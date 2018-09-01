Двадцать лет спустя

Есть повод для гордости за наших спортсменов

В конце прошлого века легендарный симферопольский наставник стрелков Вадим Клименко, успешно тренировавший в то время «винтовочников» Украины, начал работать с выпускником Львовского института физической культуры, призванным в ряды крымских пограничников, Артуром Айвазяном. И в 1998 году тот вернулся из Барселоны первым крымским чемпионом мира. Спустя десять лет Айвазян стал в Пекине олимпийским чемпионом в стрельбе лежа под руководством сына Вадима Семеновича Богдана Клименко. А теперь уже сам заслуженный мастер спорта Артур Суренович стал тренером в Республиканской школе по стрельбе, которая носит имя его первого симферопольского наставника.

Всеобщее торжество

В эти дни крымский спорт переживает знаменательное событие, которое превзошло достижения двух его воспитанников годичной давности, когда заслуженный мастер спорта Владислав Прянишников и мастер спорта международного класса Владислав Щепоткин вернулись с чемпионата Европы многократными чемпионами континента в стрельбе по движущимся мишеням. Теперь же они в родные края вернулись чемпионами мира в командной стрельбе по движущимся мишеням из пневматической винтовки с дистанции 10 м. Спустя 20 лет после достижения своего старшего товарища по школе Артура Айвазяна.

Стоит познакомить читателей нашего еженедельника с более чем 120-летней историей чемпионатов мира по спортивной стрельбе. Нынешний, в Чанвоне, стал 52-м в истории этого популярного во всех странах вида спорта.

Впервые чемпионат мира был проведен во французском Лионе в 1897 году, после чего вид был включен в программу летних Олимпийских игр. Начиная с 1954 года проводится раз в четыре года. Больше всех золотых медалей за годы проведения этого, одного из старейших в мире, чемпионата завоевали снайперы из сборных СССР/России, в активе которых свыше трехсот наград высшего достоинства. Однако, на последних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро-2016, после всей допинговой истерии, навязанной российскому спорту англосаксонским лобби, по всей видимости, нервы сдали и у наших стрелков, которые долгое время находились в ожидании: кого из них специальные комиссии МОК допустят к стартам на земле Бразилии? Поэтому не удивительно, что на Родину они впервые вернулись без золотых медалей, имея в своем активе лишь по две серебряные и бронзовые награды. Это позволило им занять лишь одиннадцатое общекомандное место среди стрелков. И вот теперь, за два года до олимпийских стартов в Токио, нашим парням и девушкам предстояло в Южной Корее не только восстановить свой высокий авторитет на мировых стрелковых рубежах, но и побороться за первые олимпийские лицензии. Они вручались первым четырем спортсменам в 15 дисциплинах пулевой и стендовой стрельбы.

Правда, на Олимпиадах снайперы не стреляют по движущейся мишени и из крупнокалиберных винтовок, не проводят командные стрельбы из разных видов оружия. Поэтому на чемпионатах мира на долю мужчин и женщин приходится 55 комплектов наград.

«Охота на кабана»

Разумеется, крымчан особо интересовали состязания «кабанистов» (мастеров стрельбы по движущимся мишеням), где соревновались двое наших земляков — Прянишников и ожидающий присвоения звания заслуженного мастера спорта России Щепоткин. В итоге на их долю пришлось четыре медали. А вместе с товарищами по сборной страны, Максимом Степановым, Михаилом Азаренко, Дмитрием Романовым, они завоевали три золотые, две серебряные и одну бронзовую медали в личных и командных состязаниях. Половину всех наград, которые разыгрывали мужчины. Особенно радостно за нашего ветерана Владислава Прянишникова, вернувшегося из Чанвона с «золотом» и «серебром» в командной стрельбе, «бронзой» — за личное выступление. Без наград не остались в этом виде состязаний и представительницы прекрасного пола. Ольга Степанова выиграла титул чемпионки мира в стрельбе по движущимся мишеням из малокалиберной винтовки, а Ирина Измалкова стала бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки в личном зачете и завоевала такую же награду вместе со Степановой и Юлией Эйдензон в командных соревнованиях.

Есть олимпийские лицензии!

Чемпионом мира в стрельбе из пневматической винтовки на 10 м стал призер Олимпийских игр — 2016 Сергей Каменский, а вместе с Назаром Лугинцом и Владимиром Масленниковым вторую чемпионскую медаль он выиграл в командных состязаниях в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений, установив новый мировой рекорд — 3535 очков. Но и это не всё. Вместе с Масленниковым и Александром Дрягиным в активе у Сергея есть еще и «серебро» в командных состязаниях в стрельбе из пневматической винтовки. Кроме этого, Масленников в паре с Анастасией Галашиной стал бронзовым призером в стрельбе из пневматической винтовки в миксе. А чемпионкой мира в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на 50 м стала Юлия Каримова, которая в командных соревнованиях вместе с Юлией Зыковой и Полиной Хорошевой в этом упражнении удостоилась «бронзы».

У мастеров стрельбы из пистолета блистала призер Рио-де-Жанейро Виталина Бацарашкина, ставшая чемпионкой мира вместе с Артемом Черноусовым в стрельбе из пневматического оружия в миксе. А в личном первенстве, стреляя из малокалиберного пистолета, Витолина уступила только опытнейшей украинке Ольге Костевич. Она же привела к бронзовой награде подруг по командной стрельбе из пневматического пистолета Маргариту Ломову и Светлану Медведеву. Преуспел и Артем Черноусов, ставший тоже серебряным призером в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета и вместе с Денисом Кулаковым и Антоном Гурьяновым завоевавший «бронзу» в командных состязаниях. На уровне была наша женская команда в «пневматике» (Яна Енина, Надежда Колода, Ольга Веретенникова) и мужское трио (Александр Петров, Александр Кондрашин, Антон Аристархов), поднявшиеся на пьедестал почета за бронзовыми медалями.

Скромнее были достижения стендовиков. «Серебро» в миксе в трапе выиграли олимпийский чемпион Александр Алипов и Екатерина Рабая. Кроме них олимпийскую лицензию в Токио-2020 завоевала Наталья Виноградова в ските, а у «пулевиков» этого удостоились: Анастасия Галашина, Владимир Масленников, Виталина Бацарашкина, Сергей Каменский, Артем Черноусов, Юлия Каримова, «пистолетчик» Алексей Климов.

В командном зачете мужчины и женщины из сборной России уступили лишь одну золотую награду китайцам. Но очень слабо выступали юниоры, которые смогли завоевать лишь одну золотую медаль, что в общекомандном зачете отодвинуло россиян на третье место, за китайцами и южнокорейцами, и поставило почти на один уровень с индусами, которых в свое время, образно говоря, ставил на ноги в стрельбе наш Вадим Клименко.

Не случайно же его последователь, нынешний директор Республиканской школы по стрельбе, мастер спорта Андрей Кузьменко заверяет, что, как только в школе завершится реконструкция, а вернее строительство нового спортсооружения, школа начнет готовить пополнение для юношеских и юниорских сборных страны. Это должно произойти в начале 2019 года, а уже на ЧМ-2022 крымчане надеются увидеть воспитанников обновленной школы в числе участников.