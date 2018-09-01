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СпецпроектХождение по слухам

В этой рубрике вы первыми узнаете самые невероятные слухи о политической и не только жизни Крыма. Не принимайте всерьез и не недооценивайте эту информацию, которую вполне может подтвердить время

Говорят, что... палаты столичной больницы напоминают катакомбы

Симферополец Иван М. в шоке от условий, созданных для пациентов в одной из столичных больниц: «Так выглядит одна из палат инфекционного отделения 7-й горбольницы! Жуть и мрак! А ведь Крым уже пятый год как в составе Российской Федерации!»

Фома СЛУХАЧЁВ
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 497 от 21 сентября 2018 года

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Просмотров: 95 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 19:23

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