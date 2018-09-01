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СпецпроектИстория

Подозрительный и несравненный

Как русский граф и английский джентльмен в Средневековье играли

13 сентября 1787 года родился архитектор, автор проекта Воронцовского дворца в Алупке Эдвард Блор.

Откуда ноги растут

Хрестоматийно известному и, как утверждают британцы, одному из самых элегантных дворцов Лондона, — резиденции королевы Елизаветы II ни много ни мало 315 лет. Это та самая архитектурная достопримечательность, которая заставляет англичан думать, что их помыслы об избранности собственной нации не беспочвенны. В укреплении их самонадеянности поучаствовал и Эдвард Блор, благодаря которому королевская резиденция и приобрела современный вид замкнутого прямоугольника, хотя поначалу его строили похожим на букву П. Декор парадного фасада с легкой руки Блора несет на себе печать эклектики, того самого архитектурного направления, к которому можно отнести и знаменитый Воронцовский дворец в Алупке.

Как Блору удалось отметиться и в сердце Британии, и в столь далеком от нее Крыму? Однозначный ответ дать трудно. А начиналось все так...

Эдвард Блор родился в Дерби. В русскоязычных источниках, в том числе и во вездесущей Википедии, указано, что он являлся сыном шотландского антиквара. При прочтении этой информации большинство русских людей представляют торговца, перепродающего ради собственной выгоды купленные у старушек предметы старины. Однако Том Блор занимался совершенно другим ремеслом, обозначение его профессии как «антиквар» можно отнести разве что к издержкам перевода. В дословном толковании род его деятельности звучит как «антикварный писатель». Это, скорее, историк, эксперт, занимающийся атрибуцией древностей. А если вдуматься и постараться придать должное значение словам, о Томе Блоре стоит говорить не иначе как об «антикварии». Именно антикварием, то есть сторонником и активным участником готического возрождения Великобритании, и был Блор-старший.

Трудности перевода вмешались и в биографические сведения о самом Эдварде Блоре. «Систематического образования не получил», — гласит отечественный источник. «Образование Блора было в антикварном черчении, а не архитектуре, в которой у него не было формального обучения», — дословный перевод из источника английского. В более понятной формулировке это означает, что Блор был чертежником, то есть проектировщиком, что у нас номинально и означает быть архитектором. Первоначально Блор набивал руку, напрямую сотрудничая с Обществом антиквариев Лондона, внесшего большой вклад в дело формирования теоретической базы для изучения и сохранения национального исторического наследия.

Эдвард Блор делал рисунки Йорка и Питерсборо для знаменитых четырнадцатитомных «Древних соборов Англии», издававшихся с 1814 по 1835 год. Их автор и издатель Джон Бриттон был страстным популяризатором средневековой английской архитектуры.

В антикварном движении, развернувшемся на Британских островах, активно принимал участие и Вальтер Скотт, который не только собрал огромный исторический, литературный, фольклорный материал о населении Шотландии, приобретя определенные навыки работы по его систематизации, но и с помощью Эдварда Блора выстроил для себя настоящий средневековый замок Эбботсфорд.

Воплощенная мечта

Воронцовский дворец в Алупке строился в 1826–1846 годах. К тому времени Михаил Семенович уже имел небольшой, но вполне приличный дом в Симферополе (и не только), однако жаждал обзавестись своеобразным майоратом (владением, передающимся по мужской линии). Для воплощения своей идеи фикс Воронцов в 1824 году и приобрел прибрежные земли на ЮБК. Первый проект Томаса Харрисона, подписанный одесским городским архитектором Франческо Боффо, предполагал возвести дворец на уступах террас тремя самостоятельными павильонами. Проект был выполнен в стиле классицизма. Графа вроде бы все устраивало. Но в 1831 году он внезапно уехал в Англию и оттуда, сразу по прибытии, отдал приказ приостановить строительство. У него появились новые идеи. По всей видимости, именно тогда произошло его знакомство с Блором, который, вдохновившись энтузиазмом (и деньгами) Воронцова, расстарался не на шутку.

Проект Блора, опирался на первый проект — были сохранены портальные ниши, эседры в центральном корпусе и месторасположение фундамента. Вот только стиль был совершенно иным, фирменным блоровским.

В 1833 году из Англии в Крым приехал ученик Блора, Вильям Гунт, который откорректировал проект с учетом всех особенностей местности и следил за строительством до самого его конца.

Сооружение возводили из диорита, который обрабатывали столь совершенно, что иногда это казалось чудом. И дает основания некоторым сегодняшним скептикам утверждать, что Воронцовский дворец — подделка. «Интересно, что по официальной версии из Википедии, Дворец был построен по проекту английского архитектора Эдварда Блора, который в Алупку не приезжал, — сообщает один из блогеров. — Кроме того, фундаменты и первая кладка глубокой портальной ниши центрального корпуса уже были готовы (начинал дворец строиться по другому проекту). В строительстве дворца использовался в основном труд оброчных крепостных из Владимирской и Московской губерний. К постройке привлекались потомственные каменотесы и камнерезы. Все работы производились вручную, примитивными инструментами. Сооружение дворца началось со столового корпуса (1830–1834 годы). Последним был построен библиотечный корпус (1842–1846 годы). То есть, до появления фотографии, и поэтому можно приписать его строительство хоть обезьянам. Доказать фотографиями, что он действительно строился в XIX веке, невозможно».

Да, к сожалению, фото и видео о том, как шло строительство дворца, в соцсети выложить невозможно. Однако можно обратиться к хозяйственным записям служащих дворца. Или к другим источникам, актуальным для того времени. Там всё чёрным по белому, безо всяких манипуляций с таинственностью. Так, по мнению Н. Всеволожского, посетившего Алупку в 1836 году, «приятно было бы иметь и табакерку из этого камня (диорита), а здесь из него целый дворец». То же самое, кстати, утверждал и упомянутый выше Вильям Гунт. Он придерживался мнения, что «даже в Англии» ничто не может сравниться с дворцом, который построен из этого камня.

Ефимия СКИДЕЛЬСКАЯ
Фото Архив «КТ»
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

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Просмотров: 55 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 13:11

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