных подрядчиков в Крыму сорвано строительство нескольких десятков детских садов, а сумма невозвращенных авансов составляет более полумиллиарда рублей. А теперь новости другие: в начале 2019 года очередь в детсады Крыма сократится на 4,5 тыс. мест. Во всяком случае, так обещают власти. И это, говорят, только начало. Ведь в связи с новыми условиями ФЦП для Крыма, на строительство новых детсадов в республике в 2021 году направят 1,5 млрд рублей. То же самое касается и школ. До 2022 года на эти нужды выделят и должны освоить примерно 239 млн рублей.

Туризм и отдельно — Коктебель

Не обошли вниманием и курортную сферу, конечно. Так, на формирование туристско-рекреационных кластеров в Крыму запланировано 8,4 млрд рублей в 2021 году и 3,74 млрд рублей — в 2022 году. В частности, средства пойдут на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Детский отдых и оздоровление» и реконструкцию улично-дорожной сети в Евпатории, инфраструктуру туристско-рекреационных кластеров в районе озера Чокракское, «Черноморский», «Коктебель».

Что же касается Коктебеля, вернее, его многострадальной набережной, которую во всей «красе» смогли оценить приезжие минувшим летом — всю эту вонь и депрессивные виды, то её обещают начать реконструировать уже в следующем году. А до 2022 года планируется завершить эту реконструкцию.

В городе федерального значения Севастополе

Общие планы

Так же, как и по Республике Крым, по городу Севастополю можно сделать некую общую картину намеченных работ. Вкратце: в Севастополе в 2021–2022 годах построят шесть объектов здравоохранения, три объекта культуры, два детсада, школу и объект дополнительного образования детей. Также планируется ввести в эксплуатацию индустриальный парк, 11 объектов физической культуры и спорта, один объект ветеринарного и фитосанитарного назначения и выполнить работы в двух новых туристско-рекреационных кластерах.

Здоровье и медицина

Согласно новой редакции федеральной целевой программы для региона (здесь, впрочем, не слишком большие расхождения с прежними планами, о выполнении и невыполнении которых «Крымский ТелеграфЪ» также неоднократно рассказывал), в Севастополе в 2021–2022 годах главный упор будет сделан на развитие медицины. В 2021 году планируется достроить многопрофильный лечебно-диагностический корпус онкологического диспансера на 150 коек (1,4 млрд рублей в 2021 году), севастопольскую больницу скорой медицинской помощи на 393 койки (482 млн в 2021 году), городскую инфекционную больницу на 200 коек (683 млн рублей в 2021 году). На детсады в Севастополе направят в 2021 году 277 млн рублей, на школу в 2021–2022 годах — 228 млн рублей, на объекты культуры — 669 млн рублей, физкультуры и спорта — почти 2 млрд рублей.

Здесь же будет уместно упомянуть и то, что на некий «объект ветеринарного и фитосанитарного надзора» в Севастополе в последние два года реализации ФЦП планируется направить 212 млн рублей.

Индустриальный парк

Долгая песня получилась в городе-герое и с широко разрекламированным ещё несколько лет назад индустриальным парком. На самом высоком уровне в городе обсуждался этот проект, выделялась земля, были созданы соответствующие структуры, задействована Корпорация развития Севастополя, проект презентовался на выездных экономических форумах и тому подобных встречах ведущих промышленников и бизнесменов. Но... Теперь, опять же, есть надежда, что этот проект всё-таки состоится. К примеру, как стало известно, на индустриальный парк в Севастополе в 2021 году предусмотрено финансирование в размере 697 млн рублей.

Яхты и туризм

Не отодвинули в городе и туристическую сферу, хотя, как известно газете «Крымский ТелеграфЪ», среди представителей руководства города есть и противники слишком сильного развития этой сферы. Итак, теперь документально известно, что на создание яхтенной марины (13 270 кв. метров) будет выделено 2,85 млрд рублей. А на объекты обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера культурно-познавательного и экскурсионного туризма «Перекрёсток культур» — 870 млн рублей.

Игорь ШИЛОВ (по материалам информагенств)
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

Еще статьи:
Просмотров: 132 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:01

:: Добавление комментария

Ваше Имя:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:



Лента новостей

Календарь
«    Сентябрь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Конкурс

Погода
Погода
Погода в Симферополе

влажн.:

давл.:

ветер:

на сегодня завтра 10 дней в других городах


Социальные сети
Крымский ТелеграфЪ


Гороскоп
Гороскоп на сегодня

Овен

Телец

Близнецы

Рак
Лев

Дева

Весы

Скорпион
Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы
Гадание
   
Архив
Сентябрь 2018 (44)
Август 2018 (85)
Июль 2018 (84)
Июнь 2018 (83)
Май 2018 (70)
Апрель 2018 (80)

© 2008—2018, «Крымский ТелеграфЪ», oбщественно-политический еженедельник Крыма. При копировании материала гиперссылка на ресурс обязательна.
Комментарии к статьям отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции сайта может не совпадать с точкой зрения авторов комментариев. Редакция сайта не отвечает за достоверность таких комментариев и выполняет исключительно роль носителя. Почта для связи: admin@ktelegraf.com.ru