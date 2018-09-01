Преждевременные льготы

Судьбоносные решения новой сессии крымского парламента

В Крыму начался новый парламентский год: депутаты вернулись с каникул и приступили к работе. Судя по продуктивности первого заседания девятой сессии Государственного совета РК первого созыва, народным избранникам летний отдых пошел на пользу. Было рассмотрено 34 вопроса, шесть законопроектов приняли сразу в двух чтениях, семь одобрили в первом, а кроме того, поддержали 18 постановлений.

Дорогу молодым!

На заседание участники попадали, успевая осмотреть представленный в холле парламента фотоотчет о работе народных избранников в межсессионный период. Так что у присутствующих не осталось возможности усомниться в том, что депутаты провели лето не в праздности, а в праведных трудах.

Перед началом работы сессии председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов представил депутатскому корпусу вновь назначенных членов правительства: министра внутренних дел по РК Олега Торубарова и временно исполняющего обязанности начальника Главного управления МЧС России по РК Александра Еремеева. После этого парламент приступил к работе.

Владимир Константинов, председатель Госсовета РК:

«Сегодня начинается новый парламентский год, и он будет отличаться от предыдущих этапов нашей работы. Сейчас уже невооруженным глазом видно, что в деле преобразований, начатых после нашего возвращения в Россию, произошел коренной перелом. В этой новой ситуации нам особенно важно не упустить благоприятный момент, создать все условия для привлечения в Крым инвесторов, для продвижения позитивного имиджа полуострова, для обеспечения дальнейшего социально-экономического развития республики. На предстоящее полугодие нами запланировано рассмотрение 33 законопроектов. Помимо этого мы будем продолжать мониторинг законодательства».

Ключевым событием первого заседания стало создание молодежного парламента республики при Госсовете. Подобные структуры уже давно действуют по всей стране на федеральном, региональном и муниципальном уровнях: в общей сложности их насчитывается более трех тысяч. Крым все это время оставался аутсайдером — единственным субъектом федерации без молодежного парламента. По словам Владимира Константинова, на то были объективные причины. Депутаты ждали, пока в республике сложится молодежная политика и сформируются ее лидеры. Новый орган законодательной власти будет формироваться на конкурсной основе сроком на два года по смешанной системе: 25 членов специальная комиссия отберет из числа делегированных от городских и районных органов представительной власти Крыма, еще 30 пройдут по результатам открытого конкурса.

Теперь главный вопрос: в чем вообще суть молодежного парламента? Судя по опыту других регионов, его основная задача — привлечение молодого поколения к участию в нормотворческой деятельности и представление его интересов в структурах власти. Словом, юные активисты будут вовлечены в бурную общественно-политическую деятельность.

Членом молодежного парламента может стать любой гражданин России в возрасте от восемнадцати до тридцати лет.

Время затягивать гайки

Большое внимание в ходе заседания парламентарии уделили теме административных правонарушений: изменения в соответствующий закон были приняты сразу в двух чтениях. Действующей редакцией норматива определяется мера взыскания за нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления. При этом нынешний размер штрафа явно неэффективен: граждане хулиганят и напропалую портят муниципальное имущество, не боясь наказания. В связи с этим было решено увеличить сумму взысканий в целях повышения гражданской сознательности.

Напомним, что закон, увеличивающий размер административного штрафа за правонарушения в сфере благоустройства, был принят депутатами еще 27 декабря 2017 года. Тогда же была предусмотрена отсрочка для вступления документа в силу — до 1 января 2019 года. Однако в последнее время муниципалитеты, отчаявшись дождаться заветного часа, принялись настаивать на скорейшем введении в действие новых норм. Госсовет пошел навстречу, и, согласно принятой на заседании редакции, закон вступит в силу уже в ближайшее время.

К этому же закону были приняты поправки, внесенные главой Крыма Сергеем Аксеновым. Правда, пока только в первом чтении. Речь идет об увеличении размера штрафа для граждан за безбилетный проезд. Согласно новой редакции сумма взысканий должна составлять около 1 тыс. руб. в городском, пригородном или междугороднем транспорте (сейчас размер штрафа в городском или пригородном транспорте — 100 руб., на междугородних маршрутах — 300). Цель принятия законопроекта проста: повышение уровня финансовой дисциплины в сфере пассажирских перевозок и ужесточение контроля за оплатой проезда в общественном транспорте.

Обе поправки свидетельствуют о том, что граждане своим развязным поведением дискредитировали себя дальше некуда. Власти поняли, что метод уговоров себя не оправдал, а значит, пора урезонивать рублем. Этот путь, надо сказать, выглядит единственно оправданным: раз крымчане не умеют ценить общего имущества и уважать существующие законы, возможно, ощутимые денежные взыскания помогут им пересмотреть приоритеты.

Льготы до пенсии

И, наконец, еще одно судьбоносное решение, принятое крымскими депутатами в ходе заседания, — парламент внес поправки сразу в три республиканских закона для сохранения действующих пенсионных льгот для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет после повышения в стране пенсионного возраста. Документ был принят сразу в двух чтениях.

Александр Шувалов, председатель комитета по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов Государственного совета РК:

«Законопроект по сохранению региональных мер социальной поддержки женщин, достигших возраста 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, разработан в связи с внесением изменений в пенсионное законодательство и продлением возраста выхода на пенсию. Его принятие позволит сохранить существующие льготы. В настоящее время крымские пенсионеры имеют право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте в пределах республики без ограничений по количеству поездок, бесплатное социальное обслуживание на дому. Также существует ряд льгот для ветеранов труда и военной службы, касающихся денежных выплат и компенсаций».

Таким образом, даже если в России будет увеличен возраст выхода на пенсию, крымчане смогут получать положенные льготы, как и раньше.