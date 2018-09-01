Детский сад какой-то…

Время летит, год скоро заканчивается, и в разных ведомствах крымской власти чиновники сталкиваются с одной и той же проблемой - угроза очередного провала планов на этот год по реализации ФЦП. В частности, по строительству детских садов. И тут уже они готовы прибегнуть к любым способам, лишь бы наверстать упущенное. Скажем, в симферопольском микрорайоне Новониколаевский (Ак-Мечеть) к концу 2018 года нужно построить новый детский сад-ясли на 120 мест. Значит, нужно срочно искать того, кто построит. За два месяца! Если Служба капстроительства Крыма найдет исполнителя работ, конечно. При этом на строительство детсада в рамках федеральной целевой программы выделено почти 108,5 млн рублей. Начало выполнения работ – со дня заключения контракта, окончание выполнения работ – не позднее 15 декабря 2018 года. Служба капстроительства Крыма даже готова проавансировать работы на 30%. Чтобы оценить масштабы предполагаемого строительства, стоит привести здесь несколько выдержек из документации. «Общая площадь участка составляет 4,9 тыс кв. м, из которых площадь застройки – 992 кв. м, площадь газонов – 1,5 тыс кв. м. На земельном участке, помимо здания детского сада, размещается термомодуль.

Здание предусмотрено двухэтажное, Т-образное в плане. Детский сад-ясли рассчитан на одновременное пребывание в нем 120 детей в 6 групповых ячейках, каждая из которых рассчитана на пребывание 20 детей в возрасте от 2 до 7 лет. Каждая групповая ячейка включает в себя следующий набор помещений: коридор, раздевальная, групповая, спальня, туалетная, буфетная. Предусмотрено устройство детских игровых площадок с расположенными над ними навесами, физкультурной площадки, посадка деревьев и кустарников, мощение тротуаров, установка малых архитектурных форм». Как вы думаете, возьмется кто-нибудь за такой проект со сроками в два месяца? А если возьмется, какое качество исполнения будет?..