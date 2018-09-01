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СпецпроектНеизвестный Крым

Святые родники Крыма-2

Фонтан Савопуло

Вода в Крыму — главное богатство, всегда ценившееся на вес золота

Разные народы в разное время обожествляли и поклонялись воде горных родников наравне с рукотворными культовыми сооружениями — церквями и храмами.

Чудесные явления

Ещё один монастырь, возникший на основе целительного источника, расположен в красивейшем горном урочище Кизилташ, недалеко от Судака. В урочище находятся две пещеры, в одной из которых и бьет чудотворный родник. История открытия его целебных свойств такова: около 1825 года один татарин-пастух из села Отузы, пасший здесь стадо, нашел в пещере деревянную икону Божьей Матери, плавающую на поверхности воды. Татарин передал икону встреченному им по дороге греческому купцу, который и отвез её судакскому протоиерею Иосифу. Очень быстро весть о чудесной находке разлетелась по всей округе, и к источнику начали стекаться богомольцы из окрестных селений. А после открытия здесь в 1857 киновии во имя священномученика архиепископа Стефана Сурожского братия монастыря проводила на праздник Успения ежегодные молебны с водоосвящением.

Не меньшее количество чудесных исцелений связано и с водой другого источника — святой Параскевы, при котором в 1864 году был открыт Троице-Параскевский Топловский женский монастырь близ с. Тополевка. Он издревле почитался местным населением как целебный. И ежегодно, 26 июля, в день Св. Параскевы, направлялись сюда из далеких и близких мест повозки с больными греками, русскими, татарами, болгарами и армянами, которые, погружаясь в купальню источника, верили, что избавляются от всех своих болезней. И болезни действительно проходили. Особенно часто вода источника Св. Параскевы исцеляла глазные недуги. Весь день 26 июля у источника шла Божественная Литургия, после которой при монастыре устраивались национальные игры и забавы болгар, проживающих в окрестных деревнях.

«В обители и её окрестностях постоянно рассказывают о чудесных исцелениях при Топловском источнике, и не только в прежние времена, но даже и теперь, в наш век сомненья и безверья в чудесные проявления силы и милости Божьей», — пишется в одном из изданий конца XIX века. В настоящее время над источником устроена обширная закрытая купель, и любой желающий может окунуться в воды святого источника и излечиться от болезней.

Недалеко от Топловского монастыря, на окраине города Старый Крым, есть широкоизвестный в восточном Крыму чудотворный источник, посвященный святому Пантелеимону. История родника начинается с 1826 года, когда местной жительнице, гречанке Марии, пасшей недалеко от этого места коз, явилось видение. В белом облаке она увидела молодого мужчину с нимбом на голове, он указывал рукой на родник и силился что-то сказать, после чего видение исчезло. После этого на источнике начались чудесные исцеления. По непроверенным данным, бывал на источнике император Александр II с семейством, приезжали Софья Потоцкая и князь Потемкин. Современная часовня была построена в 2001 году, значительные средства на которую выделило греческое сообщество.

Источник в урочище Кизилташ

Вдали от шума и суеты

Помимо широко известных источников, при которых возникали крупные христианские монастыри, в Крыму существует еще несколько мест, где выходят на дневной свет родники, почитаемые местным населением. Здесь все еще чувствуется прелесть первозданной, нетронутой природы и не нарушается плавное течение мыслей, охватывающих вас после глотка студеной святой воды.

Один из таких источников — источник Св. Феодора Студита — находится в нескольких километрах от села Терновка. По преданию, источник забил из земли благодаря молитвам средневековых монахов, учеников святого Феодора Студита, сосланных в Таврику в VIII веке нашей эры из Византии. Как и с другими святыми крымскими родниками, с источником Феодора Студита также связан ряд преданий о целительной силе его воды, которые передавались устно из поколения в поколение местными жителями. Вода святого источника может не только исцелять, но и наказывать. Так, жители окрестных деревень вспоминают произошедший лет тридцать назад случай, когда один из подвыпивших граждан, которые любили устраивать в окрестностях родника пикники, поспорил с приятелем, что сможет просидеть в ледяной воде источника какое-то время. Но как только осквернитель коснулся святой воды, у него тут же на всю жизнь отнялись ноги.

Вблизи села Оборонного есть источник Святого Иоанна Постного, который забил здесь, по преданию, несколько сотен лет назад, в День Усекновения главы Иоанна Предтечи — 11 сентября. В 1848 году над источником была построена церковь Св. Иоанна Предтечи с фреской, изображающей библейский сюжет усекновения главы Крестителя.

Интересно, что в церковном бассейне источника, жила большая лягушка. Она всплывала на поверхность при входе в храм каждого посетителя. К лягушке местное население относилось как к хранительнице святого источника. После установления в Крыму советской власти церковь использовалась как загон для скота и постепенно разрушилась. Ближе к нашему времени каптаж источника был восстановлен, вырыта купель, а святая вода опять лечит верующих в ее силу людей.

Столичная панацея

И даже в самом Симферополе есть святой источник! Находится он на набережной Салгира, у городского сада. По преданию, в Симферополе жил слепой грек Апостол Савопуло, который однажды, 1 мая 1857 г. получил исцеление от своей болезни благодаря промыванию глаз водой из этого родника. В тот же год, в честь своего чудесного выздоровления, Савопуло соорудил на месте родника красивый фонтан в виде фигурной известняковой плиты, увенчанной резным карнизом. Выход источника он оформил в виде человеческого лица, изо рта которого вытекала вода, собиравшаяся в небольшую чашу, а посредине плиты, в неглубокой полусферической нише, высек надпись: «Сей фонтан был сооружен греком Апостолом Савопуло в 1857 г.». С двух сторон от чаши на цепочках висели две металлические кружки для удобства жаждущих. Фонтан неоднократно реставрировался.

В духовной жизни дореволюционного Симферополя фонтан Савопуло играл немаловажную роль. Памятуя о чудесном исцелении грека, население города считало этот источник «священным». Русское население Симферополя верило, что питье воды из «греческого фонтана» способствует исчезновению болезни — катара желудка. С дальних концов города люди ходили утром умыться его водой и выпить её натощак, маленькими глотками, принимая внутрь как лекарство. В народе также ходило поверье, что если кто первым умоется и выпьет эту воду 1 мая, тот излечит у себя любую болезнь. А накануне, ночью, городской садовник всегда клал у фонтана букет цветов как благодарность за его целебную силу.

Иван КОВАЛЕНКО
Фото krimoved-library.ru, feodosia.2crim.com
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 496 от 14 сентября 2018 года

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Просмотров: 45 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:15

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