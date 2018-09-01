Добавился «украинский фактор»

Еженедельник «Крымский ТелеграфЪ» продолжает отслеживать ситуацию в Армянске

Вот уже которую неделю тема Армянска и близлежащих к этому городу сел — на переднем крае новостной повестки. Информация противоречива. С одной стороны — нельзя исключать намеренных фейков со стороны тех, кто хочет дестабилизировать общество. С другой — нельзя быть уверенным в том, что власти ничего не скрывают. Плюс теперь еще и так называемый «украинский фактор»... Некоторые подробности — то, что касается возможного будущего одного из предполагаемых виновников, завода «Крымский титан», — мы привели в этом номере «Крымского Телеграфа» в материале «Безответственность и безнаказанность». Но масштаб событий, как нам кажется, требует и обзора ситуации в целом.

Ожидания и реальность

Неделю назад, наконец, свершилось то, о чем с двадцатых чисел августа твердили независимые эксперты и общественники — в Армянске ввели режим чрезвычайной ситуации. При этом заместитель начальника главного управления — начальник управления гражданской защиты главного управления МЧС России по Республике Крым Алексей Фридман сообщил, что «у нас имеется превышение предельно допустимой концентрации более пяти раз, это является критерием введения режима». Но тут же уточнялось, что режим ЧС вводится для того, чтобы власти республики и администрация Армянска могли иметь основания для использования резервного фонда. И, дескать, проводить какие-то дополнительные мероприятия в Армянске в связи с введением режима ЧС необходимости нет. Объективности ради стоит отметить, что действительно в самом Армянске нет ни массовых отравлений, ни госпитализации — а такое развитие событий допускалось теми самыми независимыми экспертами еще дней десять назад. Обратившимся в медучреждения (по нескольку человек в сутки) преимущественно ставят диагнозы ОРВИ. Хотя здесь же нужно учитывать, что многие жители уверяют: находиться в городе и окрестностях — просто малоприятно, мягко говоря. Да и «на нервах все». Вот эта нервозность для многих и является показателем. К тому же недаром же детям, увезенным из города и окрестных сел еще в начале месяца, еще на неделю продлили каникулы? Значит, есть все же основания? Официальных подробных комментариев по этому вопросу получить толком не удается. Разговор короткий — «не сейте панику, показатели в норме, это профилактические меры!»

Одновременно на этой неделе стало известно, что Министерство здравоохранения Республики Крым направило в Армянск врачей узкой специализации. Об этом, в частности, заявил министр здравоохранения Крыма Александр Голенко. «Узких специалистов направляем. Завтра будут выезжать лор, дерматологи, офтальмологи, пульмонолог, терапевт для оказания консультативной помощи и медицинских осмотров», — сказал он. А заместитель председателя Совета министров Юрий Гоцанюк добавил, что было принято решение провести дополнительные профосмотры сотрудников завода «Крымский титан».

Украина виновата?

Другой будоражащей общественность новостью стало сообщение о том, что дамба, которая отделяет кислотонакопитель завода «Крымский титан» от озера Сиваш, оказалась разрушенной со стороны Украины. Об этом, в частности, сообщил гендиректор армянского филиала ООО «Титановые инвестиции» Андрей Акулов. «Эта дамба, она разделяет озеро Сиваш и кислотонакопитель. Высота кислотонакопителя не должна превышать двух метров при нагонной волне 2,6 метра, чтоб не переплескивалась вода. Часть дамбы, примерно половина, находится на территории России, половина — на территории Украины. Отсюда мы визуально не увидим, хлынула ли соленая вода или насколько она разрушила... Это уже вопрос компетентным органам. В том числе мы следим. Собственно, мы и заметили, что дамба частично разрушена на территории Украины», — рассказал Акулов. Впоследствии появился и более конкретный его комментарий: «Мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины». Также представитель завода заявил, что в связи с вышеизложенным было направлено соответствующее обращение в ФСБ для того, чтобы сооружение было проверено.

Конечно, «фактор Украины», даже злонамеренное разрушение защитного сооружения нельзя исключать. Но тут стоит учесть вот что. Дамба находится фактически на границе. Там, где полно наблюдателей-пограничников. И разрушить, даже просто повредить сооружение невозможно, образно говоря, лопатами. Для этого нужна спецтехника и время на исполнение задуманного. И невозможно представить, чтобы такой масштаб «копошения» наши пограничники не заметили. И не сообщили о происходящем. А они молчат...

Что же касается завода, есть еще один момент. Как мы рассказываем, со слов главы республики, завод может быть национализирован в пользу Крыма. Но господин Акулов уверяет, что предприятие будет открыто «при выполнении определенных требований Роспотребнадзора». Помимо этого, у руководства предприятия «есть программы по нейтрализации стоков и атмосферных выбросов». Также в планах — строительство некой станции нейтрализации.

Рекультивация, ликвидация...

Еще один блок информации, связанный с ситуацией в Армянске, касается ставшего печально знаменитым кислотонакопителя завода «Крымский титан». Сообщается, что он будет рекультивирован после получения данных соответствующих исследований для минимизации загрязнения окружающей среды. «Как только результаты приходят, комиссионно будет принято решение о рекультивации — как это озеро рекультивировать и какие мероприятия необходимо провести заводу „Титан“ в краткосрочной перспективе для того, чтобы полностью минимизировать загрязнения окружающей среды. Вот две позиции», — заявил глава Крыма Сергей Аксенов. И добавил, что все образцы почвы, воды и воздуха в Армянске направлены во все институты России.

А Росприроднадзор тем временем займется разработкой рекомендаций по ликвидации последствий выброса вредных веществ из кислотонакопителя. «За разработку рекомендаций, касающихся ликвидации последствий на кислотонакопителе, будет отвечать Росприроднадзор, поскольку данный вопрос находится в его ведении. В то же время разработкой рекомендаций, связанных со здоровьем людей, займется Роспотребнадзор. В этой связи будет проведено распределение полномочий и закрепление обязанностей между представителями федеральных органов исполнительной власти, которые работают на территории Республики Крым», — написал на своей странице в Facebook Сергей Аксенов по итогам телефонного разговора с вице-премьером правительства РФ Дмитрием Козаком. Он также отметил, что Козак в ближайшее время даст соответствующие поручения по организации работы надзорных ведомств: «Договорились о том, что в скором времени будет озвучено поручение вице-премьера, касающееся разграничения полномочий по конкретным сферам».

И это лишь краткий «срез» ситуации. Как будут развиваться события и какие еще «сюрпризы» ожидают нас (особенно в связи с обвинениями в адрес Украины и возможной национализацией «Крымского титана», на котором работает более пяти тысяч жителей двадцатитысячного Армянска)? Как будет дальше жить пораженный экологическим бедствием город? Вопросы пока без ответов...