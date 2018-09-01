Будет ли поставлена точка?

Почему международное спортивное сообщество не спешит мириться

Самыми жестокими в отношении российского спорта оказались Международный паралимпийский комитет и Международный союз легкоатлетических федераций. Они сразу же после появления на свет пресловутого доклада Макларена временно исключили из своих рядов российских паралимпийцев и легкоатлетов. При этом разрешив лишь некоторым из них выступать на международных состязаниях под пресловутым нейтральным флагом. И это «временное отстранение» длится уже третий год.

Мы не сомневались

В отличие от наших «партнеров», которые выливали тонны негатива на головы организаторов Мундиаля-2018 и пугали своих соотечественников, решивших посетить чемпионат мира, у наших людей не было сомнения, что мировое первенство пройдет на высоком уровне во всех отношениях. Единственное, что тревожило наших болельщиков, так это то, как выступит на Мундиале сборная России, под руководством Станислава Черчесова особо не радовавшая их во время подготовительного периода. Но и в этом разделе большого футбола наши парни оказались на высоте, дойдя до четвертьфинала, что позволило им поделить в итоге пятое-восьмое места на планете. Особенно было приятно то, что два миллиона зарубежных болельщиков, побывавших за месяц у нас в стране и имевших возможность убедиться в радушии и гостеприимстве россиян, в восторге покидали Россию, вызывая здоровую зависть у тех, кто не отважился совершить путешествие в «путинскую Россию». Ведь там «медведи ходят по улицам, а бойцы специальных отрядов не едят и не спят в поисках того, как поиздеваться над несчастными иностранцами!». Прошу не смеяться читателей «КТ», но сам читал подобные перлы в британских газетах, причем даже не считавшихся по своему цвету и содержанию «желтыми». Но в итоге и они не отважились на охаивание российского ЧМ, не только во время его проведения (слишком много было свидетелей с Запада и Востока), но и после окончания, когда ФИФА назвала его лучшим в нынешнем веке.

Разумеется, всё это вызвало у поклонников спорта во многих странах, в том числе в ЕС и в США, вопрос: почему МОК И ВАДА продолжают держать, как говорится, в «черном теле» российский спорт, который последние несколько лет ведет решительную борьбу с допингом? Не будем отрицать, что он имел место и в ожидании наград и различных привилегий его старался особо не замечать ряд ответственных работников Министерства спорта России. И тут, конечно, вновь всплывает фамилия «Родченков» и вся эта грязная история, известная теперь многим...

Но когда знакомишься с биографией всех этих «информаторов ВАДА», то обращаешь внимание, что все они обучались или практиковались в своей профессии в США и Канаде и были связаны «крепкими нитями» со своими не только учителями, но и «наставниками» из других ведомств. Не случайно Следственный комитет России вот уже несколько лет изучает во всех деталях работу московской антидопинговой лаборатории, которой руководил немало лет Родченков, умудрившийся переадресовать за границу ряд документов, на которых строились все обвинения канадского профессора права Макларена в адрес правительства нашей страны.

«Дорожная карта»

Многие ожидали, что положение должно измениться после Мундиаля-2018. Но не тут-то было. После футбольного чемпионата на полях России уже на свои мировые форумы собирались легкоатлеты и паралимпийцы, которые вроде были готовы «простить» своих российских коллег, считая, что они удовлетворили все предъявленные им претензии в «дорожных картах» по их восстановлению в правах. Но для этого Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) должно было дать «добро» на восстановление в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а его исполком и президент Крейг Риди не намерены были это делать. Причина: россияне не признают доклад Макларена, что в стране существовала государственная поддержка допинга, а Следственный комитет России не допускает их посланцев к арестованным им, на время следствия по уголовному делу Родченкова, материалам московской антидопинговой лаборатории. Ну, а коль так, то и легкоатлеты, и паралимпийцы остались при своих прежних выводах в отношении россиян, которым уже менее чем через два года предстоит выступать на Олимпийских и Паралимпийских играх в Токио и вновь предстоит на пути к Играм пройти все круги «ада».

«Потепление»

Мало было надежд на то, что 20 сентября на Сейшельских островах ВАДА может восстановить в правах РУСАДА. И вдруг недавно скандально известный немецкий тележурналист Хайо Зеппельт взорвал в эфире своеобразную «бомбу», сообщив, что комитет ВАДА по соответствию, который возглавляет Джонатан Тэйлор, изменил свое решение от 21 августа и рекомендовал своему исполкому на совещании на Сейшелах восстановить в правах Российское антидопинговое агентство. Сообщил Хайо и о том, что поводом для такого поворота стало письмо министра спорта России Павла Колобова на имя президента ВАДА Крейга Риди от 13 сентября, именно в те дни, когда он побывал в Республике Крым. В нем олимпийский чемпион по фехтованию Павел Анатольевич сообщает, что Российская Федерация полностью признает решение МОК от 5 декабря 2017 года, которое было основано на выводах комиссии МОК под руководством швейцарца Шмида. После восстановления ВАДА нашего РУСАДА и разрешения Следственного комитета России мы обеспечим независимому эксперту доступ к аналитическому оборудованию по извлечению (под наблюдением Следственного комитета России и при условии сохранения целостности) аутентичной копии данных системы управления лаборатории информации (LIMS) московской антидопинговой лаборатории и необработанных аналитических данных.

Казалось бы, все преграды на пути российского спорта были ликвидированы, но всё решится на заседании исполкома ВАДА, в состав которого входят тринадцать человек. Из них примерно четверо за восстановление РУСАДА и столько же — против. Как видите, судьбу россиян будет решать пятерка, но ее позиция по отношению к нашему спорту в канун голосования была неизвестна. Но, когда читатель познакомится с этим материалом, все точки над «i» будут уже расставлены.