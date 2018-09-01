Забота третьих лиц

Уступка прав требования по договору ОСАГО

Мы продолжаем публиковать ответы на наиболее распространённые вопросы, связанные с жизнью Крыма в российском правовом поле. Сегодня расскажем об уступках прав требования по договору ОСАГО. Ваш юрисконсульт — Артём Шабанов.

Если сам не можешь

В рамках обязательного страхования авто гражданской ответственности автовладельцы получают послабление на случай ДТП. Потерпевшему полагается компенсация стоимости ремонта транспортного средства, также он может требовать возмещения средств за собственное лечение (если были травмы, повреждения) и морального вреда. Но не всегда страховщик выполняет свои обязательства в полном объеме и в соответствии с законом.

Если претендент на выплату не желает сам заниматься тяжбой по подаче жалоб и судебных исков, чтоб получить страховые выплаты, то он может перепродать свои права третьему лицу. Делается это в рамках специального соглашения — договора цессии. Простыми словами, потерпевший в краткие сроки получает сумму, достаточную для осуществления восстановительного ремонта автомобиля, а третье лицо, которое по договору приобрело права требования, занимается взысканием страховых выплат самостоятельно.

Потерпевший может уступить третьему лицу права требования по договору ОСАГО, за исключением прав на возмещение вреда жизни и здоровью, на компенсацию морального вреда и др.

Условия уступки прав требования

Согласно п. 1 ст. 12 Федерального Закона «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», потерпевший вправе предъявить страховщику требование о возмещении вреда, причиненного его жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортного средства. Уступка права требования (цессия) означает, что кредитор (лицо, которому должны) передает другому лицу принадлежащее ему право (требование) по сделке или в силу законодательного акта. Уступка права требования возможна, если она не противоречит закону. Вышеуказанный закон ограничений на уступку права требования не устанавливает. При этом не допускается уступка права требования по обязательству, в котором личность кредитора имеет существенное значение для должника.

Право требования в рамках ОСАГО может передаваться как после предъявления потерпевшим заявления о выплате страхового возмещения, так и после получения потерпевшим части страховой выплаты. Передача прав потерпевшего (выгодоприобретателя) по договору ОСАГО допускается только с момента наступления страхового случая, то есть в данном случае с момента ДТП. По договору цессии права переходят в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права.

Права требования по договору ОСАГО, которые могут быть переданы третьему лицу

Потерпевший может передать следующие права по договору цессии:

— право на возмещение ущерба, причиненного имуществу (в частности, на возмещение стоимости восстановительного ремонта автомобиля и возмещение утраты товарной стоимости);

— получение неустойки и финансовой санкции от страховщика при несоблюдении срока осуществления страхового возмещения или срока направления потерпевшему мотивированного отказа в страховом возмещении;

— присужденные судом суммы компенсации морального вреда;

— присужденные судом суммы штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего — в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потерпевшего.

Права требования по договору ОСАГО, которые не могут быть переданы третьему лицу

Не могут быть переданы следующие права:

— право потерпевшего на возмещение вреда жизни и здоровью;

— право на компенсацию морального вреда;

— право требования от страховщика штрафа за неисполнение в добровольном порядке требований потерпевшего — в размере 50% от суммы, присужденной судом в пользу потерпевшего;

— право потребителя подавать иск о защите прав потребителей в суд по выбору истца (по месту нахождения ответчика, по месту жительства истца или по месту заключения или исполнения договора).

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