Слабости сильного пола

Женщины в России все еще борются за равные с мужчинами права, но мужчины считают, что их и так уже законодательно обделили

Сегодня в сети активно обсуждается дискриминация мужской половины российского социума. Представители сильного пола грозятся объявить своим половинкам бойкот, если ситуация не измениться в лучшую сторону.

Без права выбора

«Мужчина пожизненный раб», — с горечью констатирует некто Lunatik13, автор популярной в интернете многословной статьи о мужских лишениях в России. За что он так обиделся на несовершенство системы от имени всех представителей сильного пола? В первую очередь за законодательную незащищенность. Мол, Конституция РФ гласит: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства» (Ст. 2); «Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации» (Ст. 6); «Все равны перед законом и судом» (Ст. 19) и, наконец, «Каждый имеет право на жизнь» (Ст. 20).

На деле же, мужчины обязаны служить в армии в мирное время и жертвовать своей жизнью в военное (и это, по мнению автора, фактическое нарушение права на жизнь, ведь к военной службе или труду принуждают, угрожая уголовным наказанием, без какой-либо компенсации, с ограничением гражданских прав и свобод без решения суда, но лишь на основании возраста и пола). А женщины, в то же время, не несут никаких видов обязательств перед государством; в военное время имеют право искать защиту; а их гражданские права не могут быть ограничены (кроме как по решению суда).

Мягко говоря, неважно обстоит у мужчин дело с получением пенсий, поскольку согласно статистике их средняя продолжительность жизни такова, что воспользоваться социальными выплатами по возрасту смогут далеко не все, просто не доживут. Тогда как большинство женщин реализовывают свое право на пенсию в течение достаточно продолжительного срока (до пенсионной реформы — около 20 лет, после — около 15 лет).

Семья для мужчин страшилка и того хуже. Все так называемые репродуктивные права принадлежат женщинам, именно они решают рожать или не рожать, только они знают от кого именно ребенок. В дальнейшем мужчины фактически не имеют права на получение опеки над детьми в результате развода — в 98% случаев дети автоматически передаются матерям. За невыполнение обязательств перед бывшей семьей (обычно, алименты) для представителя сильного пола может наступить уголовная ответственность. Мужчина никак не контролирует расход отчисляемых на детей средств и т. д.

Бракованный брак

Распаленный зародившейся в недрах интернета дискуссией специалист по семейному консультированию признался, что и сам развелся по одной простой причине: женщины обнаглели и теперь в браке не любят, а дрессируют мужчин с помощью... секса. «Полно мужчин, которые в браке секса не получают», — утверждает он. И не без основательно.

По подсчетам специалистов средняя американка отказывает своему партнеру 127 раз в году, то есть практически через день. Аналогичные данные получили и голландские социологи. Из этих случаев 67 раз женщины мотивируют свой отказ головной болью, 28 — усталостью, и еще 32 попытки сближения пресекаются фразами «в другой раз», «я уже сплю» и т. д. 90 % женщин признаются, что самый действенный способ отомстить партнеру — приостановка «доступа к телу». Справедливости ради стоит отметить, что у россиян с сексом хоть не на много, но все же лучше. По статистике они занимаются любовью 135 раз в год с законной женой.

Возмущение мужчин подогревают и еще одни весьма интересные данные. Оказывается, отказывая в сексе мужьям, 70% жен умудряются находить партнеров на стороне, а 30% из них еще и заводят от этих самых «левых» партнеров детей, которых впоследствии навязывают законным супругам, как родных.

Не в бровь, а в глаз

Статистика для мужчин вообще вещь не радостная. Средняя продолжительность жизни мужчин в России на 14 лет меньше, чем у женщин.

Ежегодно более одного миллиона мужчин умирают от болезней сердца и сосудов, что примерно в десять раз больше, чем женщин. Смертность мужчин в молодом возрасте (15–24) в три раза превышает смертность женщин.

В возрасте семидесяти лет и более количество мужчин в четыре раза меньше, чем женщин. От травм, полученных на производстве, мужчин погибает в десять раз больше, чем женщин. От всех видов насилия мужчин погибает в два раза больше, чем женщин. Ежегодно заканчивающих жизнь самоубийством мужчин в шесть раз больше, чем женщин. 70% страдающих наркоманией — мужчины (обычно молодые). 80% больных СПИДом — также мужчины. 85% всех бездомных — мужчины. Мужчины составляют 95% всех тюремных заключенных.