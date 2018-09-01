→ Спецпроект → Хождение по слухам В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... в Ялте невозможно попасть в ФМС Не пожелавший представиться житель ЮБК недоволен: «Любимая ФМС в Ялте... Всё по старой схеме: люди ночуют у дверей, занимая очередь к терминалу, чтобы получить потом официальную очередь. Талонов, как всегда, нет либо появляется несколько штук. Простоял я всю ночь, был в первой пятерке и за мной еще человек сорок. И вот незадача: появилось только 4 талона на запись через две недели (подача документов на ВНЖ). Задаем вопрос замначальника: «Куда делись остальные талоны?» Говорит: «Берут через Госуслуги». Толпа отвечает: «Так там же невозможно выбрать Ялту, ее нет в списке!» Замначальника занервничал и ответил: «Даже не буду ничего объяснять, каждую неделю принимаем по 120 человек через портал Госуслуги, подавайте жалобу, и тогда вам дадут официальный ответ». В чате Госуслуг дали мне ответ, что ведомство ГУВМ МВД в вашем городе не предоставило отделений для записи в электронном виде через портал Госуслуги. Прошу помощи: кто действительно получил данную услугу через Госуслуги, дайте отклик. А тем, кто стоит там ночами в очереди к терминалу и еще будет стоять – советую оставлять на сайте Госуслуг жалобу (там в чат-поддержке объяснят как). Обращайтесь в прокуратуру, прошу делать это каждого, может, тогда что-то изменится. Нельзя просто так сидеть и молчать, нужно писать в органы и жаловаться всем вместе, иначе ничего не изменится!» Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 497 от 21 сентября 2018 года Еще статьи: В обход проблем Говорят, что... продолжается торговля талонами в МФЦ Говорят, что... сайт «ГосУслуги» выбраковывает крымчан Кому за бугор?! Говорят, что... сайт Госуслуги игнорирует тех, кому за сорок Просмотров: 71 | Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:22