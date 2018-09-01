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Говорят, что... в Симферополе появились знаки-«перевертыши»

Говорят, предприимчивые симферопольцы придумали фокус-покус, призванный уберечь их «железного коня» от опасности быть эвакуированным на штрафплощадку. Припарковавшись на места, предназначенные для инвалидов, сообразительные водители просто разворачивают соответствующие знаки тыльной стороной вперед. Подобные манипуляции были замечены, в частности, на парковке, расположенной близ Муниципального казенного учреждения Департамент труда и социальной защиты населения Администрации города Симферополя РК, что на бульваре Франко. Туда, стоит заметить, приезжает немало инвалидов, которым, увы, мест для парковки не остается.