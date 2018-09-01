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СоциумКультура, наука

Пейзажный летописец Крыма

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» встретился с художником Еленой Молчановой-Дудченко

О китайцах и немцах, о русской душе и крымской школе, о деньгах и гениях.

О русской душе и крымской школе

— То, что я скажу — это не политика. Как художник я состоялась в Харькове и в Крыму. Я годами жила и работала на Украине, но что-то мешало мне. Уже где-то в конце «украинского периода» я даже думала, что надо мне куда-то в Россию перебираться. И тут Россия ко мне пришла, какое счастье! Знаете, в 2017 году мы с коллегами работали в Абрамцево, и я вдруг вся прямо задрожала от невероятного ощущения чего-то родного — просто мурашки по телу... Прикасаюсь к деревянному, ситцевому — и чувствую, как мне это дорого, я же русская по корням. А с другой стороны, я смотрела, как работают художники средней полосы и поняла, что крымчане всё-таки отличаются: более чистый свет, своеобразный мазок, некая лихая манера живописи. Наработан свой язык и цветовая гамма, даже компоновка в формат иная. Не могу это прямо назвать крымской школой, но она проклевывается.

О туши и масле

— В Китае я поняла, насколько там другие люди. И даже не знаю — люди ли они... Поймите правильно: в них есть что-то инопланетное. Их живопись — это фантастика! Они работают тушью на рисовой бумаге, всё филигранно, технически отточено. Потрясающее мастерство! Этому нужно учиться так же долго, как нашей академической школе. У китайцев нет школы работы маслом, и на моих холстах они буквально под лупой разглядывали каждый мазок. Я привезла один пейзаж, написанный в Соколином. На нём — первый снег, который выпал на сакли. Краска лежит на холсте неровно, как будто сползает, у меня получился эффект летящего и тающего снега — ну просто как кинематограф... Китайцы сгорали от любопытства: как это вы сделали?! А я стала с натуры писать маслом китайские пейзажи — прудики с мостиками, домики с изогнутыми крышами. Холсты остались там, и мне передавали, что китайцы мои китайские пейзажи всё изучают и изучают.

О европейской культуре

— К сожалению, в Германии, где мы были, я убедилась: в Европе уже нет той великой академической школы. Музеи есть в каждом городе, и везде видно: то, что написано до конца XIX века, — это чистый, прекрасный, убедительный реализм, но за порогом XX-го — пустота. Разнообразные формальные техники, всё, что далеко от жизни, от человека. Современным немцам неинтересен реализм. Они его считают ремеслом, а я считаю, что в своих постреалистических поисках они опустошили, выхолостили себя до полного вакуума. И хотя немцы принимали нас безукоризненно вежливо, наша выставка не вызвала понимания. Искусствовед опубликовал в местной газете полный отчет о нашей выставке — такой скрупулёзный, педантичный «разбор полётов» каждого автора. Чистый репортаж, без души. Поневоле вспомнишь нашего Рудольфа Трофимовича Подуфалова (крымский искусствовед, 1938-2008) — как он умел каждого художника поднять, ободрить, мотивировать! Немцам такое не свойственно, нет.

О гениях и гениталиях

— Помните известную «бульдозерную выставку» в Москве (уличная выставка в 1974 году, которая по приказу власти была снесена бульдозерами)? Тогда художники пытались отказаться от «соцреализма», чтобы создать нечто новое, а власть чувствовала их протест и сопротивлялась. Но те художники были гении искусства! А я вижу, как мои студенты, не подготовившись, не выстроив базу, уже жаждут нового, революционного в живописи. И я говорю им: сначала нужно построить крепкий академический фундамент, и тогда любые ваши революционные поиски вы сможете насытить содержанием. Например, история с псевдохудожником Петром Павленским, прославившимся своими «акциями» с голыми гениталиями. Во-первых, он показал то, что все видели и знают. Что за революция в этом?! А во-вторых, вся академическая живопись показывает обнаженную натуру, изучает человека как самое совершенное творение во вселенной. В полотнах гениев нет ничего непристойного, а вот художественная ценность гениталий Павленского весьма сомнительна.

О том, сколько стоит искусство

— Я принадлежу к тем художникам, которым не слишком жалко расставаться со своими работами. Правда, есть несколько работ, которые родились неожиданно и особо мне дороги. Иногда они рождаются чудом, независимо от моей руки и головы. Смотрю на них и думаю: неужели я это писала? Таких с десяток. Их я не продаю и никогда не продам. Но вообще я свои картины продаю, более того, у меня были периоды, когда жила только на то, что выручала от продажи картин. Как их находят? По-разному. Иногда на выставке: человек увидел — и купил. Бывает, пришёл гость в мастерскую — и купил. Проданы уже сотни моих работ.

Цену я называю сама. Разбежка — от пяти тысяч до 70-ти. Просто как чувствую — так и называю.

О тех, кто хочет и не хочет быть художником

— Как это ни удивительно, дети сегодня хотят быть художниками. Смотрите, обучение изобразительное искусство считается самым дорогим. Для того, чтобы прибрести самое необходимое, нужно вложить немалые деньги: краски, холсты, оборудование. Даже «на бюджете» обучаться живописи — это затратно. И все равно дети идут учиться, и я счастлива! Я уверена, что обучение этому виду творчества обязательно поможет в дальнейшем в любой профессии. Взять в руки карандаш, дать первую линию, смешать краски, прикоснуться кисточкой к бумаге, сделать первый мазок, потом ещё один... Всё это — шаги по освоению мира, это — целая вселенная, которую ребёнок создаёт своими руками. С первым мазком он уже начал своё восхождение к тому, что нас отличает от всех остальных существ — к творчеству.

 

Елена Молчанова-Дудченко училась живописи в Крыму и в Харькове, начинала как художник-монументалист, работала в разных техниках: мозаика, витраж, роспись, сграффито. Член Лиги Акварелистов Крыма, заслуженный художник Крыма. Выставляется с 1986 года: персональные выставки живописных работ и участие в многочисленных выставках на Украине, в России, Европе и Америке. Картины Елены Молчановой-Дудченко сегодня находятся в Симферопольском, Севастопольском, Бахчисарайском Художественных музеях, а также в частных коллекциях России, Германии, Великобритании, США, Китая и других стран. Доцент кафедры Крымского федерального им. В.И. Вернадского.

Лена Данилова
Фото их архива Е. Молчановой-Дудченко
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 497 от 21 сентября 2018 года

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Просмотров: 110 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 14:45

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