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Говорят, что... палаты столичной больницы напоминают катакомбы

Симферополец Иван М. в шоке от условий, созданных для пациентов в одной из столичных больниц: «Так выглядит одна из палат инфекционного отделения 7-й горбольницы! Жуть и мрак! А ведь Крым уже пятый год как в составе Российской Федерации!»