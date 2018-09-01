Митридатов провал, или Как угробить знаменитую лестницу

В Крыму проведут расследование по вопросу отставания в графике реконструкции большой Митридатской лестницы в Керчи. План устранения проблемы должен быть готов уже в ближайшее время, а найденные нарушения рассмотрит прокуратура республики. Такое поручение дал вице-премьеру Виталию Нахлупину глава Крыма Сергей Аксенов на рабочей встрече.

Страх потеряли

О начале этой истории «Крымский ТелеграфЪ» в свое время рассказывал подробно. Напомним лишь, что в 2015 году, когда обрушилось одно крыло лестницы, для ремонтных работ было выделено более 15 млн рублей. Но время шло, лестница стояла аварийной, обрушившийся участок постепенно превращался в свалку. Затем, в 2017-м Владимир Путин и Дмитрий Медведев во время посещения Керчи дали поручение по приведению лестницы в нормальный вид и приказали ускориться с восстановлением. После чего на объект выделили еще более 1 млрд руб. Однако прошло больше года, но лестница лучше выглядеть не стала. А несколько дней назад и вовсе скандал. Оказалось, что противоаварийные работы проводились вне зоны кадастрового расположения лестницы. И, как сообщил по этому поводу крымский вице-премьер Виталий Нахлупин, подрядчик проходил частную экспертизу сметной стоимости объекта без получения соответствующего разрешения от заказчика. «Мы зашли в Главгосэкпертизу и получили дважды отрицательное заключение по этому объекту. «Провели противоаварийные работы, которые не имеют отношения к лестнице. Только сняли плитку. И с мая лестница стоит без плитки, расползаются швы, вываливается кладка», — рассказал Нахлупин. Короче, вообще страх потеряли...

Посмотрим, как будут спасать

Митридатская лестница — это один из объектов федеральной целевой программы. Заказчик объекта — администрация Керчи, а исполнитель — Госкомитет по охране культурного наследия Республики Крым. Финансовая же проверка подтвердила неутешительные предположения: израсходовано неэффективно более полутора сотен миллионов рублей.

Виталий Нахлупин, заместитель председателя Совета министров Республики Крым:

«Ситуация оказалась гораздо сложнее и хуже, чем предполагали даже в самых наших неблагоприятных прогнозах. При ближайшем рассмотрении оказалось, что у нас, вполне возможно, было неэффективно и нерационально использовано более 167,5 миллионов рублей. Потому что те работы, которые проведены в рамках аварийных работ, к сожалению, никакого влияния, с нашей точки зрения, на лестницу не оказали».

Не смогли, по заявлениям Виталия Нахлупина, дать исчерпывающий ответ на вопрос о проблеме и должностные лица из города-героя. А итоговые данные с ответами на главные вопросы: кто виноват, почему так произошло и кто понесет ответственность за некачественную работу, будут направлены в прокуратуру республики.

Сергей Аксенов, глава Республики Крым:

«Провести служебное расследование. Немедленно. В течение трех дней дать ответ. Материалы все передать в прокуратуру по результатам служебного расследования. Того, кто отвечал в Госкомитете по культурному наследию за реализацию этой программы, — отстранить на время проведения расследования от занимаемой должности. Моим решением расследование провести в ближайшие сроки».

Поэтому и начался на этой неделе «шухер» в Госкомнаследия, выемка документов правоохранителями и отстранение от работы (пока отстранение) первого заместителя председателя ведомства Александра Диденко.

Что ж, посмотрим, как теперь будут спасать Митридатскую лестницу. Раз уж отремонтировать нормально не получилось...

Историческая справка

Большая Митридатская лестница ведет на вершину горы Митридат и состоит из 432 ступеней. Является объектом культурного наследия федерального значения. Построена в 1833-40 гг. по проекту итальянского зодчего Александра Дигби. Лестницу образуют три яруса, соединяющих подножие Митридата и три террасы с проходящими по ним улицами. Ярусы объединяются смотровыми площадками, расположенными на террасах, сами ярусы образованы чередованием фронтальных и боковых лестничных маршей с площадками, объединяющими их. В отделке лестницы были использованы декорированные балюстрады и массивные каменные перила на фигурных стойках, смотровые площадки были украшены скульптурами грифонов и декоративными вазами. Фасады смотровых площадок и фронтальных маршей декорированы арками, замковые камни арок выделяются размерами и украшены барельефами львиных голов.

Кстати, уже не в первый раз этот объект находится в критическом состоянии. К примеру, известно, что в конце XIX века лестница пришла в упадок, украшения частью были разрушены, частью расхищены, скульптуры грифонов нижней площадки были сняты и перемещены на ворота феодосийской заставы на въезде в Керчь.