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ПолитикаВласть

Безответственность и безнаказанность

В крымском правительстве обсудили главные проблемы региона

О чем последние две недели чаще всего говорят крымчане? О погоде, об Армянске и о ремонте дорог. Эти же темы оказались в центре обсуждения очередного заседания Совета министров республики.

Судьба «Титана»

Экологическая ситуация на севере Крыма за последние несколько дней успела стабилизироваться — к такому единодушному выводу пришли все проверяющие организации. Кроме того, в ближайшие дни завод «Крымский титан» проведет внеочередной медицинский осмотр своих сотрудников. Но в целом, убедительно подчеркнули в Совмине, здоровью и жизни людей ничего не угрожает.

Тем временем «Титан» по-прежнему бездействует, а его дальнейшие перспективы весьма туманны. В частности, глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что озеро в Армянске, используемое как кислотонакопитель «Крымского титана», будет рекультивировано в целях минимизации загрязнения окружающей среды сразу после получения данных соответствующих исследований. Сейчас, как вы помните, собранные в районе производства образцы почвы, воды и воздуха отправлены в исследовательские институты на материке для получения независимой оценки.

Также премьер-министр не исключает перехода завода в государственную собственность, в том случае, если руководство предприятия самостоятельно не ликвидирует последствия химических выбросов и не начнет модернизировать производство в целях недопущения повторения ситуации.

Сергей Аксенов:

«Вопрос ликвидации последствий, я считаю, должен лежать на собственнике предприятия. Если бюджет будет тратить деньги на это, то возможны другие, в том числе радикальные, решения в отношении завода. Если собственник скажет, что он материально не в состоянии решать возникающие проблемы, и вся нагрузка ляжет на плечи государства, будет стоять вопрос, в том числе, о принятии „Крымского Титана“ в государственную собственность республики. Мы не собираемся за частников тратить средства и вкладывать деньги без понятной перспективы».

При этом Сергей Аксенов подчеркнул, что власти полуострова находятся в постоянном диалоге с руководителем «Титана», пытаясь и ликвидировать последствия выброса, и сохранить градообразующее предприятие. В этих целях крымское правительство уже успело потратить колоссальную сумму из резервного фонда — 76 млн. руб.

Зима близко

Тем временем погода на полуострове постепенно меняется в сторону ухудшения, и бархатный сезон вот-вот уступит место холодам и сырости. К счастью, нынешней осенью Крым готов к зиме как никогда прежде — почти 90% жилого фонда республики уже подготовлено к началу отопительного сезона. По крайней мере, на бумаге.

Михаил Селезнев, заместитель председателя Совета министров РК:

«Из 14 256 многоквартирных жилых домов подготовлено к зиме 12 692, то есть 87%. В цифрах наблюдается положительная динамика по сравнению с прошлым годом, когда готовность на данный период составляла всего 55%».

При этом Министерству ЖКХ РК поручено добить заветный показатель до 100% до 15 октября. Времени достаточно, так что, может быть, зима на сей раз не застанет коммунальные службы врасплох. Правда, в прошлом году чиновники тоже рапортовали о практически полной готовности, а в итоге половина полуострова после начала отопительного сезона оказалась без тепла. Потом уже выяснилось, что вместо реальной проверки объектов тогдашний министр ЖКХ попросту собрала оптимистичные отчеты регионов и пересказала их в Совмине. На деле же картина была совершенно иной.

Как бы там ни было, согласно официальным рапортам, в этом году подготовка к отопительному сезону идет как никогда продуктивно. В том числе на социальных объектах. К подаче тепла готовы 98% объектов образования, за исключением школ и детских садов, где производится плановый капитальный ремонт. Он, кстати, должен завершиться до 30 сентября.

Несколько портит общую статистику ситуация в отдельно взятых муниципалитетах. Так, в Советском районе к отопительному сезону пока подготовлено только 73% зданий. Но самое серьезное отставание от графика наблюдается в Симферополе: здесь до сих пор подписан лишь 51% паспортов готовности.

Михаил Селезнев:

«Причина в том, что большое количество многоквартирных домов находится в непосредственном способе управления, однако это не освобождает администрацию города от ответственности. Работы надо было начинать в апреле-мае-июне и контролировать процесс. Однако пока все меры, принимаемые муниципальными властями, ожидаемых результатов не дают».

Чтобы с приходом зимы симферопольцы не остались без тепла, к забуксовавшему процессу подготовки пришлось привлечь Инспекцию по жилищному надзору. Ведомству предстоит разобраться в ситуации и, по возможности, ускорить процесс подготовки отапливаемых объектов к холодам. Среди отстающих оказались также несколько медицинских организаций. Тут камнем преткновения стала бюрократическая загвоздка: учреждения, как выяснилось, до сих пор не переданы в ведение «Крымтеплокоммунэнерго» и «Центра энергосбережения и энергоэффективности». К проблемным объектам относятся, в частности, одна из больниц Феодосии, ялтинский Научно-исследовательский институт физических методов лечения, медицинской климатологии и реабилитации им. И.М. Сеченова, а также Красногвардейская центральная районная больница. В общей сложности нужно завершить работу по оформлению документов о передаче шести котельных. Процесс, говорят в правительстве, идет, но будет ли он завершен до наступления зимы, пока не ясно.

Всех к ответу!

Еще один вопрос, который, само собой, не мог остаться без внимания правительства — ремонт и строительство дорог в крымской столице. Глава республики поручил муниципальным властям установить тотальный контроль за подрядчиками: на объектах должно быть достаточное количество людей и техники, а работа должна вестись круглосуточно. «Каждый час на счету», — констатировал Сергей Аксенов.

Игорь Лукашев, глава администрации Симферополя:

«Есть небольшие нюансы. В принципе, всё пока идет по графику, хотя не все подрядчики начали работу — по двум лотам не заключены контракты. Но в ближайшие пару-тройку дней подрядчики выйдут на работы. В субботу и воскресенье все на линии и днем, и ночью».

Между тем, премьер-министр заявил, что крымскому правительству пора бы инициировать внесение изменений в законодательство и получить возможность привлекать подрядчиков, не выполняющих обязательства по госконтрактам, к уголовной ответственности. Сейчас, убежден глава республики, всевозможные конторы, получающие бюджетные заказы и работающие за казенный счет, чувствуют себя очень уж вольготно. Выполнил взятые на себя обязательства — хорошо, не выполнил — тоже ничего страшного.

Сергей Аксенов:

«Это прямой ущерб, деньги не задействованы по назначению. У нас подвисло 24 детских сада, две школы не окончены — и это только по ФЦП. А подрядчики смотрят стеклянными глазами. Сейчас с ними можно только судиться, а на это уходит много времени. При этом объекты не будут закончены и начнут разрушаться, поскольку республика не может тратить средства на отопление зданий, не введенных в эксплуатацию».

Елена Юманова
Фото big-stirka.ru
Материал опубликован в газете «Крымский ТелеграфЪ» № 497 от 21 сентября 2018 года

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Просмотров: 61 |   Комментарии (0) Дата публикации: Сегодня, 07:58

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