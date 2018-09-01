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Говорят, что... в Кореизе разрушается школа Говорят, Кореизская общеобразовательная школа, что работает с 1957 года и считается одной из самых вместительных на ЮБК, сегодня стала не просто притчей во языцех - ею пугают детей. И бояться действительно есть чего. Почти десять лет назад здание повредил оползень, и с тех пор школа продолжает разрушаться. Любому, кто имеет глаза, очевидно, что в любой момент покрытые трещинами конструкции могут обрушиться прямо на головы обучающихся здесь детей. Фома СЛУХАЧЁВ

Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 497 от 21 сентября 2018 года Еще статьи: Проклятье ЮБК А медики всё чудят Говорят, что... разваливается здание школы Говорят, что... в Ялтинском роддоме кричат на беременных Говорят, что... столичная школа круглосуточно «сияет»